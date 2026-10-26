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https://anlatilaninotesi.com.tr/20261026/radyo-sputnikin-meme-kanseri-farkindaligi-yayinlarina-memederden-plaket-1109858065.html
Radyo Sputnik’in meme kanseri farkındalığı yayınlarına MEMEDER’den plaket
Radyo Sputnik’in meme kanseri farkındalığı yayınlarına MEMEDER’den plaket
Sputnik Türkiye
Radyo Sputnik, meme sağlığı konusunda toplumsal farkındalık yaratmak ve erken teşhisin önemini geniş kitlelere ulaştırmak amacıyla ekim ayı boyunca... 26.10.2026, Sputnik Türkiye
2026-10-26T14:47+0300
2026-10-26T16:24+0300
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yavuz dizdar
meme kanseri
kanser
bilecik belediyesi
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Meme kanserinde erken teşhis, tedavi başarısını artıran en önemli unsurlar arasında yer alıyor. Hastalıkla mücadelede toplumun bilinçlendirilmesi, düzenli kontrollerin önemi ve doğru bilgiye erişim büyük önem taşıyor.Radyo Sputnik, meme kanserinde erken teşhisin önemine dikkat çekmek ve toplumda farkındalık oluşturmak amacıyla ekim ayı boyunca her hafta özel yayınlar gerçekleştirdi. Alanında uzman isimlerin konuk edildiği yayınlarda meme sağlığı, erken teşhis, tedavi süreçleri ve hastalığın psikolojik boyutu ele alındı.Gazeteciler Fethi Yılmaz, Selin Yazıcı ve Ebru Dönmez’in moderatörlüğünü üstlendiği yayınlarda, sağlık uzmanları ve farkındalık çalışmalarında yer alan isimler dinleyicilerle buluştu.Yayınların konukları arasında Onkoloji Uzmanı Doç. Dr. Yavuz Dizdar, Meme Cerrahisi Uzmanı Prof. Dr. Vahit Özmen, Op. Dr. Selçuk Kihtir, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Uzmanı Münür Selçuk Kendir ile Uzm. Dr. Serap Kalaycı yer aldı.Pembe İzler Kadın Kanserleri Derneği Başkanı Seral Çelik ve kadın kanserlerine yönelik farkındalık çalışmalarını aktarırken Bilecik Belediye Başkanı Melek Mızrak Subaşı da meme kanseri alanındaki çalışmalarıyla ilgili değerlendirmelerde bulundu. Uzman Psikolog Tuana Nur Yazıcılar ise hastalığın psikolojik boyutunu ve bu süreçte psikolojik desteğin önemini anlattı.MEMEDER’den teşekkürMeme Sağlığı Derneği, Radyo Sputnik’in meme sağlığı alanında yürüttüğü farkındalık çalışmalarına verdiği yayın desteği dolayısıyla kuruma teşekkür plaketi takdim etti.Plakette, meme sağlığı konusunda toplumsal farkındalık yaratmak ve erken teşhisin önemini geniş kitlelere ulaştırmak amacıyla yürütülen çalışmalara verilen değerli yayın desteği ve sergilenen kurumsal duyarlılık için teşekkür edildi.
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Fethi Yılmaz
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radyo sputnik, radyo, radyo, yavuz dizdar, meme kanseri, kanser, bilecik belediyesi, melek mızrak subaşı
radyo sputnik, radyo, radyo, yavuz dizdar, meme kanseri, kanser, bilecik belediyesi, melek mızrak subaşı

Radyo Sputnik’in meme kanseri farkındalığı yayınlarına MEMEDER’den plaket

14:47 26.10.2026 (güncellendi: 16:24 26.10.2026)
meme kanseri yayını
meme kanseri yayını - Sputnik Türkiye, 1920, 26.10.2026
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Fethi Yılmaz
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Radyo Sputnik, meme sağlığı konusunda toplumsal farkındalık yaratmak ve erken teşhisin önemini geniş kitlelere ulaştırmak amacıyla ekim ayı boyunca gerçekleştirdiği özel yayınlar dolayısıyla MEMEDER tarafından teşekkür plaketine layık görüldü. Yayınlara uzman hekimler, psikologlar ve farkındalık çalışmalarında yer alan isimler konuk oldu.
Meme kanserinde erken teşhis, tedavi başarısını artıran en önemli unsurlar arasında yer alıyor. Hastalıkla mücadelede toplumun bilinçlendirilmesi, düzenli kontrollerin önemi ve doğru bilgiye erişim büyük önem taşıyor.
Radyo Sputnik, meme kanserinde erken teşhisin önemine dikkat çekmek ve toplumda farkındalık oluşturmak amacıyla ekim ayı boyunca her hafta özel yayınlar gerçekleştirdi. Alanında uzman isimlerin konuk edildiği yayınlarda meme sağlığı, erken teşhis, tedavi süreçleri ve hastalığın psikolojik boyutu ele alındı.
Gazeteciler Fethi Yılmaz, Selin Yazıcı ve Ebru Dönmez’in moderatörlüğünü üstlendiği yayınlarda, sağlık uzmanları ve farkındalık çalışmalarında yer alan isimler dinleyicilerle buluştu.
Yayınların konukları arasında Onkoloji Uzmanı Doç. Dr. Yavuz Dizdar, Meme Cerrahisi Uzmanı Prof. Dr. Vahit Özmen, Op. Dr. Selçuk Kihtir, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Uzmanı Münür Selçuk Kendir ile Uzm. Dr. Serap Kalaycı yer aldı.
Pembe İzler Kadın Kanserleri Derneği Başkanı Seral Çelik ve kadın kanserlerine yönelik farkındalık çalışmalarını aktarırken Bilecik Belediye Başkanı Melek Mızrak Subaşı da meme kanseri alanındaki çalışmalarıyla ilgili değerlendirmelerde bulundu. Uzman Psikolog Tuana Nur Yazıcılar ise hastalığın psikolojik boyutunu ve bu süreçte psikolojik desteğin önemini anlattı.

MEMEDER’den teşekkür

Meme Sağlığı Derneği, Radyo Sputnik’in meme sağlığı alanında yürüttüğü farkındalık çalışmalarına verdiği yayın desteği dolayısıyla kuruma teşekkür plaketi takdim etti.
meme kanseri yayını
meme kanseri yayını - Sputnik Türkiye, 1920, 26.10.2026
Plakette, meme sağlığı konusunda toplumsal farkındalık yaratmak ve erken teşhisin önemini geniş kitlelere ulaştırmak amacıyla yürütülen çalışmalara verilen değerli yayın desteği ve sergilenen kurumsal duyarlılık için teşekkür edildi.
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