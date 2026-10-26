Türkiye'nin 'en temiz havalı' illeri açıklandı: Hangi iller ilk 10'da yer alıyor?
17:08 26.10.2026 (güncellendi: 17:32 26.10.2026)
© AA / Özgün TiranKırklareli'nde badem ağaçları çiçek açtı
© AA / Özgün Tiran
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Türkiye'de hava kalitesiyle öne çıkan iller listesi açıklandı. Listenin ilk sırasında Kırklareli yer aldı.
Türkiye'de hava kalitesi istasyonlarından elde edilen verilen doğrultusunda en temiz havaya sahip olan iller açıklandı. Listenin ilk sırasında Kırklareli yer aldı. Peki listenin ilk 10 sırasında hangi iller yer alıyor?
İşte Türkiye'nin en temiz havasına sahip olan 10 il
Kırklareli: Listenin zirvesinde Kırklareli yer alıyor. Trakya’nın önemli şehirlerinden biri olan kent, özellikle Istranca Ormanları ve doğal alanlarıyla dikkat çekiyor.
Artvin: Türkiye’nin en dikkat çekici doğal güzelliklerine ev sahipliği yapan Artvin, yoğun orman örtüsü, vadileri ve yüksek yaylalarıyla biliniyor.
Bayburt: Türkiye’nin nüfus bakımından küçük şehirlerinden biri olan Bayburt, geniş doğal alanları ve dağlık coğrafyasıyla öne çıkıyor.
Sinop: Karadeniz kıyısında yer alan Sinop, denizi, koyları ve doğal güzellikleriyle dikkat çekiyor.
Bingöl: Doğu Anadolu Bölgesi’nde bulunan Bingöl, dağları, yaylaları ve doğal güzellikleriyle öne çıkıyor.
Rize: Türkiye’nin en yeşil şehirlerinden Rize, sık ormanları, çay bahçeleri ve yüksek yaylalarıyla tanınıyor.
Karabük: Tarihi dokusunun yanı sıra ormanlarla çevrili doğal alanları da bulunan kent, doğa tutkunlarının ilgisini çekiyor.
Kırşehir: İç Anadolu Bölgesi’nde yer alan Kırşehir, geniş bozkırları ve sakin yaşamıyla öne çıkıyor.
Isparta: Göller Yöresi’nin önemli şehirlerinden Isparta, doğal alanları ve özellikle gül bahçeleriyle tanınıyor.
Bartın: Bartın, ormanları, yeşil alanları ve denize kıyısı olan bölgeleriyle dikkat çekiyor.