https://anlatilaninotesi.com.tr/20261027/lula-ikinci-turda-soylem-degistirerek-secmeni-sandiga-goturdu-1109902369.html

“Lula, ikinci turda söylem değiştirerek seçmeni sandığa götürdü”

“Lula, ikinci turda söylem değiştirerek seçmeni sandığa götürdü”

Sputnik Türkiye

Dış Politika Yazarı-Gazeteci Hüsamettin Aslan, Brezilya’daki seçimleri değerlendirerek Lula da Silva’nın ilk turda beklenen sonucu alamadığını, ikinci turda... 27.10.2026, Sputnik Türkiye

2026-10-27T17:40+0300

2026-10-27T17:40+0300

2026-10-27T17:40+0300

ceyhun bozkurt'la bölgeni̇n kalbi̇

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Ceyhun Bozkurt’la Bölgenin Kalbi programına konuk olan Dış Politika Yazarı-Gazeteci Hüsamettin Aslan, Brezilya’daki seçim sürecini, Lula da Silva’nın kampanya stratejisini ve ülkedeki siyasi dengeleri değerlendirdi. Aslan, ilk turda güvenlik ve demokrasi tartışmalarının öne çıktığını, ikinci turda ise seçmenin gündelik yaşamını doğrudan ilgilendiren vaatlerin belirleyici hâle geldiğini ifade etti.Lula’nın ilk turdaki kampanyası güvenlik ve demokrasi üzerine kurulduBrezilya’daki seçim sürecinde ilk tur sonuçlarının sürpriz olduğunu belirten Aslan, anketlerde Lula da Silva’nın önde göründüğünü söyledi. Seçim öncesinde Brezilya Yüksek Mahkemesi’nde yaşanan tartışmaların da siyasi gündemde önemli yer tuttuğunu dile getirdi.Aslan şunları söyledi:Lula da Silva’nın ilk tur kampanyasında millî güvenlik, demokrasi ve Bolsonaro ailesine yönelik eleştirilerin öne çıktığını belirten Aslan, 2023 yılının ocak ayında yaşanan darbe girişiminin de bu söylemin bir parçası olduğunu ifade etti.Aslan, Lula da Silva’nın kampanyasını şu sözlerle değerlendirdi:İkinci turda ekonomik ve sosyal vaatler öne çıktıAslan, Lula da Silva’nın ikinci turda kampanya söylemini değiştirdiğini ve seçmenin günlük hayatına doğrudan dokunan vaatlere ağırlık verdiğini söyledi. Toplu taşıma ücretleri, tatil ve dinlenme hakkı gibi konuların seçmen mobilizasyonunda etkili olduğunu belirtti.Aslan şunları söyledi:Seçim kampanyasında güvenlik konularının önemli olduğunu ancak seçmenin gündelik yaşamını ilgilendiren vaatlerin de belirleyici rol oynadığını vurgulayan Aslan, Lula da Silva’nın ilk turda sandığa gitmeyen seçmenleri harekete geçirmeyi başardığını ifade etti.Aslan, “Vatandaşı doğrudan ilgilendiren meselelerdi bunlar. Güvenlik de önemli ama sokağı doğrudan ilgilendiren konulara değindi. ‘6+1’ dediğimiz, işçilere istedikleri gün tatil yapma ve dinlenme hakkı veren bir yasa çıkaracağını açıklayarak kendisini destekleyen kitleyi harekete geçirdi. Aslında bu kitle birinci turda sandığa gitmemişti” dedi.Aslan: “Brezilya sağı parlamentodaki gücünü koruyor”Lula da Silva’nın seçmen desteğini artırmasına rağmen parlamentodaki siyasi dengelerin farklı bir tablo ortaya koyduğunu belirten Aslan, sağ partilerin Senato ve Temsilciler Meclisi’nde güçlü konumlarını koruduğunu söyledi.Aslan, Lula da Silva’nın seçmeni sandığa götürme stratejisini şöyle anlattı:Aslan, Lula da Silva’nın siyasi çevresindeki bazı isimlerin parlamentoda beklenen başarıyı elde edemediğini ve sol çizgideki partilerin oy kayıpları yaşadığını belirtti. Bu tablonun, Brezilya siyasetinde sağ partilerin etkisini koruduğuna işaret ettiğini söyledi.Parlamentodaki dengeler Lula yönetiminin önünde engel olabilirSenato ve Temsilciler Meclisi’nde sağ partilerin güçlü konumda olmasının, bütçe görüşmeleri ve yasa yapım süreçlerinde etkili olabileceğini kaydeden Aslan, bu durumun Lula yönetiminin politikalarını hayata geçirmesini zorlaştırabileceğini ifade etti.Aslan şunları söyledi:Brezilya sağının parlamentodaki konumunun siyasi karar alma süreçlerinde önemli bir avantaj sağlayacağını belirten Aslan, sözlerini şöyle sürdürdü:

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radyo, radyo, radyo, radyo sputnik, lula da silva, i̇şçi partisi (brezilya), temsilciler meclisi, jair bolsonaro