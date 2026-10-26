En büyük parti kararsızlar

“ASAL Araştırma’nın Ekim 2026 saha araştırması sonuçları kararsız seçmenin tercihleri açısından önemli. Çünkü kararsızların oranının oldukça yüksek olduğunu görüyoruz. Bugün seçim olsa kararsızların oranı yüzde 18.8. Yani en büyük partinin şu an itibariyle kararsızlar partisi olduğunu görüyoruz, oldukça ironik. Siyasetin sesi bu kadar gür ve yüksek çıkarken en büyük seçmen grubunun kararsızlar olması ilginç. Bu kararsızlık ilgisizlik anlamına mı geliyor yoksa siyasete ciddi bir mesaj anlamına mı geliyor buna bakmak önemli. Artık ezberlenmiş vaatlerden sıkıldım, yeni bir dil ve vizyon arıyorum deniyor. Yani partiler, liderler meydanlarda birbirleriyle ağır dillerde yarışıyorlar ama sandığın asıl anahtarı seçmende. Siyasetin bu büyük sessizliği doğru okuyup o güveni inşa edecek yeni adımlar atması gerekiyor. Bu adımlar atılabilecek mi göreceğiz.”