“Türkiye-Azerbaycan gerginliği eskiye dayanıyor, dış politika nüanslar üzerine inşa edilir”

“Türkiye ile Azerbaycan arasındaki krizin başlangıcı birkaç yıl öncesine dayanıyor. Bunun sebebi de İsrail konusundaki tartışmalar. Klavye mücahitleri Azerbaycan’ı İsrail’in uzantısı olarak gösterdikçe bunun bir yere toslayacağı belliydi. Klavye mücahitleri ‘İsrail ile neden ilişki kuruyorsunuz?’ diyor. Ancak aynı klavye mücahitlerine ‘Siz neden İsrail ile beraber Suudi Arabistan’ın imdadına koşuyorsunuz?’ diye sormak gerek. İsrail’e bu kadar karşı iseniz Yemen ile aynı cephede olmak gerekir. Yemen İsrail’i füze yağmuruna tutuyor. İsrail karşıtıysanız Suriye’deki İsrail karşıtı yönetimi neden devirdiniz? İsrail’e tarihin en büyük zaferini altın tepside neden sundunuz? Türkiye, dış politikayı esasları üzerinden yürütemiyor. Dış politika, esasları itibarıyla nüanslar üzerine inşa edilir. Türkiye’nin dış politikası siyah ve beyaz çizgisinde gidiyor. Siyah olan şey beyaza, beyaz olan şey ise siyaha dönüyor. Ya can ciğer kuzu sarması olunuyor ya da bir anda ağza gelen her şey söyleniyor. Böyle dış politika olmaz. Devletlerin böyle ilişkileri olmaz. Bunun bir yerde kırılacağı kesinti. Türkiye’nin yani mevcut hükümetin, devletlerin iç işlerine karışmama prensibini henüz öğrenemediğini düşünüyorum. Çeyrek asırdır iktidarda olan yönetim, Birleşmiş Milletler sisteminin bir mecburiyeti olan başka devletlerin iç işlerine karışmama prensibini öğrenemedi. ‘Sen benimle kardeş ve dostsan benimle ilişkileri iyi olmayan devletlere karşı sen de tavırlı olmalısın’ düşüncesiyle hareket ediliyor ancak bu bireyselde bile olmuyor. Egemenlikten hiçbir devlet taviz vermez. Azerbaycan 30 yıl işgal altındayken Arap devletleri hiç sormadı. Azerbaycan ‘Ülkemi Ermeni işgalinden kurtarırken Amerika’daki İsrail lobisinin yardımını gördüm. İsrail ile ilişkilerime karışma’ diyor. Biz de Azerbaycan’ın hoşuna gitmeyen şeyler yapabiliriz. Türkiye’ye gelip dış politikamız üzerinden monopoly talep ederse orada da ‘Bir dakika’ denir. Bu, 2011’de Türkiye’nin Suriye’ye girmesiyle de başlamış bir kriz aynı zamanda. 2011’de Türkiye, ‘Kardeşim’ dediği Esad yönetime karşı tavır değiştirip ‘Katil’ demeye başladı. O zaman Azerbaycan dahil pek çok devlet bundan huzursuz oldu. Azerbaycan ile ilişkilerimiz bir millet iki devlet ise Suriye ile ilişkilerimiz bir devlet iki milletti. Bunların tümü yanlıştı ve yanlışlar düzeltilmiyor. Arap devletleri yıllarca birbiriyle kavga etti. Bunların yanlışlarından ders çıkarılmalıydı. Araplar temel şeylere riayet etmediği için birbirlerinin düşmanı oldular. Bir tarafta Yemen diğer tarafta Suudi Arabistan örneği var. Sonra dönüp hepsi Müslümanlık hikayesi anlattı. Türk devletlerinin bu duruma düşmemesi lazım”