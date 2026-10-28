https://anlatilaninotesi.com.tr/20261028/tuik-acikladi-atil-is-gucu-orani-yuzde-312ye-yukseldi-1109934773.html
TÜİK açıkladı: Atıl iş gücü oranı yüzde 31,2’ye yükseldi
TÜİK açıkladı: Atıl iş gücü oranı yüzde 31,2’ye yükseldi
Sputnik Türkiye
Okan Aslan’ın Radyo Sputnik’teki Gün Ortası programında bugünkü konu başlıklarından biri, TÜİK’in işsizlik verileri oldu. Aslan, açıklanan son rakamları... 28.10.2026, Sputnik Türkiye
2026-10-28T15:04+0300
2026-10-28T15:04+0300
2026-10-28T15:05+0300
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Türkiye İstatistik Kurumu’nun Eylül 2026 iş gücü istatistikleri açıklandı. Verilere göre, atıl iş gücü oranı bir önceki aya kıyasla 0,2 puan artarak yüzde 31,2’ye yükseldi. Aynı dönemde dar tanımlı işsizlik oranı yüzde 8,4 olarak gerçekleşirken, işsiz sayısı yaklaşık 2 milyon 967 bin kişi oldu.Atıl iş gücü oranı; işsizlerin yanı sıra daha fazla çalışmak isteyen ancak yeterli çalışma imkanı bulamayanlarla potansiyel iş gücünü de kapsıyor. Verileri Radyo Sputnik’teki Gün Ortası programında değerlendiren Okan Aslan, TÜİK’in açıkladığı son işsizlik rakamlarını aktardı.Aslan, şunları aktardı:
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Okan Aslan
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radyo sputnik, radyo, radyo, tüi̇k, i̇şsizlik, genç işsizlik
radyo sputnik, radyo, radyo, tüi̇k, i̇şsizlik, genç işsizlik
TÜİK açıkladı: Atıl iş gücü oranı yüzde 31,2’ye yükseldi
15:04 28.10.2026 (güncellendi: 15:05 28.10.2026)
Okan Aslan’ın Radyo Sputnik’teki Gün Ortası programında bugünkü konu başlıklarından biri, TÜİK’in işsizlik verileri oldu. Aslan, açıklanan son rakamları aktardı.
Türkiye İstatistik Kurumu’nun Eylül 2026 iş gücü istatistikleri açıklandı. Verilere göre, atıl iş gücü oranı bir önceki aya kıyasla 0,2 puan artarak yüzde 31,2’ye yükseldi. Aynı dönemde dar tanımlı işsizlik oranı yüzde 8,4 olarak gerçekleşirken, işsiz sayısı yaklaşık 2 milyon 967 bin kişi oldu.
Atıl iş gücü oranı; işsizlerin yanı sıra daha fazla çalışmak isteyen ancak yeterli çalışma imkanı bulamayanlarla potansiyel iş gücünü de kapsıyor. Verileri Radyo Sputnik’teki Gün Ortası programında değerlendiren Okan Aslan, TÜİK’in açıkladığı son işsizlik rakamlarını aktardı.
“Türkiye İstatistik Kurumu iki Eylül iki bin yirmi altı verilerine baktığımız zaman atıl iş gücü oranı bir önceki aya kıyasla sıfır nokta iki puan artarak yüzde otuz bir nokta ikiye yükseldi. Aynı dönemde dar tanımlı işsizlik oranı yüzde sekiz nokta dört işsiz sayısı yaklaşık iki milyon dokuz yüz altmış yedi bin kişi oldu. Atıl iş gücü oranı hanımlar beyler işsizlik yanı sıra daha fazla çalışmak isteyen ancak yeterli çalışma imkanı bulamayanlar ve potansiyel iş gücünü kapsıyor.”