https://anlatilaninotesi.com.tr/20261026/organize-islere-kam-davulu-isyani-1109864064.html

Organize İşler’e ‘kam davulu’ isyanı

Organize İşler’e ‘kam davulu’ isyanı

Sputnik Türkiye

Mustafa Hoş'la Yol Arkadaşı'nın bugünkü konukları Ekonomist, Karabük milletvekili Cevdet Akay ve Türk tarihçi Prof. Dr. Ahmet Taşağıl oldu. 26.10.2026, Sputnik Türkiye

2026-10-26T19:02+0300

2026-10-26T19:02+0300

2026-10-26T19:02+0300

mustafa hoş i̇le yol arkadaşi

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Cumhuriyet Halk Partisi Karabük Milletvekili ve İktisatçı Cevdet Akay, Türkiye Sigorta’nın gözaltına alınan eski Türkiye Sigorta ve Türkiye Hayat Emeklilik Genel Müdürü Taha Çakmak’ın 35 milyar lirayı TERA fonuna yatırdığı iddiasını canlı yayında değerlendirdi.Cevdet Akay, Türkiye Sigorta, Diyanet Vakfı ve İşsizlik Sigortası Fonu gibi kamu kaynaklarının yatırım fonlarına aktarılmasıyla ilgili soruların yanıtlanmadığını söyledi. Türkiye Sigorta’nın Türkiye Varlık Fonu’na bağlı bir kamu kuruluşu olduğunu hatırlatan Akay, kamu kurumlarının yatırım fonlarında ne kadar varlığı bulunduğuna ve bu işlemlerden kimlerin kazanç elde ettiğine ilişkin daha önce de bilgi istediğini ancak yanıt alamadığını belirtti.Akay, kendi incelemesinde Türkiye Sigorta’nın yatırım fonlarında Haziran 2026 sonu itibarıyla yaklaşık 35 milyar 23 milyon liralık tutar gördüğünü ifade ederek şu soruları yöneltti:“Bu paranın ne kadarını geri aldınız? Bu para burada takıldı mı? TERA başka yerlerde nerede var?”Akay, Türkiye Sigorta’nın yatırım fonlarındaki varlığına ilişkin kendi tespitinin 51 milyar liraya ulaştığını da söyledi. Ancak bu tutarın hangi kalemleri kapsadığına ilişkin ayrıntılı bir döküm paylaşmadı.‘Kimler fahiş gelir elde etti, açıklayın’Akay, Türkiye Sigorta’nın mali tablolarına ilişkin de eleştirilerde bulundu. Şirketin Eylül 2026 sonunda mali tablolarını açıklamadığını öne süren Akay, Türkiye Sigorta yönetimine ve Türkiye Varlık Fonu yetkililerine seslenerek yatırım fonlarındaki paranın akıbetinin açıklanmasını istedi.Akay, söz konusu işlemlerin bireysel bir kararla gerçekleştirilip gerçekleştirilemeyeceğini de sorguladı. Bu ölçekteki para transferlerinin yapılabilmesi için ilgili kişilerin kendilerine güveniyor veya siyasi destek alıyor olabileceğini öne süren Akay, iddiaların açıklığa kavuşturulması gerektiğini belirtti.TERA bağlantısı için dikkat çeken soruAkay, TERA’nın bağımsız yönetim kurulu üyesi Ahmet Emir Akben’in babası Mehmet Ali Akben’in 2015-2023 yılları arasında Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) başkanlığı yaptığını söyledi. Akay, Taha Çakmak’ın da bu dönemde iki yıl boyunca BDDK başkan yardımcılığı görevinde bulunduğunu belirterek ilişkilerin ve işlemlerin açıklanmasını istedi.Akay, kamu kurumlarının yanı sıra Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), BDDK, Takasbank, Merkezi Kayıt Kuruluşu (MKK), Borsa İstanbul ve Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) gibi kurumların sorumluluklarının da incelenmesi gerektiğini savundu. Söz konusu kurumların yöneticilerini istifaya davet ettiklerini belirten Akay, yaşananların Türkiye ekonomisine zarar verdiğini söyledi.