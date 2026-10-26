https://anlatilaninotesi.com.tr/20261026/secim-arastirmasinda-dikkat-ceken-sonuc-en-buyuk-parti-kararsizlar-1109849552.html
En büyük parti kararsızlar
En büyük parti kararsızlar
Sputnik Türkiye
Gazeteci Güçlü Özgan’ın, Radyo Sputnik’teki Yeri ve Zamanı programında bugünkü konu başlıklarından biri, seçim anketindeki dikkat çeken sonuç oldu. Ankete göre... 26.10.2026, Sputnik Türkiye
2026-10-26T10:12+0300
2026-10-26T10:12+0300
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ASAL Araştırma ve Danışmanlık, 4-10 Ekim 2026 tarihleri arasında yaptığı “Türkiye Siyasi Gündem Ekim 2026 Araştırması”nın sonuçlarını açıkladı. ASAL Araştırma’nın Ekim 2026 anketinde seçmenin önemli bir bölümünün herhangi bir parti tercihi belirtmemesi dikkat çekti. Kararsızlar dağıtıldıktan sonra AK Parti yüzde 31,6, YENİ Parti yüzde 25,2 olarak ölçülürken iki parti arasındaki fark 6,4 puan oldu.Araştırma sonuçlarını Yeri ve Zamanı programında değerlendiren gazeteci Güçlü Özgan, şöyle konuştu:
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Güçlü Özgan
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Güçlü Özgan
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/04/05/1069200038_0:65:1368:1433_100x100_80_0_0_bebb40a968dd1405e3666f22e2395ffa.jpg
radyo sputnik, radyo, radyo, güçlü özgan, ak parti, yeni parti, seçim, anket
radyo sputnik, radyo, radyo, güçlü özgan, ak parti, yeni parti, seçim, anket
En büyük parti kararsızlar
10:12 26.10.2026 (güncellendi: 10:23 26.10.2026)
Gazeteci Güçlü Özgan’ın, Radyo Sputnik’teki Yeri ve Zamanı programında bugünkü konu başlıklarından biri, seçim anketindeki dikkat çeken sonuç oldu. Ankete göre seçmenin önemli bir bölümü herhangi bir parti tercihi belirtmedi.
ASAL Araştırma ve Danışmanlık, 4-10 Ekim 2026 tarihleri arasında yaptığı “Türkiye Siyasi Gündem Ekim 2026 Araştırması”nın sonuçlarını açıkladı.
ASAL Araştırma’nın Ekim 2026 anketinde seçmenin önemli bir bölümünün herhangi bir parti tercihi belirtmemesi dikkat çekti. Kararsızlar dağıtıldıktan sonra AK Parti yüzde 31,6, YENİ Parti yüzde 25,2 olarak ölçülürken iki parti arasındaki fark 6,4 puan oldu.
Araştırma sonuçlarını Yeri ve Zamanı programında değerlendiren gazeteci Güçlü Özgan, şöyle konuştu:
“ASAL Araştırma’nın Ekim 2026 saha araştırması sonuçları kararsız seçmenin tercihleri açısından önemli. Çünkü kararsızların oranının oldukça yüksek olduğunu görüyoruz. Bugün seçim olsa kararsızların oranı yüzde 18.8. Yani en büyük partinin şu an itibariyle kararsızlar partisi olduğunu görüyoruz, oldukça ironik. Siyasetin sesi bu kadar gür ve yüksek çıkarken en büyük seçmen grubunun kararsızlar olması ilginç. Bu kararsızlık ilgisizlik anlamına mı geliyor yoksa siyasete ciddi bir mesaj anlamına mı geliyor buna bakmak önemli. Artık ezberlenmiş vaatlerden sıkıldım, yeni bir dil ve vizyon arıyorum deniyor. Yani partiler, liderler meydanlarda birbirleriyle ağır dillerde yarışıyorlar ama sandığın asıl anahtarı seçmende. Siyasetin bu büyük sessizliği doğru okuyup o güveni inşa edecek yeni adımlar atması gerekiyor. Bu adımlar atılabilecek mi göreceğiz.”