Türkiye
- Sputnik Türkiye, 1920
ANKARA FARKI
Türkiye’nin iç ve dış politikasında yaşanan gelişmelerin özel konuklarla birlikte masaya yatırıldığı ve Ankara’nın nabzının tutulduğu İsmet Özçelik’le Ankara Farkı, her salı ve perşembe Radyo Sputnik’te.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20261028/gazeteci-demir-irandan-bildirdi-iran-yeni-bir-saldiriya-agir-bedel-odetmeye-hazirlaniyor-1109940958.html
Gazeteci Demir İran’dan bildirdi: ‘İran, yeni bir saldırıya ağır bedel ödetmeye hazırlanıyor’
Gazeteci Demir İran’dan bildirdi: ‘İran, yeni bir saldırıya ağır bedel ödetmeye hazırlanıyor’
Sputnik Türkiye
Tahran’dan gelişmeleri aktaran Gazeteci Demir, İran’ın ABD ve İsrail’den gelebilecek yeni bir saldırıya ağır karşılık vermeye hazırlandığını söyledi. Hürmüz... 28.10.2026, Sputnik Türkiye
2026-10-28T17:05+0300
2026-10-28T17:05+0300
ankara farki
radyo
ortadoğu
i̇ran
i̇srail
abd
mekke ortak savunma anlaşması
hürmüz boğazı
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/07/17/1098088235_0:0:3640:2048_1920x0_80_0_0_302ef8c8a16d3fb873b592beca83d6e4.jpg
Radyo Sputnik’te yayınlanan İsmet Özçelik’le Ankara Farkı programının konuğu Aydınlık Gazetesi İran Temsilcisi Gürkan Demir oldu. Demir programda, İran’a yönelik yeni saldırı ihtimalini, Tahran’ın askerî ve diplomatik hazırlıklarını, Hürmüz Boğazı’ndaki olası riskleri ve Mekke İttifakı üyelerinin sürpriz Tahran ziyaretini değerlendirdi.‘ABD’nin amacı İran’ın kaynaklarına çökmek’ABD’nin İran politikasının asıl hedefinin ülkenin kaynaklarını kontrol etmek ve bölgesel etkisini kırmak olduğunu dile getiren Demir, Trump’ın nükleer anlaşmadan çekilmesinin İran’daki uranyum zenginleştirme oranının yükselmesine zemin hazırladığını belirtti. Demir, ABD ve İsrail’in seçimlerin ardından İran’a yeniden saldırabileceğini öne sürdü:‘Hürmüz’deki internet kabloları yeni çatışmanın hedefi olabilir’Demir, ABD ve İsrail’in İran’a yeniden saldırması halinde çatışmanın Körfez’deki enerji altyapısı ve dijital iletişim hatlarına yayılabileceğini söyledi. Hürmüz Boğazı’nın altından geçen fiber kabloların zarar görmesinin bölgedeki veri akışını, enerji ticaretini ve küresel şirketlerin yatırımlarını ciddi biçimde etkileyebileceğini ifade eden Demir, şunları kaydetti:‘Dört ülkeden dış müdahaleye karşı bölgesel güvenlik arayışı’Demir, İran’da gerçekleştirilen Türkiye, Pakistan, Suudi Arabistan ve İran görüşmesinde bölge sorunlarının ortak hareketle çözülmesi ve güvenliğin dış müdahale olmadan sağlanması mesajının öne çıktığını söyledi:İran’dan bölgesel ittifaka ‘yanlış hedef’ uyarısıDemir, İran’ın Türkiye, Pakistan ve Suudi Arabistan arasındaki ittifaktan kaygı duymadığını ancak yapının Yemen’e karşı kullanılmasına itiraz ettiğini söyledi. Tahran’ın bölgedeki temel tehdit olarak İsrail ve ABD’yi gördüğünü belirten Demir, İran’ın ittifakın farklı bir çatışmaya sürüklenmesini önlemeye çalıştığını ifade etti:İran’dan toplantıda ‘Savaşsa savaş, diplomasiyse diplomasi’ mesajıDemir, İran’ın Hürmüz Boğazı’na ilişkin ablukanın kaldırılması, bloke edilen varlıklarının serbest bırakılması ve çatışmaların sona erdirilmesini içeren yedi şartını toplantıda yinelediğini aktardı. İran Yüksek Ulusal Güvenlik Konseyi Sekreteri Muhsin Rızai’nin masaya askerî üniformayla oturmasının, Dışişleri Bakanı Erakçi’nin temsil ettiği diplomasi seçeneğinin yanında İran’ın askerî karşılık vermeye de hazır olduğu mesajını taşıdığını belirtti:
i̇ran
i̇srail
abd
hürmüz boğazı
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
İsmet Özçelik
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/02/0d/1066989326_0:0:192:192_100x100_80_0_0_ee8cef4f79fd9fdf6ceed2669b3bc23c.jpg
İsmet Özçelik
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/02/0d/1066989326_0:0:192:192_100x100_80_0_0_ee8cef4f79fd9fdf6ceed2669b3bc23c.jpg
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/07/17/1098088235_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_bb816d12a237654156d872fadb2c9727.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
radyo, ortadoğu, i̇ran, i̇srail, abd, mekke ortak savunma anlaşması, hürmüz boğazı
radyo, ortadoğu, i̇ran, i̇srail, abd, mekke ortak savunma anlaşması, hürmüz boğazı

