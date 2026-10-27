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Gaz ihraç eden ülkelerin üst düzey yetkilileri Moskova'da bir araya geldi
Gaz ihraç eden ülkelerin üst düzey yetkilileri Moskova'da bir araya geldi
Sputnik Türkiye
Rusya'nın başkenti Moskova'da düzenlenen 8. Gaz İhraç Eden Ülkeler Forumu (GECF) Zirvesi, dünya gaz piyasasının geleceğini şekillendirecek önemli bir diplomasi... 27.10.2026, Sputnik Türkiye
2026-10-27T17:26+0300
2026-10-27T17:26+0300
2026-10-28T10:32+0300
multi̇medya
moskova
birleşik arap emirlikleri (bae)
gaz i̇hraç eden ülkeler forumu (gecf)
rusya
vladimir putin
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Zirveye Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ev sahipliği yaparken İran, Katar, Ekvator Ginesi, Libya, Cezayir, Venezuela, Mısır, Nijerya ve BAE gibi üye ülkelerin yanı sıra gözlemci ülkelerden de üst düzey katılım gerçekleşti. Küresel enerji güvenliği, gaz arzının güvenilirliği ve piyasa istikrarı gibi kritik başlıkların ele alındığı zirveden görüntüler, Sputnik'in galerisinde.
moskova
birleşik arap emirlikleri (bae)
rusya
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фото, moskova, birleşik arap emirlikleri (bae), gaz i̇hraç eden ülkeler forumu (gecf), rusya, vladimir putin
фото, moskova, birleşik arap emirlikleri (bae), gaz i̇hraç eden ülkeler forumu (gecf), rusya, vladimir putin
Gaz ihraç eden ülkelerin üst düzey yetkilileri Moskova'da bir araya geldi 17:26 27.10.2026 (güncellendi: 10:32 28.10.2026)
Rusya'nın başkenti Moskova'da düzenlenen 8. Gaz İhraç Eden Ülkeler Forumu (GECF) Zirvesi, dünya gaz piyasasının geleceğini şekillendirecek önemli bir diplomasi trafiğine sahne oldu.
Zirveye Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ev sahipliği yaparken
İran, Katar, Ekvator Ginesi, Libya, Cezayir, Venezuela, Mısır, Nijerya ve BAE gibi üye ülkelerin yanı sıra gözlemci ülkelerden de üst düzey katılım gerçekleşti. Küresel enerji güvenliği, gaz arzının güvenilirliği ve piyasa istikrarı gibi kritik başlıkların ele alındığı zirveden görüntüler, Sputnik'in galerisinde. © Sputnik / 8th GECF summit host рhoto agency/Alexey Maishev / Multimedya arşivine gidin
Moskova'da düzenlenen Gaz İhraç Eden Ülkeler Forumu'ndan bir kare
Moskova'da düzenlenen Gaz İhraç Eden Ülkeler Forumu'ndan bir kare
© Sputnik / 8th GECF summit host рhoto agency/Maksim Bogodvid / Multimedya arşivine gidin
Moskova'da düzenlenen Gaz İhraç Eden Ülkeler Forumu'ndan kare
Moskova'da düzenlenen Gaz İhraç Eden Ülkeler Forumu'ndan kare
© Sputnik / 8th GECF summit host рhoto agency/Yuri Kochetkov / Multimedya arşivine gidin Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, 8. Gaz İhraç Eden Ülkeler Forumu Zirvesi'ne katılan heyet başkanlarının resmi karşılama töreninde. Solda: Gaz İhraç Eden Ülkeler Forumu (GECF) Genel Sekreteri Filip Mşelbila
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, 8. Gaz İhraç Eden Ülkeler Forumu Zirvesi'ne katılan heyet başkanlarının resmi karşılama töreninde. Solda: Gaz İhraç Eden Ülkeler Forumu (GECF) Genel Sekreteri Filip Mşelbila
© Sputnik / 8th GECF summit host рhoto agency/Yuri Kochetkov / Multimedya arşivine gidin
8. GECF 8. Liderler Zirvesi’ne katılan BAE Dışişleri Bakanlığı Devlet Bakanı Said Al-Haciri
8. GECF 8. Liderler Zirvesi’ne katılan BAE Dışişleri Bakanlığı Devlet Bakanı Said Al-Haciri
© Sputnik / 8th GECF summit host рhoto agency/Maksim Bogodvid / Multimedya arşivine gidin
Putin, 8. GECF Liderler Zirvesi’nde yaptığı konuşmada doğal gazın küresel enerji sektörü ve uluslararası ticaretteki temel bir unsur olarak oynadığı rolün daha da güçlenmeye devam edeceğini belirtti..
Putin, 8. GECF Liderler Zirvesi’nde yaptığı konuşmada doğal gazın küresel enerji sektörü ve uluslararası ticaretteki temel bir unsur olarak oynadığı rolün daha da güçlenmeye devam edeceğini belirtti..
© Sputnik / 8th GECF summit host рhoto agency/Kirill Zykov / Multimedya arşivine gidin
Gaz İhraç Eden Ülkeler Forumu üyesi ülkeler, dünya doğal gaz rezervlerinin yüzde 70'ini elinde bulunduruyor.
Gaz İhraç Eden Ülkeler Forumu üyesi ülkeler, dünya doğal gaz rezervlerinin yüzde 70'ini elinde bulunduruyor.
© Sputnik / 8th GECF summit host рhoto agency/ / Multimedya arşivine gidin
8. GECF Liderler Zirvesi’ne katılan Ekvator Ginesi Cumhuriyeti Dışişleri, Uluslararası İşbirliği ve Diaspora İşleri Bakanı Simeon Oyono Esono Angue
8. GECF Liderler Zirvesi’ne katılan Ekvator Ginesi Cumhuriyeti Dışişleri, Uluslararası İşbirliği ve Diaspora İşleri Bakanı Simeon Oyono Esono Angue