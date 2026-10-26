https://anlatilaninotesi.com.tr/20261026/turkiyenin-en-temiz-havali-illeri-aciklandi-hangi-iller-ilk-10da-yer-aliyor-1109861286.html

Türkiye'nin 'en temiz havalı' illeri açıklandı: Hangi iller ilk 10'da yer alıyor?

Türkiye'nin 'en temiz havalı' illeri açıklandı: Hangi iller ilk 10'da yer alıyor?

Sputnik Türkiye

Türkiye'de hava kalitesiyle öne çıkan iller listesi açıklandı. Listenin ilk sırasında Kırklareli yer aldı. 26.10.2026, Sputnik Türkiye

2026-10-26T17:08+0300

2026-10-26T17:08+0300

2026-10-26T17:32+0300

yaşam

kırklareli

türkiye'nin havası en temiz illeri

türkiye'nin en temiz illeri

temiz hava

en temiz havalı iller

rize

hava kirliliği

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Türkiye'de hava kalitesi istasyonlarından elde edilen verilen doğrultusunda en temiz havaya sahip olan iller açıklandı. Listenin ilk sırasında Kırklareli yer aldı. Peki listenin ilk 10 sırasında hangi iller yer alıyor?İşte Türkiye'nin en temiz havasına sahip olan 10 il

https://anlatilaninotesi.com.tr/20261026/ne-egitimde-ne-iste-bu-gencler-neden-evde-1109854902.html

kırklareli

rize

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