https://anlatilaninotesi.com.tr/20261028/unlu-sanatci-ahmet-kayanin-ailesine-yargitaydan-sevindiren-haber--1109921116.html

Ünlü sanatçı Ahmet Kaya'nın ailesine Yargıtay'dan sevindiren haber

Ünlü sanatçı Ahmet Kaya'nın ailesine Yargıtay'dan sevindiren haber

Sputnik Türkiye

Ahmet Kaya'nın hayatını anlatan 'İki Gözüm Ahmet' filminin gösterimini durdurmak için mahkemeye başvuran ama ret yanıtı alan Kaya'nın ailesine Yargıtay'dan... 28.10.2026, Sputnik Türkiye

2026-10-28T10:44+0300

2026-10-28T10:44+0300

2026-10-28T10:44+0300

yaşam

ahmet kaya

yargıtay

i̇stanbul asliye hukuk mahkemesi

dava

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Ünlü sanatçı Ahmet Kaya'nın hayatını anlatan 'İki Gözüm Ahmet' isimli film, Kaya'nın ailesiyle yapımcıları karşı karşıya getirmişti. Kaya'nın ailesinin filmin gösteriminin durdurulması için mahkemeye yaptığı başvuru ise reddedilmişti. Üst mahkeme tarafından onaylanan kararı Yargıtay bozdu. Dava önümüzdeki günlerde yeniden görülecek.Yerel mahkeme 'anonim eser' dediSabah'ın haberine Ahmet Kaya'nın ailesi sanatçının hayatını anlatan 'İki gözüm Ahmet' filmiyle ilgili 2020 yılında vizyona girmeden mahkemeye başvurmuş ve filmin gösteriminin durdurulması için tedbir talebinde bulunmuştu. Film gösterime girmeden ihtiyati tedbir kararı alınmasının ardından İstanbul Asliye Hukuk Mahkemesi tarafından tedbir kararı kaldırıldı. Bu gelişmenin ardından Ahmet Kaya'nın eşi, söz yazarı Gülten Kaya dosyayı üst mahkemeye taşıdı. İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi de Gülten Kaya'nın tedbir talebini filmin anonim eser olduğu gerekçesiyle reddetti.Yargıtay'dan kamu yararı yok kararıİlk derece mahkemelerinin karar ve hükümlerin son inceleme mercii Yargıtay üst mahkemenin verdiği kararı bozdu. Kararda buna göre; gösterime giren film için Ahmet Kaya'nın ailesinin rızasının olmadığı, Kaya'nın özel hayatına ilişkin kurgusal karakter ve olaylara filmde yer verildiği aktarıldı. Sanatçının özel hayatına ilişkin filmin yapılmasında üstün tutulması gereken kamuoyu yararınının bulunmadığı ifade edildi.Özel hayata saygı duyun vurgusu yapıldıKararda, filmde kurgulanmış sahnelerde Ahmet Kaya'nın ailesinin kişisel haklarına zarar verildiği, özel yaşam hakkına saygı duyulması gerektiği kaydedildi. Dava ilerleyen günlerde İstanbul Asliye Hukuk Mahkemesi'nde yeniden görülecek.

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ahmet kaya, yargıtay, i̇stanbul asliye hukuk mahkemesi, dava