https://anlatilaninotesi.com.tr/20261027/av-tufegiyle-rastgele-ates-acti-kastamonudaki-saldirgan-4-kisiyi-yaraladi-1109893260.html
Av tüfeğiyle rastgele ateş açtı: Kastamonu'daki saldırgan 4 kişiyi yaraladı
Av tüfeğiyle rastgele ateş açtı: Kastamonu'daki saldırgan 4 kişiyi yaraladı
Sputnik Türkiye
Kastamonu'da bir şüphelinin av tüfeğiyle sokakta rastgele ateş etmesi sonucu 4 kişi yaralandı, olay anı güvenlik kamerasına yansıdı. 27.10.2026, Sputnik Türkiye
2026-10-27T14:44+0300
2026-10-27T14:44+0300
2026-10-27T14:44+0300
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Kastamonu Belediye Caddesi'nde bir kişi, av tüfeğiyle etrafa rastgele ateş açtı.İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.4 kişi çeşitli yerlerinden yaralandıAçılan ateş sonucu çeşitli yerlerinden yaralanan 4 kişi, Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.Saldırgan aranıyorPolis, olayın ardından kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.Olay anı çevredeki dükkanların güvenlik kameralarınca kaydedildi.Görüntülerde elindeki tüfekle çevreye ateş eden şüpheliyi gören vatandaşların olay yerinden uzaklaştığı görülüyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20261027/mudur-ve-mudur-yardimcisinin-saldiriyi-gordukten-sonra-okulu-hemen-terk-ettikleri-ortaya-cikti-1109887517.html
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kastamonu, saldırgan, tüfek
kastamonu, saldırgan, tüfek
Av tüfeğiyle rastgele ateş açtı: Kastamonu'daki saldırgan 4 kişiyi yaraladı
Kastamonu'da bir şüphelinin av tüfeğiyle sokakta rastgele ateş etmesi sonucu 4 kişi yaralandı, olay anı güvenlik kamerasına yansıdı.
Kastamonu Belediye Caddesi'nde bir kişi, av tüfeğiyle etrafa rastgele ateş açtı.
İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
4 kişi çeşitli yerlerinden yaralandı
Açılan ateş sonucu çeşitli yerlerinden yaralanan 4 kişi, Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
Polis, olayın ardından kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.
Olay anı çevredeki dükkanların güvenlik kameralarınca kaydedildi.
Görüntülerde elindeki tüfekle çevreye ateş eden şüpheliyi gören vatandaşların olay yerinden uzaklaştığı görülüyor.