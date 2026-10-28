https://anlatilaninotesi.com.tr/20261028/unlu-sanatci-ahmet-kayanin-ailesine-yargitaydan-sevindiren-haber--1109921116.html
Ünlü sanatçı Ahmet Kaya'nın ailesine Yargıtay'dan sevindiren haber
Ünlü sanatçı Ahmet Kaya'nın ailesine Yargıtay'dan sevindiren haber
Sputnik Türkiye
Ahmet Kaya'nın hayatını anlatan 'İki Gözüm Ahmet' filminin gösterimini durdurmak için mahkemeye başvuran ama ret yanıtı alan Kaya'nın ailesine Yargıtay'dan... 28.10.2026, Sputnik Türkiye
2026-10-28T10:44+0300
2026-10-28T10:44+0300
2026-10-28T10:44+0300
yaşam
ahmet kaya
yargıtay
i̇stanbul asliye hukuk mahkemesi
dava
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/103814/88/1038148866_0:3:1000:566_1920x0_80_0_0_a14df54bed3d67f8d3ff0ee69e29126f.jpg
Ünlü sanatçı Ahmet Kaya'nın hayatını anlatan 'İki Gözüm Ahmet' isimli film, Kaya'nın ailesiyle yapımcıları karşı karşıya getirmişti. Kaya'nın ailesinin filmin gösteriminin durdurulması için mahkemeye yaptığı başvuru ise reddedilmişti. Üst mahkeme tarafından onaylanan kararı Yargıtay bozdu. Dava önümüzdeki günlerde yeniden görülecek.Yerel mahkeme 'anonim eser' dediSabah'ın haberine Ahmet Kaya'nın ailesi sanatçının hayatını anlatan 'İki gözüm Ahmet' filmiyle ilgili 2020 yılında vizyona girmeden mahkemeye başvurmuş ve filmin gösteriminin durdurulması için tedbir talebinde bulunmuştu. Film gösterime girmeden ihtiyati tedbir kararı alınmasının ardından İstanbul Asliye Hukuk Mahkemesi tarafından tedbir kararı kaldırıldı. Bu gelişmenin ardından Ahmet Kaya'nın eşi, söz yazarı Gülten Kaya dosyayı üst mahkemeye taşıdı. İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi de Gülten Kaya'nın tedbir talebini filmin anonim eser olduğu gerekçesiyle reddetti.Yargıtay'dan kamu yararı yok kararıİlk derece mahkemelerinin karar ve hükümlerin son inceleme mercii Yargıtay üst mahkemenin verdiği kararı bozdu. Kararda buna göre; gösterime giren film için Ahmet Kaya'nın ailesinin rızasının olmadığı, Kaya'nın özel hayatına ilişkin kurgusal karakter ve olaylara filmde yer verildiği aktarıldı. Sanatçının özel hayatına ilişkin filmin yapılmasında üstün tutulması gereken kamuoyu yararınının bulunmadığı ifade edildi.Özel hayata saygı duyun vurgusu yapıldıKararda, filmde kurgulanmış sahnelerde Ahmet Kaya'nın ailesinin kişisel haklarına zarar verildiği, özel yaşam hakkına saygı duyulması gerektiği kaydedildi. Dava ilerleyen günlerde İstanbul Asliye Hukuk Mahkemesi'nde yeniden görülecek.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20261003/tum-kiracilari-ve-ev-sahiplerini-ilgilendiriyor-kira-tespit-davasi-5-yildan-once-acilabilecek-1109254747.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/103814/88/1038148866_122:0:879:568_1920x0_80_0_0_0d0a470935bdbda00cbb4e1312b991d9.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
ahmet kaya, yargıtay, i̇stanbul asliye hukuk mahkemesi, dava
ahmet kaya, yargıtay, i̇stanbul asliye hukuk mahkemesi, dava
Ünlü sanatçı Ahmet Kaya'nın ailesine Yargıtay'dan sevindiren haber
Ahmet Kaya'nın hayatını anlatan 'İki Gözüm Ahmet' filminin gösterimini durdurmak için mahkemeye başvuran ama ret yanıtı alan Kaya'nın ailesine Yargıtay'dan sevindiren haber geldi.
Ünlü sanatçı Ahmet Kaya'nın hayatını anlatan 'İki Gözüm Ahmet' isimli film, Kaya'nın ailesiyle yapımcıları karşı karşıya getirmişti. Kaya'nın ailesinin filmin gösteriminin durdurulması için mahkemeye yaptığı başvuru ise reddedilmişti. Üst mahkeme tarafından onaylanan kararı Yargıtay bozdu. Dava önümüzdeki günlerde yeniden görülecek.
Yerel mahkeme 'anonim eser' dedi
Sabah'ın haberine Ahmet Kaya'nın ailesi sanatçının hayatını anlatan 'İki gözüm Ahmet' filmiyle ilgili 2020 yılında vizyona girmeden mahkemeye başvurmuş ve filmin gösteriminin durdurulması için tedbir talebinde bulunmuştu.
Film gösterime girmeden ihtiyati tedbir kararı alınmasının ardından İstanbul Asliye Hukuk Mahkemesi tarafından tedbir kararı kaldırıldı. Bu gelişmenin ardından Ahmet Kaya'nın eşi, söz yazarı Gülten Kaya dosyayı üst mahkemeye taşıdı. İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi de Gülten Kaya'nın tedbir talebini filmin anonim eser olduğu gerekçesiyle reddetti.
Yargıtay'dan kamu yararı yok kararı
İlk derece mahkemelerinin karar ve hükümlerin son inceleme mercii Yargıtay üst mahkemenin verdiği kararı bozdu. Kararda buna göre; gösterime giren film için Ahmet Kaya'nın ailesinin rızasının olmadığı, Kaya'nın özel hayatına ilişkin kurgusal karakter ve olaylara filmde yer verildiği aktarıldı. Sanatçının özel hayatına ilişkin filmin yapılmasında üstün tutulması gereken kamuoyu yararınının bulunmadığı ifade edildi.
Özel hayata saygı duyun vurgusu yapıldı
Kararda, filmde kurgulanmış sahnelerde Ahmet Kaya'nın ailesinin kişisel haklarına zarar verildiği, özel yaşam hakkına saygı duyulması gerektiği kaydedildi. Dava ilerleyen günlerde İstanbul Asliye Hukuk Mahkemesi'nde yeniden görülecek.