Gazeteci Demir İran’dan bildirdi: ‘İran, yeni bir saldırıya ağır bedel ödetmeye hazırlanıyor’

17:05 28.10.2026
Ankara Farkı
Ankara Farkı - Sputnik Türkiye, 1920, 28.10.2026
Abone ol
- Sputnik Türkiye
İsmet Özçelik
Tüm yazılar
Tahran’dan gelişmeleri aktaran Gazeteci Demir, İran’ın ABD ve İsrail’den gelebilecek yeni bir saldırıya ağır karşılık vermeye hazırlandığını söyledi. Hürmüz Boğazı’ndaki enerji ve internet altyapısının çatışmanın hedefi olabileceğine dikkat çeken Demir, İran’ın bölgesel ittifaka da “Dost ve düşman doğru belirlenmeli” uyarısında bulunduğunu aktardı.
Radyo Sputnik’te yayınlanan İsmet Özçelik’le Ankara Farkı programının konuğu Aydınlık Gazetesi İran Temsilcisi Gürkan Demir oldu. Demir programda, İran’a yönelik yeni saldırı ihtimalini, Tahran’ın askerî ve diplomatik hazırlıklarını, Hürmüz Boğazı’ndaki olası riskleri ve Mekke İttifakı üyelerinin sürpriz Tahran ziyaretini değerlendirdi.

‘ABD’nin amacı İran’ın kaynaklarına çökmek’

ABD’nin İran politikasının asıl hedefinin ülkenin kaynaklarını kontrol etmek ve bölgesel etkisini kırmak olduğunu dile getiren Demir, Trump’ın nükleer anlaşmadan çekilmesinin İran’daki uranyum zenginleştirme oranının yükselmesine zemin hazırladığını belirtti. Demir, ABD ve İsrail’in seçimlerin ardından İran’a yeniden saldırabileceğini öne sürdü:

“Bana göre ABD’nin derdi ne İran’ın nükleer programı ne de yönetimi. Asıl amacı İran’ın kaynaklarına çökmek ve İran’ın bölgede ABD ile İsrail’in ayağına çelme takmasını engellemek.

İran zaten nükleer silah üretmeyeceğini söylüyor; bu konuda güvence verdiğini ifade ediyor. Geçenlerde tabloyu aslında ABD’nin kendisi özetledi. Obama kürsüye çıkıp “Ben füze kullanmadan, diplomasi yoluyla İran’la anlaşma imzaladım. İran’ın nükleer silahı yoktu, üretmiyorlardı” dedi. Donald Trump ise Obama’yı cahillikle suçlayarak “Sen İran’a para verdin, onlar da nükleer silah üretme yoluna gitti” diyor.

