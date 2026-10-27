Beştepe’den süresiz nafaka düzenlemesine veto

“Nafaka düzenlemesi Meclis’te kabul edilmişti. AK Parti’nin bizzat hazırladığı bir düzenleme, söz konusu yasal adım süresiz nafakanın kaldırılmasını öngörüyordu. Gelen bilgiler Erdoğan açısından bir kesimin mağdur edilirken başka bir kesimin mağdur edilmemesi motivasyonuyla bu kararı aldığına dair. O düzenlemede evlilik süresine göre nafaka ödenecekti. Süresiz nafakanın tamamen kaldırılması da gündemdeydi. Milyonları ilgilendiren bir konu, AK Parti ve Adalet Bakanlığı’nın imzasını taşıyan bir taslaktan bahsediyoruz. Kamuoyunda beklenti büyüktü, artık tam bir sonuca varılacak deniyordu. Ancak hazırlanan düzenleme Erdoğan’dan onay almadı. Bir yanda nafaka ödediği için hayatını yeniden kuramayan, mağdur olduğunu söyleyen insanlar, diğer tarafta boşandıktan sonra güvencesiz kalmak istemeyenler. İki taraf da haklı gerekçeler ortaya koyuyor ve çözüm bekliyor. Bir sorunu çözmek için yıllarca bekleyip tam adım atıldı denirken tekrar başa dönülmesi meseleleri kronikleştiriyor. Siyaset açısından da öyle.”