Gazeteci Demir İran’dan bildirdi: ‘İran, yeni bir saldırıya ağır bedel ödetmeye hazırlanıyor’

“Bana göre ABD’nin derdi ne İran’ın nükleer programı ne de yönetimi. Asıl amacı İran’ın kaynaklarına çökmek ve İran’ın bölgede ABD ile İsrail’in ayağına çelme takmasını engellemek.

İran zaten nükleer silah üretmeyeceğini söylüyor; bu konuda güvence verdiğini ifade ediyor. Geçenlerde tabloyu aslında ABD’nin kendisi özetledi. Obama kürsüye çıkıp “Ben füze kullanmadan, diplomasi yoluyla İran’la anlaşma imzaladım. İran’ın nükleer silahı yoktu, üretmiyorlardı” dedi. Donald Trump ise Obama’yı cahillikle suçlayarak “Sen İran’a para verdin, onlar da nükleer silah üretme yoluna gitti” diyor.

Obama’yı genel olarak olumlamak istemiyorum ama bu tartışmada kısmen haklı. Donald Trump anlaşmadan çekildikten sonra İran’ın uranyum zenginleştirme oranı bir anda yüzde 10’dan yüzde 60’a çıktı. Dolayısıyla bu artışa zemin hazırlayan Trump’ın kendisi oldu. Şimdi de bunu bahane olarak kullanıyor. Sonuçta İran’ın üzerine çullanmak, sokak diliyle söyleyelim, İran’a çökmek isteyen bir Trump’la karşı karşıyayız.

Öte yandan sürecin uzaması, yeniden tetiğe basılmaması İran’ın da işine geliyor. Çünkü bu durum İran’a yeni füzeler üretmesi, mevcut füzelerini geliştirmesi, yeni İHA’lar yapması ve ekonomik açıdan iç direncini güçlendirmesi için fırsat veriyor.

Ama günün sonunda öyle görünüyor ki ABD ve İsrail, belki seçimden hemen sonra, kısa süre içinde İran’a yeniden saldıracak.”