Obama’yı genel olarak olumlamak istemiyorum ama bu tartışmada kısmen haklı. Donald Trump anlaşmadan çekildikten sonra İran’ın uranyum zenginleştirme oranı bir anda yüzde 10’dan yüzde 60’a çıktı. Dolayısıyla bu artışa zemin hazırlayan Trump’ın kendisi oldu. Şimdi de bunu bahane olarak kullanıyor. Sonuçta İran’ın üzerine çullanmak, sokak diliyle söyleyelim, İran’a çökmek isteyen bir Trump’la karşı karşıyayız.

Öte yandan sürecin uzaması, yeniden tetiğe basılmaması İran’ın da işine geliyor. Çünkü bu durum İran’a yeni füzeler üretmesi, mevcut füzelerini geliştirmesi, yeni İHA’lar yapması ve ekonomik açıdan iç direncini güçlendirmesi için fırsat veriyor.

Ama günün sonunda öyle görünüyor ki ABD ve İsrail, belki seçimden hemen sonra, kısa süre içinde İran’a yeniden saldıracak.”

‘Hürmüz’deki internet kabloları yeni çatışmanın hedefi olabilir’

Demir, ABD ve İsrail’in İran’a yeniden saldırması halinde çatışmanın Körfez’deki enerji altyapısı ve dijital iletişim hatlarına yayılabileceğini söyledi. Hürmüz Boğazı’nın altından geçen fiber kabloların zarar görmesinin bölgedeki veri akışını, enerji ticaretini ve küresel şirketlerin yatırımlarını ciddi biçimde etkileyebileceğini ifade eden Demir, şunları kaydetti:

“ABD’nin Körfez’deki birçok üssü artık kullanılamaz hâle geldi. Bazıları saldırılarda zarar gördü, bazıları da yeniden vurulma endişesiyle boşaltıldı. ABD, güçlerini ağırlıklı olarak Ürdün’e taşıdı. Yeni saldırıların özellikle Ürdün, İsrail ve Umman Denizi üzerinden, Hint Okyanusu bölgesinden yapılmasının beklendiği yönünde değerlendirmeler var. ABD’nin bunun üzerinde çalıştığı söyleniyor. Ancak bu bölgeler de ağır darbeler aldı.

Tahran’ın yaklaşımı şu: “Daha önce denenmiş ve hatayla sonuçlanmış bir yöntemi tekrar denerseniz yine aynı sonucu alırsınız. İki kez saldırdınız, sonucunu gördünüz. Yeniden saldırırsanız yine göreceksiniz.” İran da buna uygun biçimde ABD’ye daha ağır maliyetler yaşatmak için hazırlanıyor.

İran, yalnızca ABD’yi değil, bu saldırılara göz yuman veya bir şekilde destek veren ülkeleri de hedef alabileceğini gösteriyor. Almanya, İngiltere ve Fransa gibi NATO ülkelerini de saldırıların bir parçası olarak görüyor.

İran’ın petrol ve enerji altyapısına yönelik saldırılar bekleniyor. İran ise buna karşılık Körfez ülkelerinde ABD’yle ortaklığı bulunan şirketleri vurabileceğini söylüyor.

Bir başka önemli konu da Hürmüz Boğazı’nın altından geçen fiber internet kabloları. Bu kabloların zarar görmesi, bütün bölgede sistemleri aksatabilecek bir gelişme olabilir. İlk bakışta “Dünyada internet mi kesilecek?” diye düşünülüyor ama Körfez ülkeleri trilyonlarca dolarlık veri akışını bu kablolar üzerinden sağlıyor. Hatlar Çin’e, ABD’ye ve Avrupa’ya uzanıyor.

Körfez ülkeleri petrol ticaretini ve gaz ihracatını da bu bağlantılar üzerinden yürütüyor. Ayrıca Amazon ve Meta gibi büyük teknoloji şirketlerinin bölgede milyarlarca dolarlık yatırımları var. Böyle bir saldırıda bunlar da riske girebilir.

İran’ın, kendisine yönelik yeni bir saldırı karşısında ağır bedeller ödetmek için bu tür hesaplar yaptığı görülüyor. Hürmüz Boğazı’ndaki internet kablolarının kesilmesinden en az etkilenecek ülkeler arasında da İran yer alıyor. Çünkü bağlantısını karadan sağlıyor.

