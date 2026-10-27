“Lula’nın zaferi, ABD-İsrail hegemonyasına ‘dur’ demiş oldu”

“Lula, petrol fiyatlarının yükselmesiyle vs daha zor bir döneme girilmesine karşı hiper zenginlerden vergi alınması çözümüyle geldi. Çok küçük bir nüfus ancak ellerinde yüz milyarlarca dolar olan bir kesim bu. Bunlardan alınacak vergiler ülkenin bütçesi için ciddi anlamda kaynak yaratabilir. Lula bu kartı oynarken Bolsonaro bunun tam karşısında bir pozisyon aldı ve ‘Ülkemize komünizm getirilmesine izin vermeyiz’ dedi. Komünizm dediği de ultra zenginlerdne vergi alınması. Lula’nın ülkede inşa ettiği bir sosyal dönüşüm ve yardım mekanizması var. İnsanlara para verme üzerine kurulu bir program değil. Kadınların üzerinde özellikle etkili. Ülkede coğrafi ve sınıfsal ayrımın yanısıra kadın-erkek oy oranı arasında da fark var. Lula, kadınlardan daha fazla oy aldı. Lula, özellikle ilk döneminde kadınların toplumsal eşitlik sürecine ilişkin programları güçlü biçimde çalıştırdı. Kadınların içindeki destek arttı. Seçimlerin en önemli başlıklarından biri de güvenlikti. Bolsonaro ‘500 bin kişiyi barındıracak ek cezaevi yapacağız’ derken Lula buna mantıklı bir yanıt verdi. ‘Bu iş insanları cezaevine tıkarak çözülmez. Bu toplumsal dönüşüm, yoksullukla mücadele ve reform gerektirir’ dedi. Sağcılar ‘Çeteleri içeri atarız ve toplum barışçıl noktaya gelir’ tezine sahiplerdi ancak bu bir çözüm değil. İnsanların geleceksizleşmesinin önüne geçmezseniz birileri içeri girer dışarda kalanlar da yine suç işler. Bir diğer başlık da ülke kaynaklarının özelleştirilmesi ve kamuculuğun egemenliği meselesi oldu. Amazon Ormanları’nın yüzde 60’ı Brezilya’da ve nüfusun ciddi bir kesimi bu ormanların içinden gelir kazanarak hayatını sürdürüyor. Bolsonaro buradaki toplamı da kontrol etmek adına Amazon’u yağmalayacağını söyledi. Bolsonaro, ormanların kesilip tarım arazisine dönüştürülmesi için Amazon’un talan edilmesinin gerekli olduğunu söyledi. Bu, Trump’ın yaklaşımına benzer bir yaklaşım. Lula ise Amazon’da koruma önlemi çalıştırıyor. Amazon yerlilerine ilişkin istisnai tablo sunuyorlar. Amazon yerlileri zaten kendi inançları itibarıyla ormanların kendi ruhlarını koruması üzerinden talana karşı duruyor. Amazon’a yapılan saldırı karşısında yerlileri buluyor. Ülke içindeki dini ayrışma da seçimlerin belirleyicisi oldu. ABD’deki güçlü olan Evanjelistler Bolsonaro’yu destekledi. Güney Amerika’da bağımsızlıkçı bir hatta sahip olan Katoliklerin içinde ise Lula’ya destek arttı. Bir kıtanın ABD-İsrail hegemonyasına girmesine ilişkin mesafe katedilmişti. Lula’nın zaferi bu gidişata ‘dur’ demiş oldu. Hiçbir anlamı olmasa bile tek başına bu başlık hayati bir anlam taşıyor. Sömürge dayatılıyordu. ‘ABD’nin kuralları hariç hiçbir kural geçerli değil’ söylemi şimdilik iptal edilmiş oldu”