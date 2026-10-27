Gaz ihraç eden ülkelerin üst düzey yetkilileri Moskova'da bir araya geldi

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Putin, 8. GECF Liderler Zirvesi’nde yaptığı konuşmada doğal gazın küresel enerji sektörü ve uluslararası ticaretteki temel bir unsur olarak oynadığı rolün daha da güçlenmeye devam edeceğini belirtti..