Türkiye’de sigaraya başlama yaşı 17’ye düştü

“Türkiye’de sigaraya başlama yaşı ortalama 17’ye kadar düştü. 13-17 yaş aralığında yaklaşık 7 buçuk milyon genç bulunuyor. Açıklanan verilere göre bu gençlerin 2 buçuk milyonu sigara kullanıyor. Gençler arasında sigara kullanımının yüzde 30 seviyelerinde olduğu bilgisi var. Türkiye’de 2025’te yaklaşık 8,5 milyar paket sigara satıldığı açıklandı. Sigaraya yapılan yıllık harcamanın yaklaşık 15 milyar dolara ulaştığı ifadesi var. 18 yaş altına sigara satışı yasak olmasına rağmen gençlerin sigaraya kolayca ulaşabildiği bilgisi var. Sigara satışlarında karekod ve elektronik yaş doğrulama sistemlerinin uygulanması şu anda değerlendiriliyor. Yeni düzenlemelerle kimlik kontrollerinin ve satış noktalarındaki denetimlerin artırılması hedefleniyor. Erken yaşta sigaraya başlamanın nikotin bağımlılığı, kalp ve akciğer hastalıklarıyla kanser riskini artırdığı bilgisi de dikkat çekiyor. Sağlık Bakanlığı gençlerin sigaraya erişimini azaltmayı ve tütün bağımlılığıyla mücadeleyi hedefliyor. Bakanlığın bu çalışmaları bence gayet güzel, umarım sonuç da verir”