‘7,5 trilyon liranın üzerinde kayıptan bahsediliyor’Fon ve sermaye piyasalarında yaşanan gelişmelerin ekonomik etkilerine dikkat çeken Akay, 7,5 trilyon liranın üzerinde kayıptan söz edildiğini ileri sürdü. Bu rakamın hangi hesaplama ve kapsam üzerinden belirlendiğine ilişkin ayrıntı vermeyen Akay, kayıpların telafi edilmesi ihtimali bulunsa bile yaşananların milli ekonomiye zarar verdiğini ifade etti.Para piyasası fonlarında ödeme yapılacak mı?Akay, yatırımcıların en çok merak ettiği konulardan birinin para piyasası fonlarındaki ödemeler olduğunu söyledi. Küçük yatırımcılara yönelik ödeme beklentisinin sürdüğünü belirten Akay, 1 milyon liraya kadar ödeme yapılacağı yönündeki açıklamalara da değindi.Ancak Akay, ana parası 1 milyon liranın altında olan ve kazancını daha önce almış yatırımcıların yeniden ödeme alamayabileceğini öne sürdü. Ödeme koşullarının ve yatırımcıların haklarının net biçimde açıklanması gerektiğini vurguladı.‘Ucu kime dokunuyorsa dokunsun’Akay, fon işlemlerinde sorumluluğu bulunan kişilerin ve varsa usulsüzlüklerden kazanç elde edenlerin hesap vermesi gerektiğini belirterek Cumhurbaşkanı’na çağrıda bulundu.Akay, “Ucu kime dokunuyorsa dokunsun sonuna kadar bu işin üstüne gitmeli. Müsebbiplerden hesabını sormalı; paraysa paralarını alacak, hapse gireceklerse de hapse kadar girecekler” ifadelerini kullandı.Prof. Dr. Ahmet Taşağıl’dan ‘kam davulu’ yorumu: “Türk kültürü konusunda bir uyanış olduğunu görüyorum”Türk tarihçi Prof. Dr. Ahmet Taşağıl, Organize İşler dizisinde yer alan kam davulunu ve diziye gelen eleştirileri yorumladı.Türk tarihçi Prof. Dr. Ahmet Taşağıl, Organize İşler dizisinde yer alan kam davulu sahnesi ve sahneye yönelik tepkileri değerlendirdi. Kam davulunun Türk kültüründe ve şamanlık geleneklerinde önemli bir yere sahip olduğunu belirten Taşağıl, tartışmanın kendisini de şaşırttığını söyledi. Taşağıl, “Toplumda bu Türklük konusunda ya da Türk kültürü konusunda bir uyanış olduğunu görüyorum” dedi.‘Kam davulu Türk kültüründe özel bir yere sahip’Kam davulunun şaman törenlerinde kullanılan önemli bir araç olduğunu belirten Prof. Dr. Ahmet Taşağıl, davulun üzerindeki simgelerin Türklerin dünya algısıyla bağlantılı olduğunu ifade etti.Davulda hayat ağacı gibi motiflerin bulunduğunu söyleyen Taşağıl, bu simgelerin göğe yükselişi ve yer altından gökyüzüne uzanan kozmolojik anlayışı temsil ettiğini anlattı.Kam davulunun Güney Sibirya şamanlık geleneklerinden başlayarak tarihsel bir öneme sahip olduğunu belirten Taşağıl, bu kültürel unsurun hem eski Türk topluluklarında hem de günümüzde Müslüman olmayan Türk toplulukları arasında izlerinin görüldüğünü söyledi.‘Ben de bu tepkiye şaşırdım’Organize İşler dizisindeki kam davulu sahnesine yönelik tepkileri değerlendiren Taşağıl, tartışmanın temelinde Türk kültürüne ait bir unsurun olumsuz bir anlamla sunulduğu yönündeki eleştirilerin bulunduğunu belirtti.Taşağıl, toplumun bu konudaki hassasiyetinin kendisi için de şaşırtıcı olduğunu dile getirerek şöyle konuştu:“Eskiden toplum bu tür konularda tepki göstermezdi.”Tepkilerin yalnızca kültürel hassasiyetlerle sınırlı olmayabileceğini belirten Taşağıl, diziyi yapan kişilerin siyasi kimliğinin, geçmişteki faaliyetlerinin ve yapımın amacına ilişkin değerlendirmelerin de tartışmanın büyümesinde etkili olmuş olabileceğini söyledi.

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Mustafa Hoş https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/09/0c/1087944891_0:0:1066:1066_100x100_80_0_0_d8776e702f597f7516859ec50f08f8c0.jpg

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