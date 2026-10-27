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Av tüfeğiyle rastgele ateş açtı: Kastamonu'daki saldırgan 4 kişiyi yaraladı
Av tüfeğiyle rastgele ateş açtı: Kastamonu'daki saldırgan 4 kişiyi yaraladı
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Kastamonu'da bir şüphelinin av tüfeğiyle sokakta rastgele ateş etmesi sonucu 4 kişi yaralandı, olay anı güvenlik kamerasına yansıdı. 27.10.2026, Sputnik Türkiye
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Kastamonu Belediye Caddesi'nde bir kişi, av tüfeğiyle etrafa rastgele ateş açtı.İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.4 kişi çeşitli yerlerinden yaralandıAçılan ateş sonucu çeşitli yerlerinden yaralanan 4 kişi, Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.Saldırgan aranıyorPolis, olayın ardından kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.Olay anı çevredeki dükkanların güvenlik kameralarınca kaydedildi.Görüntülerde elindeki tüfekle çevreye ateş eden şüpheliyi gören vatandaşların olay yerinden uzaklaştığı görülüyor.
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kastamonu, saldırgan, tüfek
kastamonu, saldırgan, tüfek

Av tüfeğiyle rastgele ateş açtı: Kastamonu'daki saldırgan 4 kişiyi yaraladı

14:44 27.10.2026
© Elifnur ÖnderAv tüfeğiyle rastgele ateş açtı: Kastamonu'daki saldırgan 4 kişiyi yaraladı
Av tüfeğiyle rastgele ateş açtı: Kastamonu'daki saldırgan 4 kişiyi yaraladı - Sputnik Türkiye, 1920, 27.10.2026
© Elifnur Önder
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Kastamonu'da bir şüphelinin av tüfeğiyle sokakta rastgele ateş etmesi sonucu 4 kişi yaralandı, olay anı güvenlik kamerasına yansıdı.
Kastamonu Belediye Caddesi'nde bir kişi, av tüfeğiyle etrafa rastgele ateş açtı.
İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

4 kişi çeşitli yerlerinden yaralandı

Açılan ateş sonucu çeşitli yerlerinden yaralanan 4 kişi, Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Saldırgan aranıyor

Polis, olayın ardından kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.
Olay anı çevredeki dükkanların güvenlik kameralarınca kaydedildi.
Görüntülerde elindeki tüfekle çevreye ateş eden şüpheliyi gören vatandaşların olay yerinden uzaklaştığı görülüyor.
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