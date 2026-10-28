Emekliye zam paketinde hangi seçenekler masada?

"Cumhurbaşkanı Erdoğan, bölgesel kalkınma açısından önemli görülen ve uzun süredir üzerinde konuşulan Kalkınma Yolu Projesi’nin temel atma törenine katılmak üzere yakın zamanda Irak’a gidecek. Davet, Irak Başbakanı Ali ez-Zeydi tarafından Irak televizyonunda yapıldı.

Kalkınma Yolu, önemli bir ayağı Türkiye’de bulunan bir proje. Basra Körfezi’nden başlayarak Bağdat, Musul ve Kerkük üzerinden Türkiye sınırına ulaşacak; Türkiye üzerinden de Avrupa pazarlarına açılacak. Birbirine paralel otoyol ve demir yolu ağlarından oluşacak.

Projenin bir boyutu lojistik. Diğer boyutu ise Irak petrolü ve doğal gazının, ulaşım hatlarına paralel inşa edilecek boru hatlarıyla dünya pazarlarına taşınması. Bu kaynakların Türkiye limanlarından tankerlerle veya doğrudan Türkiye üzerinden uzanacak boru hatlarıyla Avrupa’ya ve diğer bölgelere ulaştırılması hedefleniyor.

Mevcut hesaplamalar, projenin ilk etabının 2028’de açılmasını ve toplam yatırımın 17 ila 20 milyar dolar arasında olmasını öngörüyor.

Türkiye, projenin en önemli ortaklarından biri. Hem güzergâhın önemli bir bölümü Türkiye’den geçecek hem de finansman, altyapı ve müteahhitlik hizmetlerinde Türkiye’nin katkısı olacak. Türk müteahhitlerinin yanı sıra ihracatçıların, çimento ve sanayi şirketlerinin de projede önemli rol üstlenmesi bekleniyor.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu’nun daha önce açıkladığı hesaplamalara göre projenin, beş ila on yıl içinde Türkiye ekonomisine en az 55 milyar dolarlık katkı sağlaması öngörülüyor. Hayata geçtikçe bu katkının daha da artması bekleniyor.

Çünkü Türkiye’nin hem Irak pazarına hem de Irak üzerinden diğer bölge ülkelerinin pazarlarına erişimi kolaylaşacak. Bölgede istikrar ve güven güçlendikçe yatırımların, ticaretin ve ihracatın gelişmesi bekleniyor. Böylece Kalkınma Yolu Projesi’nin, orta ve uzun vadede hem Irak hem de Türkiye halkının refahına önemli katkı sağlaması hedefleniyor."