https://anlatilaninotesi.com.tr/20261027/bestepeden-suresiz-nafaka-duzenlemesine-veto-1109880660.html
Beştepe’den süresiz nafaka düzenlemesine veto
Beştepe’den süresiz nafaka düzenlemesine veto
Sputnik Türkiye
Gazeteci Güçlü Özgan’ın, Radyo Sputnik’teki Yeri ve Zamanı programında bugünkü konu başlıklarından biri, nafaka düzenlemesine Erdoğan’ın onay vermemesi oldu... 27.10.2026, Sputnik Türkiye
2026-10-27T10:47+0300
2026-10-27T10:47+0300
2026-10-27T10:47+0300
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Anayasa Mahkemesi'nin süresiz yoksulluk nafakasına ilişkin iptal kararının ardından hazırlanan yeni yasal düzenlemede görüş ayrılıkları yaşanıyor. Adalet Bakanlığı ve AK Parti Grubu'nun üzerinde çalıştığı, 13. Yargı Paketi kapsamında Meclis'e sunulması planlanan taslak, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın onayını alamadı.Konuyu Yeri ve Zamanı programında değerlendiren gazeteci Güçlü Özgan, şöyle konuştu:
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Güçlü Özgan
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MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Güçlü Özgan
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/04/05/1069200038_0:65:1368:1433_100x100_80_0_0_bebb40a968dd1405e3666f22e2395ffa.jpg
radyo sputnik, radyo, radyo, güçlü özgan, beştepe, adalet bakanlığı, meclis, ak parti, nafaka, süresiz nafaka
radyo sputnik, radyo, radyo, güçlü özgan, beştepe, adalet bakanlığı, meclis, ak parti, nafaka, süresiz nafaka
Beştepe’den süresiz nafaka düzenlemesine veto
Gazeteci Güçlü Özgan’ın, Radyo Sputnik’teki Yeri ve Zamanı programında bugünkü konu başlıklarından biri, nafaka düzenlemesine Erdoğan’ın onay vermemesi oldu. Özgan, “Tam adım atılırken başa dönülmesi sorunları kronikleştiriyor” dedi.
Anayasa Mahkemesi'nin süresiz yoksulluk nafakasına ilişkin iptal kararının ardından hazırlanan yeni yasal düzenlemede görüş ayrılıkları yaşanıyor.
Adalet Bakanlığı ve AK Parti Grubu'nun üzerinde çalıştığı, 13. Yargı Paketi kapsamında Meclis'e sunulması planlanan taslak, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın onayını alamadı.
Konuyu Yeri ve Zamanı programında değerlendiren gazeteci Güçlü Özgan, şöyle konuştu:
“Nafaka düzenlemesi Meclis’te kabul edilmişti. AK Parti’nin bizzat hazırladığı bir düzenleme, söz konusu yasal adım süresiz nafakanın kaldırılmasını öngörüyordu. Gelen bilgiler Erdoğan açısından bir kesimin mağdur edilirken başka bir kesimin mağdur edilmemesi motivasyonuyla bu kararı aldığına dair. O düzenlemede evlilik süresine göre nafaka ödenecekti. Süresiz nafakanın tamamen kaldırılması da gündemdeydi. Milyonları ilgilendiren bir konu, AK Parti ve Adalet Bakanlığı’nın imzasını taşıyan bir taslaktan bahsediyoruz. Kamuoyunda beklenti büyüktü, artık tam bir sonuca varılacak deniyordu. Ancak hazırlanan düzenleme Erdoğan’dan onay almadı. Bir yanda nafaka ödediği için hayatını yeniden kuramayan, mağdur olduğunu söyleyen insanlar, diğer tarafta boşandıktan sonra güvencesiz kalmak istemeyenler. İki taraf da haklı gerekçeler ortaya koyuyor ve çözüm bekliyor. Bir sorunu çözmek için yıllarca bekleyip tam adım atıldı denirken tekrar başa dönülmesi meseleleri kronikleştiriyor. Siyaset açısından da öyle.”