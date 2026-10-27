https://anlatilaninotesi.com.tr/20261027/av-tufegiyle-rastgele-ates-acti-kastamonudaki-saldirgan-4-kisiyi-yaraladi-1109893260.html

Av tüfeğiyle rastgele ateş açtı: Kastamonu'daki saldırgan 4 kişiyi yaraladı

Av tüfeğiyle rastgele ateş açtı: Kastamonu'daki saldırgan 4 kişiyi yaraladı

Sputnik Türkiye

Kastamonu'da bir şüphelinin av tüfeğiyle sokakta rastgele ateş etmesi sonucu 4 kişi yaralandı, olay anı güvenlik kamerasına yansıdı. 27.10.2026, Sputnik Türkiye

2026-10-27T14:44+0300

2026-10-27T14:44+0300

2026-10-27T14:44+0300

türki̇ye

kastamonu

saldırgan

tüfek

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Kastamonu Belediye Caddesi'nde bir kişi, av tüfeğiyle etrafa rastgele ateş açtı.İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.4 kişi çeşitli yerlerinden yaralandıAçılan ateş sonucu çeşitli yerlerinden yaralanan 4 kişi, Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.Saldırgan aranıyorPolis, olayın ardından kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.Olay anı çevredeki dükkanların güvenlik kameralarınca kaydedildi.Görüntülerde elindeki tüfekle çevreye ateş eden şüpheliyi gören vatandaşların olay yerinden uzaklaştığı görülüyor.

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kastamonu, saldırgan, tüfek