Amerika burada İran’dan taviz almak istiyor ama bunun karşılığında hiçbir şey vermek istemiyor. İşin düğümlendiği nokta da burası.”

‘Dört ülkeden dış müdahaleye karşı bölgesel güvenlik arayışı’

Demir, İran’da gerçekleştirilen Türkiye, Pakistan, Suudi Arabistan ve İran görüşmesinde bölge sorunlarının ortak hareketle çözülmesi ve güvenliğin dış müdahale olmadan sağlanması mesajının öne çıktığını söyledi:

“Peki İran, bu toplantıyı nasıl değerlendiriyor? Ona da bakalım.

Toplantıya ev sahipliği yapan İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Sekreteri General Muhsin Rızai, bu tür iş birliklerinin bölgede çok daha önce başlaması gerektiğine işaret ediyor. Türkiye, Pakistan ve Suudi Arabistan’dan üst düzey yetkililerin ziyaretinin, ABD tehditlerinin dünya ülkeleri üzerinde büyük bir etkisi olmadığını gösterdiğini savunuyor.

Rızai şöyle diyor: “İran milletinin direnişi ve silahlı kuvvetlerin gücü sayesinde, Türkiye, Pakistan ve Suudi Arabistan’dan üst düzey yetkililerle yapılan görüşmelerde yeni ve olumlu bir atmosfer şekillenmiştir.”

Burada ince bir çizgi var. Rızai, ABD’nin zayıflamasıyla birlikte bölge ülkelerinin de yeni bir arayışa girdiğine işaret ediyor. Devamında, üç ülkeden gelen üst düzey yetkililerin bölge sorunlarının çözümünün dört ülkenin birlikte hareket etmesinden geçtiğine inandığını belirtiyor. “Batı Asya’da güvenliğin bölgesel olması ve her türlü dış müdahalenin önlenmesi gerektiği sonucuna vardık” diyor. Söylemlerde bir ortaklık görüyoruz.

Suudi Arabistan’ın Yemen’deki krizi dondurmak istediği anlaşılıyor. Görüşme, aynı zamanda ABD ve İsrail’in İran’a yeni bir saldırı düzenleyebileceği yönündeki tartışmaların yoğunlaştığı bir dönemde yapılıyor.

40 günlük savaşta Körfez ülkeleri en ağır darbeyi alanlar arasında yer aldı. Çünkü bu ülkeler ABD üslerine ev sahipliği yapıyordu ve İran da bu üslere operasyon düzenledi. İran’a yönelik yeni bir saldırı başlaması hâlinde, Körfez ülkelerinin İran’dan bu üslere operasyon düzenlememesini ve savaşı daha geniş bir alana yaymamasını beklediği anlaşılıyor.

Türkiye, Pakistan ve Suudi Arabistan’ın da dünkü toplantıda bu beklentileri İran’a aktardığı değerlendiriliyor.”

İran’dan bölgesel ittifaka ‘yanlış hedef’ uyarısı

Demir, İran’ın Türkiye, Pakistan ve Suudi Arabistan arasındaki ittifaktan kaygı duymadığını ancak yapının Yemen’e karşı kullanılmasına itiraz ettiğini söyledi. Tahran’ın bölgedeki temel tehdit olarak İsrail ve ABD’yi gördüğünü belirten Demir, İran’ın ittifakın farklı bir çatışmaya sürüklenmesini önlemeye çalıştığını ifade etti:

“İran, bu ittifakı kendisi açısından endişe yaratacak bir durum olarak görmediğini daha önce açıkladı. Ancak bunun ardından şu noktaya da dikkat çekti: “Dost ve düşman tanımını doğru yapmak gerekiyor. Eğer bu tanımı yanlış yaparsanız istediğiniz kadar bölgesel iş birliğinden söz edin.

İran’ın yaklaşımı şu: Bu ittifakı Yemen’e karşı kullanırsanız dost ve düşman tanımında hata yapmış olursunuz. Bu, çok kritik bir açıklama.

