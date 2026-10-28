Gayrettepe yangını davasında geciken adalet: 16. duruşmaya rağmen süreç tamamlanmadı
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Gazeteci Güçlü Özgan’ın Radyo Sputnik’teki Yeri ve Zamanı programının bugünkü konuğu, avukat Onur Fırat Kaynun oldu. Gayrettepe’deki gece kulübü yangını davasında yargı sürecinin ağır ilerlediğini belirten Kaynun, “16. duruşmaya geliyoruz. Raporlar çok gecikiyor ve dosyada aşama kaydedilemiyor” dedi.
Gayrettepe’deki gece kulübü yangınına ilişkin davada yargılama sürerken, dosyadaki bilirkişi raporları ve kamu görevlilerinin sorumluluğuna ilişkin süreç tartışılmaya devam ediyor.
Konuyla ilgili Yeri ve Zamanı programında gazeteci Güçlü Özgan’a konuk olan avukat Onur Fırat Kaynun, davanın kamuoyunda diğer benzer dosyalara kıyasla daha az ilgi gördüğünü ve ailelerin süreçte yalnız kaldığını söyledi.
Kaynun, şöyle konuştu:
“Kartalkaya çok fazla toplumsallaştı, olması gerektiği gibi. Dilovası’nda 7 işçi yanarak hayatını kaybetmişti, orada da toplumsal duyarlılık çok daha fazlaydı. Ama Gayrettepe’de nedenini bir türlü anlayamadığımız şekilde kamuoyunun ilgisi çok zayıf kaldı. Zaman zaman bunun bir gece kulübü olmasının toplumun yaklaşımını değiştirip değiştirmediği bile aklıma geliyor. Diğer dosyalarda adli süreçler daha hızlı ilerledi. Birçok eksik olmasına rağmen sorumluların yargılanması aşamaları hızlı seyretti ve sonuç alındı. Gayrettepe’de ise 16. duruşmaya geliyoruz.”
'Dördüncü bilirkişi raporunu bekliyoruz'
Kaynun, dosyada daha önce hazırlanan üç bilirkişi raporunun yargılamayı sonuçlandırabilecek nitelikte olmadığını belirterek, yeni raporun iki celsedir beklendiğini söyledi:
“Beklediğimiz bilirkişi raporu dosyaya girecek dördüncü bilirkişi raporu olacak. Bundan önceki üç bilirkişi raporu da bizleri tatmin eden raporlar olmadı. Son raporu da iki celsedir bekliyoruz. Burada kamu görevlilerinin kusuruna ilişkin bir rapor bekleniyor. Temel olarak kusur değerlendirmesi ceza yargıcının asli görevidir. Biz bu noktada böyle bir raporun dahi gerekmediğini düşünüyoruz. Raporlar bu dosyada çok gecikiyor. İki, üç celse boyunca raporun gelmesini bekliyoruz ve dosyada aşama kaydedilemiyor.”
'Raporlar duruşmaya birkaç gün kala dosyaya sunuluyor'
Kaynun, bilirkişi raporlarının duruşmalardan kısa süre önce dosyaya sunulmasının tarafların raporları yeterince incelemesini zorlaştırdığını savundu:
“Bize hep aynı şey yapılıyor. İki, üç celse bir raporun gelmesini bekliyoruz. Sonrasında raporlar duruşmalara bir iki gün kala dosyaya sunuluyor. Daha raporu inceleme fırsatı dahi bulamadan duruşma yapılıyor ve o rapor da gelip geçiyor. Bu gecikmeler aileleri de ister istemez yıldırıyor. İnsanların kendi hayatları var, çalışıyorlar ve hayatlarına devam etmek zorundalar. Sürecin bu kadar uzaması insanları dosyadan uzak tutuyor.”
'13 kamu görevlisi sanık olarak yargılanıyor'
Kaynun, belediyelerde görev yapan 13 kamu görevlisinin dosyada sanık olarak yargılandığını belirterek diğer kurumların sorumluluğunun da araştırılması gerektiğini söyledi:
“13 kamu görevlisi bu dosyada sanık olarak yargılanıyor. İBB ve Beşiktaş Belediyesi personelleri var. İtfaiye personelleri, zabıta personelleri, imardan ve yapı denetimden sorumlu personellerle beraber her iki belediyenin de birden çok belediye başkan yardımcısı bulunuyor. Bunun dışında kaymakamlık üzerinden sorumluluğu olabilecek kamu görevlileri de var. Kültür ve Turizm Bakanlığı yetkilileri ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı yetkililerinin de sorumluluğu gündeme gelebilir. Burada yıllarca herhangi bir iş müfettişinin inceleme yapmadığını biliyoruz. O noktada da herhangi bir aşama kaydedilmedi.”
'Sorumluluk sınırlarının belirlenmesini bekliyoruz'
Kaynun, mevcut sanıklar açısından idari ve cezai sorumlulukların netleştirilmesi gerektiğini belirterek sözlerini şöyle tamamladı:
“Biz en azından belediye personelleri açısından idari ve cezai sorumluluk sınırlarının belirginleştirilmesini ve davanın mevcut haliyle bir karar aşamasına gelmesini bekliyoruz. Temennimiz bu.”