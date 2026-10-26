https://anlatilaninotesi.com.tr/20261026/yunanistan-giritin-guneyinde-12-mil-karariyla-provokasyon-yapabilir-1109861490.html

“Yunanistan, Girit'in güneyinde 12 mil kararıyla provokasyon yapabilir”

“Yunanistan, Girit'in güneyinde 12 mil kararıyla provokasyon yapabilir”

Sputnik Türkiye

SüperHaber yazarı Koray Kamacı, Türkiye ile Libya arasında 2019'da imzalanan deniz yetki alanları anlaşmasının ardından Yunanistan ve İsrail'in Doğu Akdeniz'de... 26.10.2026, Sputnik Türkiye

2026-10-26T17:10+0300

2026-10-26T17:10+0300

2026-10-26T17:10+0300

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Koray Kamacı, Ceyhun Bozkurt'la Bölgenin Kalbi programında, Türkiye-Libya anlaşması sonrasında Doğu Akdeniz'de yaşanabilecek gelişmelere ilişkin değerlendirmelerde bulundu.Türkiye'nin Libya ile yaptığı deniz yetki alanları anlaşmasının önemine dikkat çeken Kamacı, Libya'nın doğusundaki yönetimle uzlaşı sağlanmasının ardından anlaşmanın geleceğine ilişkin farklı ihtimallerin de değerlendirilmesi gerektiğini belirtti.Kamacı şunları söyledi:Yunan basınında Yunanistan ile İsrail arasında deniz yetki alanlarına ilişkin bir anlaşmanın gündeme geldiğini söyleyen Kamacı, bu konuda dolaşıma giren haritalara dikkat çekti.Girit'in güneyinde 12 mil ihtimaliKamacı, Yunanistan'ın Girit'in güneyinde 12 deniz mili kararını gündeme getirebileceğini öne sürdü. Bu olası adımın, Türkiye ile Libya arasındaki deniz yetki alanları anlaşmasının kapsadığı bölgeleri etkileyebileceğini savunan Kamacı, özellikle G parseli olarak adlandırdığı bölgenin önemine işaret etti.Kamacı şunları söyledi:Kamacı, Türkiye'nin bölgeye sondaj gemileri göndermeye hazırlanabileceğini ileri sürerek, Türkiye ve Libya'nın ekonomik kazanımlar elde etmesinin Yunanistan'ın olası adımlarını etkileyebileceğini söyledi.Kamacı, “Türkiye, buradaki hidrokarbon yataklarıyla alakalı yakında yeni NAVTEX'ler ilan ederek sondaj gemilerini bölgeye gönderecek. Bunun hazırlığını yaptı Türkiye. Burada Libya da kazanacak, Türkiye de kazanacak.” ifadelerini kullandı.“Yunanistan askerî anlamda provokasyon yapabilir”Kamacı, Girit'in güneyini kapsayabilecek bir 12 deniz mili kararının yanı sıra, Yunanistan, İsrail ve Güney Kıbrıs arasında kurulduğunu söylediği askerî ittifakın da dikkate alınması gerektiğini belirtti. Kamacı, bu gelişmelerin Doğu Akdeniz'de askerî gerilim ihtimalini artırabileceğini belirtti:Girit'in ABD'nin Suda deniz üssüne yakınlığına da dikkat çeken Kamacı, bölgede askerî bir yapılanma bulunduğunu ifade etti.Kamacı, “Şimdi burada, Türkiye'nin yaptığı bu deniz yetki alanları anlaşmasının olduğu yerde Yunanistan askerî anlamda bir provokasyon yapabilir. Bakın, bu da ciddi ciddi tartışılıyor.” dedi.Yunan basınındaki askerî karşılık iddiasıKamacı, Yunanistan'da yayımlanan Pentapostagma gazetesinde, Türkiye'nin bölgede sondaj faaliyetlerine başlaması ihtimalini ele alan bir makale okuduğunu belirtti. Söz konusu yazıda, sondaj gemilerinin askerî olarak çevrelenmesi ve gerekirse gemilere karşı askerî karşılık verilmesi seçeneğinin gündeme getirildiğini aktardı.Kamacı şunları söyledi:Kamacı'nın değerlendirmeleri, Türkiye-Libya deniz yetki alanları anlaşması sonrasında Doğu Akdeniz'de yaşanabileceğini düşündüğü diplomatik ve askerî gelişmelere odaklandı.

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