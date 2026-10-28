Gayrettepe yangını davasında geciken adalet: 16. duruşmaya rağmen süreç tamamlanmadı

“13 kamu görevlisi bu dosyada sanık olarak yargılanıyor. İBB ve Beşiktaş Belediyesi personelleri var. İtfaiye personelleri, zabıta personelleri, imardan ve yapı denetimden sorumlu personellerle beraber her iki belediyenin de birden çok belediye başkan yardımcısı bulunuyor. Bunun dışında kaymakamlık üzerinden sorumluluğu olabilecek kamu görevlileri de var. Kültür ve Turizm Bakanlığı yetkilileri ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı yetkililerinin de sorumluluğu gündeme gelebilir. Burada yıllarca herhangi bir iş müfettişinin inceleme yapmadığını biliyoruz. O noktada da herhangi bir aşama kaydedilmedi.”