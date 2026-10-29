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ABD, BM'deki tartışmanın ardından Kübalı diplomatı sınır dışı etti
ABD, BM'deki tartışmanın ardından Kübalı diplomatı sınır dışı etti
Sputnik Türkiye
ABD, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu'nda ABD'nin Küba'ya yönelik ekonomik ambargosunun ele alındığı oturumda yaşanan sert sözlü tartışmanın ardından Kübalı diplomat Richard Tur de la Concepcion'u sınır dışı etti.
2026-10-29T14:56+0300
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ABD'nin BM Daimi Temsilcisi Mike Waltz'ın Küba yönetimini eleştirdiği konuşma sırasında Küba Dışişleri Bakanı Bruno Rodriguez ve beraberindeki diplomatlar tepki göstermişti. Kübalı yetkililer masalara vurarak itiraz ederken, Rodriguez kürsüye doğru ilerleyerek söz hakkı talep etti.Waltz ise Kübalı yetkililere sesini yükselterek "Burası Amerika, dostum" ve "Beni susturamazsınız" ifadelerini kullandı. Rodríguez daha sonra söz alarak Waltz'ı "açıkça yalan söylemekle" suçladı.Diplomatın cep telefonu tartışmasıSözlü tartışmayla aynı oturumda, ancak farklı bir noktada, Kübalı diplomat Tur de la Concepcion ile ABD heyetinden bir kişi arasında da gerginlik yaşandı. Waltz'ın çevrimiçi paylaştığı videoda, Tur de la Concepcion'un kendisini kaydeden cep telefonuna vurduğu ve "kişisel alanımı ihlal etti" dediği görülüyor.Küba'nın BM Daimi Temsilcisi Ernesto Soberon ise BM Genel Sekreteri'ne gönderdiği açık mektupta, ABD heyetinden bir sözcüyü Tur de la Concepcion'un kişisel alanını ihlal ederek kendisini taciz etmekle suçladı.Ambargo tartışmasıOturumun sonunda BM üyesi 130 ülke, ABD'nin Küba'ya uyguladığı ticaret ambargosunun kaldırılmasını isteyen karar tasarısını destekledi. Tasarıya 17 ülke karşı çıkarken 25 ülke çekimser kaldı.ABD, geçmişte de Kübalı diplomatları ülkeden çıkarmış, ancak bu kararlar çoğunlukla casusluk suçlamalarıyla ilişkilendirilmişti. Trump yönetimi döneminde Washington, Küba'ya yönelik yaptırımları sıkılaştırırken ABD Başkanı Donald Trump da ülke yönetimini devirmeye yönelik askeri müdahale ihtimalini defalarca gündeme getirmişti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260929/trump-temel-degisim-dedi-havana-reddetti-abd-kuba-gerilimi-yeniden-yukseliyor-1109132965.html
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mike waltz, bruno rodriguez, abd, küba, haberler
mike waltz, bruno rodriguez, abd, küba, haberler

ABD, BM'deki tartışmanın ardından Kübalı diplomatı sınır dışı etti

14:56 29.10.2026
© AP Photo / Seth WenigBruno Rodriguez Parrilla
Bruno Rodriguez Parrilla - Sputnik Türkiye, 1920, 29.10.2026
© AP Photo / Seth Wenig
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ABD, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu'nda ABD'nin Küba'ya yönelik ekonomik ambargosunun ele alındığı oturumda yaşanan sert sözlü tartışmanın ardından Kübalı diplomat Richard Tur de la Concepcion'u sınır dışı etti.
ABD'nin BM Daimi Temsilcisi Mike Waltz'ın Küba yönetimini eleştirdiği konuşma sırasında Küba Dışişleri Bakanı Bruno Rodriguez ve beraberindeki diplomatlar tepki göstermişti. Kübalı yetkililer masalara vurarak itiraz ederken, Rodriguez kürsüye doğru ilerleyerek söz hakkı talep etti.
Waltz ise Kübalı yetkililere sesini yükselterek "Burası Amerika, dostum" ve "Beni susturamazsınız" ifadelerini kullandı. Rodríguez daha sonra söz alarak Waltz'ı "açıkça yalan söylemekle" suçladı.

Diplomatın cep telefonu tartışması

Sözlü tartışmayla aynı oturumda, ancak farklı bir noktada, Kübalı diplomat Tur de la Concepcion ile ABD heyetinden bir kişi arasında da gerginlik yaşandı. Waltz'ın çevrimiçi paylaştığı videoda, Tur de la Concepcion'un kendisini kaydeden cep telefonuna vurduğu ve "kişisel alanımı ihlal etti" dediği görülüyor.
ABD Dışişleri Bakanlığı sözcüsü, yaptığı açıklamada, Küba temsilciliğine diplomatın ABD'de istenmediğinin bildirildiğini ve söz konusu kişinin ülkeden ayrıldığını söyledi. Sözcü, sınır dışı işleminin ayrıntılarını paylaşmadı.
Küba'nın BM Daimi Temsilcisi Ernesto Soberon ise BM Genel Sekreteri'ne gönderdiği açık mektupta, ABD heyetinden bir sözcüyü Tur de la Concepcion'un kişisel alanını ihlal ederek kendisini taciz etmekle suçladı.

Ambargo tartışması

Oturumun sonunda BM üyesi 130 ülke, ABD'nin Küba'ya uyguladığı ticaret ambargosunun kaldırılmasını isteyen karar tasarısını destekledi. Tasarıya 17 ülke karşı çıkarken 25 ülke çekimser kaldı.
ABD, geçmişte de Kübalı diplomatları ülkeden çıkarmış, ancak bu kararlar çoğunlukla casusluk suçlamalarıyla ilişkilendirilmişti. Trump yönetimi döneminde Washington, Küba'ya yönelik yaptırımları sıkılaştırırken ABD Başkanı Donald Trump da ülke yönetimini devirmeye yönelik askeri müdahale ihtimalini defalarca gündeme getirmişti.
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