“Yunanistan, Girit'in güneyinde 12 mil kararıyla provokasyon yapabilir”
bölgenin kalbi
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SüperHaber yazarı Koray Kamacı, Türkiye ile Libya arasında 2019'da imzalanan deniz yetki alanları anlaşmasının ardından Yunanistan ve İsrail'in Doğu Akdeniz'de yeni adımlar atabileceğini söyledi. Kamacı, olası gelişmelerin Türkiye-Libya anlaşmasını etkileyebileceğini söyledi.
Koray Kamacı, Ceyhun Bozkurt'la Bölgenin Kalbi programında, Türkiye-Libya anlaşması sonrasında Doğu Akdeniz'de yaşanabilecek gelişmelere ilişkin değerlendirmelerde bulundu.
Türkiye'nin Libya ile yaptığı deniz yetki alanları anlaşmasının önemine dikkat çeken Kamacı, Libya'nın doğusundaki yönetimle uzlaşı sağlanmasının ardından anlaşmanın geleceğine ilişkin farklı ihtimallerin de değerlendirilmesi gerektiğini belirtti.
Kamacı şunları söyledi:
“Yunanistan ve İsrail, Türkiye-Libya anlaşmasına karşı çok daha enteresan ve Doğu Akdeniz'de fitili yakacak büyük bir anlaşma yapmak üzere, anlaşma arifesindeler. Türkiye'nin 2019'da Libya'yla yaptığı deniz yetki alanları anlaşmasının, Libya Temsilciler Meclisi başkanının değişmesinin ardından Hafter'in de ikna edilmesiyle birlikte onaylanması, Doğu Akdeniz'de İsrail'e ve Yunanistan'a iki tokat gibi geldi. Bu anlaşmayı bozucu çok önemli bazı hadiseler de vuku bulabilir.”
Yunan basınında Yunanistan ile İsrail arasında deniz yetki alanlarına ilişkin bir anlaşmanın gündeme geldiğini söyleyen Kamacı, bu konuda dolaşıma giren haritalara dikkat çekti.
Girit'in güneyinde 12 mil ihtimali
Kamacı, Yunanistan'ın Girit'in güneyinde 12 deniz mili kararını gündeme getirebileceğini öne sürdü. Bu olası adımın, Türkiye ile Libya arasındaki deniz yetki alanları anlaşmasının kapsadığı bölgeleri etkileyebileceğini savunan Kamacı, özellikle G parseli olarak adlandırdığı bölgenin önemine işaret etti.
Kamacı şunları söyledi:
“Çünkü zaten bizim Libya'yla yaptığımız deniz yetki alanları anlaşmasında G parseli dediğimiz bir yer var. Girit'e çok yakın ama bizim yaptığımız anlaşmanın sınırları içinde kalan bir yer. Burada inanılmaz derecede büyük zenginlik içeren hidrokarbon yatakları var. Bütün uzman kesim bunu onaylıyor.”
Kamacı, Türkiye'nin bölgeye sondaj gemileri göndermeye hazırlanabileceğini ileri sürerek, Türkiye ve Libya'nın ekonomik kazanımlar elde etmesinin Yunanistan'ın olası adımlarını etkileyebileceğini söyledi.
Kamacı, “Türkiye, buradaki hidrokarbon yataklarıyla alakalı yakında yeni NAVTEX'ler ilan ederek sondaj gemilerini bölgeye gönderecek. Bunun hazırlığını yaptı Türkiye. Burada Libya da kazanacak, Türkiye de kazanacak.” ifadelerini kullandı.
“Yunanistan askerî anlamda provokasyon yapabilir”
Kamacı, Girit'in güneyini kapsayabilecek bir 12 deniz mili kararının yanı sıra, Yunanistan, İsrail ve Güney Kıbrıs arasında kurulduğunu söylediği askerî ittifakın da dikkate alınması gerektiğini belirtti. Kamacı, bu gelişmelerin Doğu Akdeniz'de askerî gerilim ihtimalini artırabileceğini belirtti:
“Üçüncü ihtimal, bak çok önemli abi. Hatırlar mısınız? Unutmayalım bunları. İki üç ay önce Doğu Akdeniz'de bir güç ittifakı adı altında askerî ittifak kuruldu: Güney Kıbrıs, İsrail, Yunanistan. Bunun merkezi neresi olacaktı? Girit.”
Girit'in ABD'nin Suda deniz üssüne yakınlığına da dikkat çeken Kamacı, bölgede askerî bir yapılanma bulunduğunu ifade etti.
Kamacı, “Şimdi burada, Türkiye'nin yaptığı bu deniz yetki alanları anlaşmasının olduğu yerde Yunanistan askerî anlamda bir provokasyon yapabilir. Bakın, bu da ciddi ciddi tartışılıyor.” dedi.
Yunan basınındaki askerî karşılık iddiası
Kamacı, Yunanistan'da yayımlanan Pentapostagma gazetesinde, Türkiye'nin bölgede sondaj faaliyetlerine başlaması ihtimalini ele alan bir makale okuduğunu belirtti. Söz konusu yazıda, sondaj gemilerinin askerî olarak çevrelenmesi ve gerekirse gemilere karşı askerî karşılık verilmesi seçeneğinin gündeme getirildiğini aktardı.
Kamacı şunları söyledi:
“Yunanistan'ın Pentapostagma gazetesinde bununla ilgili çok ciddi bir makale okudum. Özetle geçiyorum: ‘Burası’ diyor, ‘biz Türkiye eğer sondaj gemilerini bu bölgeye gönderirse, G parseli dediğimiz yerde bir arama-tarama faaliyeti başlarsa, askerî olarak bunu çevreleyip buradaki gemilere gerekirse askerî karşılık verebiliriz.’”
Kamacı'nın değerlendirmeleri, Türkiye-Libya deniz yetki alanları anlaşması sonrasında Doğu Akdeniz'de yaşanabileceğini düşündüğü diplomatik ve askerî gelişmelere odaklandı.