TÜİK açıkladı: Atıl iş gücü oranı yüzde 31,2’ye yükseldi

“Türkiye İstatistik Kurumu iki Eylül iki bin yirmi altı verilerine baktığımız zaman atıl iş gücü oranı bir önceki aya kıyasla sıfır nokta iki puan artarak yüzde otuz bir nokta ikiye yükseldi. Aynı dönemde dar tanımlı işsizlik oranı yüzde sekiz nokta dört işsiz sayısı yaklaşık iki milyon dokuz yüz altmış yedi bin kişi oldu. Atıl iş gücü oranı hanımlar beyler işsizlik yanı sıra daha fazla çalışmak isteyen ancak yeterli çalışma imkanı bulamayanlar ve potansiyel iş gücünü kapsıyor.”