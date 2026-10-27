https://anlatilaninotesi.com.tr/20261027/israilde-genel-secimlerde-oy-verme-islemi-basladi-netanyahunun-siyasi-gelecegi-oylaniyor-1109876636.html

İsrail'de genel seçimlerde oy verme işlemi başladı: Netanyahu'nun siyasi geleceği oylanıyor

İsrail'de genel seçimlerde oy verme işlemi başladı: Netanyahu'nun siyasi geleceği oylanıyor

Sputnik Türkiye

İsrail'de, 7.3 milyon seçmen, Meclis'teki 120 sandalyenin belirleneceği genel seçimler için sandık başına gitti. Oy kullanma işlemi yerel saatle 22.00'ye kadar... 27.10.2026, Sputnik Türkiye

2026-10-27T09:47+0300

2026-10-27T09:47+0300

2026-10-27T09:47+0300

dünya

i̇srail

benyamin netanyahu

gadi eisenkot

genel seçimler

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İsrail'de Meclis'in 26. döneminde görev yapacak 120 milletvekilini belirlemek üzere düzenlenen genel seçimlerde oy verme işlemi yerel saatle 07.00'de (TSİ 08.00) başladı. Yaklaşık 7.3 milyon seçmenin oy kullanma hakkına sahip olduğu seçimlerde sandıklar yerel saatle 22.00'ye (TSİ 23.00) kadar açık kalacak.İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu liderliğindeki hükümetin dört yıllık görev döneminin ardından gerçekleştirilen seçimler, 1988'den bu yana ilk kez planlanan takvimde yapılıyor. Seçim sürecine, İsrail'in Gazze Şeridi'ne ve Lübnan'a yönelik saldırıları ve ABD ile birlikte İran'a karşı yürüttüğü savaşın yanı sıra ülke içindeki siyasi ve toplumsal bölünmeler damga vuruyor.Seçim, İsrail'in en uzun süre (yaklaşık 19 yıl) görev yapan başbakanı Netanyahu'nun siyasi geleceği açısından kritik önem taşıyor.Netanyahu ile Eisenkot arasında başa baş yarışKamuoyu yoklamaları, Netanyahu'nun Likud partisi ve müttefikleri ile eski Genelkurmay Başkanı Gadi Eisenkot'un öncülük ettiği ittifak arasında yakın bir yarış yaşandığını gösteriyor. Ancak iki tarafın da hükümeti kurmak için gerekli desteği sağlayıp sağlayamayacağı belirsizliğini koruyor.Netanyahu, seçim kampanyasında savaş dönemindeki liderliğini ve Trump ile ittifakını öne çıkardı. Netanyahu, 25 Ekim'de yaptığı açıklamada Trump'ın İran'dan kaynaklandığını belirttiği tehdidi ortadan kaldırmak için yeniden harekete geçmeye hazır olduğunu, ancak bunun kendi iktidarda kalması halinde mümkün olacağını savundu.Eisenkot ise Netanyahu'yu korku siyaseti yürütmekle, yalan söylemekle ve tehditlerde bulunmakla suçladı. Trump'ın İsrail halkının seçeceği herhangi bir liderle iş birliği yapabileceğini belirtti.Hiçbir tarafın hükümeti kurmak için yeterli desteği sağlayamaması halinde Netanyahu, yeni bir seçim yapılana kadar geçici hükümetin başında kalabilir.Sonuçlar en geç 8 günde duyurulacakİsrail vatandaşı olan Filistin kökenli Araplar, toplam nüfusun yaklaşık yüzde 21'ini oluşturuyor ve seçimlerde oy kullanabiliyor. Batı basınında yer alan haberlerde bu seçmenlerin sandığa yüksek katılım göstermesinin, Netanyahu karşıtı blokun Meclis'teki konumunu güçlendirebileceği belirtiliyor.İsrail'de 30'dan fazla parti ve seçim listesi, yüzde 3.25'lik seçim barajını aşarak Meclis'e girmek için yarışıyor. Sandıkların kapanmasının ardından çıkış anketlerinin açıklanması beklenirken kesin sonuçların itirazların değerlendirilmesiyle birlikte en geç sekiz gün içinde duyurulması gerekiyor. 2022'de yapılan son genel seçimlerde katılım oranı yüzde 70,63 olarak kaydedilmişti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260924/satmar-yahudilerinden-israil-secimlerine-karsi--hamle-oy-kullanmayana-200-dolar-1109015654.html

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i̇srail, benyamin netanyahu, gadi eisenkot, genel seçimler