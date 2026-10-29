https://anlatilaninotesi.com.tr/20261029/soner-ozcan-yapay-zek-dunyada-bir-mill-guvenlik-sorunudur-1109968963.html

Soner Özcan: “Yapay zekâ dünyada bir millî güvenlik sorunudur”

Soner Özcan: “Yapay zekâ dünyada bir millî güvenlik sorunudur”

Sputnik Türkiye

Yapay zekâ stratejisti Soner Özcan, ABD’nin elektrik şebekelerini felç edebilecek, tedarik zincirlerini durdurabilecek ve askerî birlikleri izole edebilecek... 29.10.2026, Sputnik Türkiye

2026-10-29T16:52+0300

2026-10-29T16:52+0300

2026-10-29T16:52+0300

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Ceyhun Bozkurt’la Bölgenin Kalbi programına konuk olan Soner Özcan, Türkiye’de 2015 yılında yaşanan elektrik kesintisini ve 6 Şubat 2023 depremlerinin ardından iletişim altyapısında ortaya çıkan sorunları hatırlatarak kritik sistemlerin dayanıklılığının önemine işaret etti.Türkiye’deki elektrik kesintisi ve deprem deneyimiTürkiye’de yaşanan geniş çaplı elektrik kesintisinin ve deprem sonrasında iletişim sistemlerinde meydana gelen aksaklıkların kritik altyapıların ne kadar önemli olduğunu gösterdiğini belirten Özcan, 31 Mart 2015’te yaşanan elektrik kesintisine ilişkin şunları söyledi:Özcan, 6 Şubat 2023 depremlerinin ardından yaşanan iletişim sorunlarına da dikkat çekerek şöyle konuştu:“90 gün boyunca dışarıdan destek gelmese bile yaşamaya devam edeceğim”ABD’nin savunma sanayisinde dayanıklılık, sürdürülebilirlik ve dış desteğe ihtiyaç duymadan ayakta kalabilme hedeflerinin öne çıktığını belirten Özcan, tedarik zincirlerinin de bu yaklaşımın önemli bir parçası olduğunu ifade etti.Özcan, ABD’nin yaklaşımını şu sözlerle anlattı:“Yapay zekânın hızlı gelişimine hazırlıklı olmalıyız”Yapay zekâ teknolojilerindeki hızlı gelişimin yaşamın birçok alanını etkileyeceğini belirten Özcan, ülkelerin bu dönüşüme hazırlıklı olması gerektiğini söyledi. ABD’nin hazırlıklarının da bu çerçevede değerlendirilmesi gerektiğini dile getiren Özcan, şu ifadeleri kullandı:“İzleyici kalmayalım”İngiltere ve ABD’nin yanı sıra Japonya’nın da yeni politikalar geliştirdiğine dikkat çeken Özcan, Türkiye’nin bu ülkelerin attığı adımları yakından takip etmesi ve kendi ihtiyaçlarına uygun politikalar oluşturması gerektiğini vurguladı.Özcan, şöyle konuştu:“Yapay zekâ dünyada bir millî güvenlik sorunudur”Yapay zekânın sağladığı katkıların yüksek olduğunu belirten Özcan, teknolojinin doğru şekilde kontrol edilmesi durumunda önemli avantajlar sağlayabileceğini ancak güvenlik boyutunun göz ardı edilmemesi gerektiğini ifade etti.Özcan, değerlendirmesini şu sözlerle tamamladı:

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