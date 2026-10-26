https://anlatilaninotesi.com.tr/20261026/turkiyede-sigaraya-baslama-yasi-17ye-dustu-1109859488.html
Türkiye’de sigaraya başlama yaşı 17’ye düştü
Türkiye’de sigaraya başlama yaşı 17’ye düştü
Sputnik Türkiye
Okan Aslan’ın Radyo Sputnik’teki Gün Ortası programında bugünkü konu başlıklarından biri, sigaraya başlama yaşının ortalama 17’ye düşmesi oldu. Verilere göre... 26.10.2026, Sputnik Türkiye
2026-10-26T16:13+0300
2026-10-26T16:13+0300
2026-10-26T16:13+0300
okan aslan i̇le gün ortasi
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kemal memişoğlu
türk parlamenterler birliği
sağlık bakanlığı
sigara
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Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Türk Parlamenterler Birliği programında yaptığı açıklamada Türkiye'nin öncelikli 5 temel sağlık sorununu sıralayarak tütün kullanımındaki tehlikeye dikkat çekti. Türkiye'de sigaraya başlama yaş ortalamasının 17 olduğunu belirten Memişoğlu, 13-17 yaş arasındaki 7,5 milyon gencin yüzde 30'una denk gelen 2,5 milyonunun sigara kullandığını ve yıllık 8,5 milyar paket sigara tüketildiğini bildirdi.Konuyu veriler ışığında değerlendiren ve Gün Ortası programında aktaran Okan Aslan, şöyle konuştu:
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Okan Aslan
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MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Okan Aslan
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/0b/09/1077236947_512:0:2560:2048_100x100_80_0_0_aa6272cc6f94406d8cf86e01efedc89b.jpg
radyo sputnik, radyo, radyo, kemal memişoğlu, türk parlamenterler birliği, sağlık bakanlığı, sigara
radyo sputnik, radyo, radyo, kemal memişoğlu, türk parlamenterler birliği, sağlık bakanlığı, sigara
Türkiye’de sigaraya başlama yaşı 17’ye düştü
Okan Aslan’ın Radyo Sputnik’teki Gün Ortası programında bugünkü konu başlıklarından biri, sigaraya başlama yaşının ortalama 17’ye düşmesi oldu. Verilere göre 13-17 yaş aralığındaki yaklaşık 7 buçuk milyon gençten 2 buçuk milyonu sigara kullanıyor.
Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Türk Parlamenterler Birliği programında yaptığı açıklamada Türkiye'nin öncelikli 5 temel sağlık sorununu sıralayarak tütün kullanımındaki tehlikeye dikkat çekti.
Türkiye'de sigaraya başlama yaş ortalamasının 17 olduğunu belirten Memişoğlu, 13-17 yaş arasındaki 7,5 milyon gencin yüzde 30'una denk gelen 2,5 milyonunun sigara kullandığını ve yıllık 8,5 milyar paket sigara tüketildiğini bildirdi.
Konuyu veriler ışığında değerlendiren ve Gün Ortası programında aktaran Okan Aslan, şöyle konuştu:
“Türkiye’de sigaraya başlama yaşı ortalama 17’ye kadar düştü. 13-17 yaş aralığında yaklaşık 7 buçuk milyon genç bulunuyor. Açıklanan verilere göre bu gençlerin 2 buçuk milyonu sigara kullanıyor. Gençler arasında sigara kullanımının yüzde 30 seviyelerinde olduğu bilgisi var. Türkiye’de 2025’te yaklaşık 8,5 milyar paket sigara satıldığı açıklandı. Sigaraya yapılan yıllık harcamanın yaklaşık 15 milyar dolara ulaştığı ifadesi var. 18 yaş altına sigara satışı yasak olmasına rağmen gençlerin sigaraya kolayca ulaşabildiği bilgisi var. Sigara satışlarında karekod ve elektronik yaş doğrulama sistemlerinin uygulanması şu anda değerlendiriliyor. Yeni düzenlemelerle kimlik kontrollerinin ve satış noktalarındaki denetimlerin artırılması hedefleniyor. Erken yaşta sigaraya başlamanın nikotin bağımlılığı, kalp ve akciğer hastalıklarıyla kanser riskini artırdığı bilgisi de dikkat çekiyor. Sağlık Bakanlığı gençlerin sigaraya erişimini azaltmayı ve tütün bağımlılığıyla mücadeleyi hedefliyor. Bakanlığın bu çalışmaları bence gayet güzel, umarım sonuç da verir”