Bölgedeki en büyük istikrarsızlık kaynağı İsrail mi? Evet, İsrail. Bunda hepimiz hemfikiriz. O hâlde bir ittifak oluştururken neden Yemen’in üzerine gidiyorsunuz? İran cephesindeki yaklaşım bu. Asıl odaklanılması gereken yerin, tehdidin ana kaynağı olarak gördüğü İsrail ve ona destek veren ABD olduğunu söylüyor.

Tahran’dan gelişmeleri izleyen bir gazeteci olarak ben şöyle değerlendiriyorum: İran, bu ittifakın yanlış bir yöne kaymasını engellemeye çalışıyor.”

İran’dan toplantıda ‘Savaşsa savaş, diplomasiyse diplomasi’ mesajı

Demir, İran’ın Hürmüz Boğazı’na ilişkin ablukanın kaldırılması, bloke edilen varlıklarının serbest bırakılması ve çatışmaların sona erdirilmesini içeren yedi şartını toplantıda yinelediğini aktardı. İran Yüksek Ulusal Güvenlik Konseyi Sekreteri Muhsin Rızai’nin masaya askerî üniformayla oturmasının, Dışişleri Bakanı Erakçi’nin temsil ettiği diplomasi seçeneğinin yanında İran’ın askerî karşılık vermeye de hazır olduğu mesajını taşıdığını belirtti:

“Hürmüz Boğazı konusunda verilen yanıtta da İran’ın daha önce defalarca açıkladığı yedi şart öne çıkıyor. Bu şartlar arasında ablukanın kaldırılması, İran’ın bloke edilen varlıklarının serbest bırakılması ve savaşın Lübnan dahil bütün cephelerde sona erdirilmesi gibi başlıklar bulunuyor.

Dünkü toplantıda bu yedi şartın bir kez daha gündeme geldiği bildiriliyor. İran’ın, şartların yerine getirilmesi yönündeki talebini bu ülkeler aracılığıyla ABD’ye de iletmek istemiş olabileceği değerlendiriliyor.

Çünkü Türkiye, Pakistan ve Suudi Arabistan’dan gelen yetkililer, Katar ve Pakistan’ın yürüttüğü arabuluculuk sürecini diyalog yoluyla desteklemek amacıyla geldiklerini de açıklamıştı.

Toplantıda Pakistan ve İran’ın dışişleri bakanları da masadaydı. İran tarafında dikkat çeken bir ayrıntı, Muhsin Rızai’nin toplantıya askerî üniformasıyla katılmasıydı. Rızai emekli bir general ve şu anda İran güvenlik bürokrasisinin en üstündeki isim. Zaman zaman sivil kıyafetle, zaman zaman üniformalı görüyoruz kendisini. Bu toplantıya üniformasıyla katıldı.

Pakistan Genelkurmay Başkanı General Asım Münir’in ise toplantıda sivil kıyafet giydiğini gördük.

Muhsin Rızai’nin üniformasıyla masaya oturması, İran’ın “Savaşsa savaş, diplomasiyse diplomasi” yaklaşımına açık olduğunu ve kararlı duruşunu göstermesi açısından da önemli. Dışişleri Bakanı Erakçi de yanındaydı. Bir yanda Erakçi diplomasiye işaret ederken diğer yanda Muhsin Rızai askerî kanadı temsil etmiş oldu.

Muhsin Rızai’nin yardımcısı Ali Bakıri Keni de toplantıyı dün sabah ilk duyuran isimdi. Dün akşam devlet televizyonunda yaptığı değerlendirmede, “Biz bunu Mekke taraflarının buluşması olarak değil, bölge ülkelerinin buluşması olarak görüyoruz” dedi.

Bakıri Keni ayrıca, bu ülkelerin Suudi Arabistan ve İstanbul gibi çeşitli yerlerde toplantılar yaptığını, İran’ı da davet ettiklerini ancak kendilerinin hazır olmaması ve koşulların uygun bulunmaması nedeniyle katılamadıklarını ifade etti.”

Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2026 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала