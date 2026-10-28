https://anlatilaninotesi.com.tr/20261028/cumhuriyet-turkiyede-sadece-yonetim-bicimi-degil-yeniden-insa-surecinin-harci-oldu-1109937741.html

Cumhuriyet, Türkiye’de sadece yönetim biçimi değil yeniden inşa sürecinin harcı oldu

Cumhuriyet, Türkiye’de sadece yönetim biçimi değil yeniden inşa sürecinin harcı oldu

Sputnik Türkiye

Cumhuriyet’in ilanının 103’üncü yıl dönümü kutlanıyor. Kelime anlamıyla bir yönetim biçimini tarif eden Cumhuriyet kavramı, Türkiye için yeni kurulan bir... 28.10.2026, Sputnik Türkiye

2026-10-28T16:25+0300

2026-10-28T16:25+0300

2026-10-28T16:25+0300

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neler oluyor?

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Bundan tam 103. yıl önce TBMM’de ülkenin yönetimi şeklinin Cumhuriyet olduğu Anayasa’ya eklendi. Cumhuriyetin ilanı ile birlikte ilk Cumhurbaşkanı Mustafa Kemal Atatürk oldu. Kelime anlamı ile bir yönetim biçimi olarak değerlendirilen cumhuriyet kavramı Türkiye’de bir ülkenin kuruluş felsefesi haline dönüştü.29 Ekim 1923 Pazartesi günü TBMM, Türk milletinin geleceğinde yeni bir sayfa açacak tarihi görüşmelere sahne oldu. Meclis saat 18.00'de toplandı. İsmet İnönü’nün yönettiği mecliste, 1921 Anayasası'nın birinci maddesinin sonuna "Türkiye Devleti'nin hükûmet şekli cumhuriyettir." İfadesinin eklenmesi önerildi. Anayasa Komisyonunca hazırlanan ve Cumhuriyet'in ilanını öngören teklif, görüşülmek üzere Meclis gündemine alındı.Görüşmeler sırasında söz alan Yunus Nadi , Cumhuriyet'in ilanının gerekliliğine ilişkin değerlendirmelerde bulunurken, diğer milletvekilleri de yeni yönetim biçimine ilişkin görüşlerini dile getirdi. Yapılan görüşmelerin ardından 1921 Anayasası'nda değişikliğe gidilerek "Türkiye Devleti'nin şekli hükümeti Cumhuriyet'tir." hükmü kabul edildi. Oturuma katılan 158 milletvekilinin tamamının oyuyla Cumhuriyet ilan edildi. Mecliste alınan tarihi karar, "Yaşasın Cumhuriyet" sesleri ve alkışlarla karşılandı.Böylece 23 Nisan 1920'de TBMM'nin açılmasıyla temelleri atılan milli egemenlik anlayışı, devletin yönetim biçiminde de açıkça karşılık buldu. 29 Ekim 1923’te ilan edilen Cumhuriyet’in ardından, Mustafa Kemal Atatürk önderliğindeki Türkiye Cumhuriyeti; siyasette, hukukta, eğitimde ve sosyal yaşamda gerçekleştirdiği devrim niteliğindeki adımlarla çağdaş medeniyet yolunda tarihi bir dönüşüm yaşadı.Devlet ve Eğitim Sisteminde Yeniden Yapılanma Cumhuriyet'in ilanını takip eden süreçte devlet mekanizması ve eğitim sistemi hızla laikleştirildi:Hukuk Reformu ve Toplumsal Düzen Eski hukuk kurallarının yerini modern kamu ve özel hukuk mevzuatları aldı:Harf ve Kültür Devrimi Eğitimde okuma-yazma oranını artırmak ve milli kültürü inşa etmek amacıyla adımlar atıldı:Kadın Siyasi Hakları ve Toplumsal Eşitlik Türk kadını, birçok Avrupa ülkesinden daha önce seçme ve seçilme haklarına kavuştu:Laiklik Anayasa Güvencesinde Cumhuriyet'in temel ilkelerinden biri olan laiklik, yapılan tüm reformların ardından anayasal güvenceye kavuşturuldu:

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türkiye, haberler, mustafa kemal atatürk, i̇smet i̇nönü, türkiye cumhuriyeti, cumhuriyet, tbmm, meclis, anayasa