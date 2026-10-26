https://anlatilaninotesi.com.tr/20261026/mehmet-ali-araci-veda-mevsimi-romanini-anlatti-insanlarin-magduriyeti-uzerinden-guc-devsirenleri-1109850869.html

Mehmet Ali Aracı, ‘Veda Mevsimi’ romanını anlattı: “İnsanların mağduriyeti üzerinden güç devşirenleri konu alıyor”

Mehmet Ali Aracı, ‘Veda Mevsimi’ romanını anlattı: “İnsanların mağduriyeti üzerinden güç devşirenleri konu alıyor”

Sputnik Türkiye

Yazar Mehmet Ali Aracı, Serhat Sarısözen’in sunduğu Gündem Dışı programına konuk oldu. Aracı, canlı yayında son çıkan kitabı ‘Veda Mevsimi’ni anlattı. 26.10.2026, Sputnik Türkiye

2026-10-26T10:43+0300

2026-10-26T10:43+0300

2026-10-26T10:43+0300

gündem dişi

radyo sputnik

radyo

radyo

serhat sarısözen

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/0a/1a/1109850698_0:205:1200:880_1920x0_80_0_0_d0c558aae1b724764077c0cd334faa0d.jpg

Yazar Mehmet Ali Aracı, Serhat Sarısözen’in sunduğu Gündem Dışı programında son kitabı 'Veda Mevsimi'ni anlattı. Bulgaristan’daki Türk azınlığın tarihsel deneyimini, 1950’de Türkiye’ye gönderilen 250 bin Türk’ün göçünü ve göç sonrasında verilen yaşam mücadelesini ele alan Aracı, romanın yalnızca bir göç hikâyesi olmadığını vurguladı. Aracı, insanların yaşadığı mağduriyetler üzerinden güç ve servet elde etmeye çalışan karakterleri de anlattığını söyledi.‘Veda Mevsimi’ 1950’deki göçle başlıyorRomanın çıkış noktasının yalnızca göç hikâyesi anlatmak olmadığını belirten Mehmet Ali Aracı, 'Veda Mevsimi'nde insanların göç hazırlığı sırasında, yolculukta ve Türkiye’ye yerleştikten sonra karşılaştıkları sorunlara odaklandığını ifade etti.Aracı, romanın 1950 yılında Bulgaristan’dan Türkiye’ye gönderilen 250 bin Türk’ün hikâyesiyle başladığını belirterek, göç eden insanların yeni bir hayat kurmak için verdikleri mücadeleyi anlattı.Göçün yalnızca bir yer değiştirme meselesi olmadığını vurgulayan Aracı, insanların barınma, eğitim ve temel ihtiyaçlarını karşılama konusunda yaşadığı sıkıntılara dikkat çekti. Bu süreçte ortaya çıkan mağduriyetlerin bazı kişiler tarafından kazanç ve servet elde etmek amacıyla kullanıldığını da romanın temel meselelerinden biri olarak ele aldığını söyledi.‘250 bin insanın mağdur olmasına neden olan siyasi süreç’Aracı, romandaki tarihsel arka planı anlatırken İkinci Dünya Savaşı sonrasında şekillenen siyasi dengelere de değindi. Bulgaristan’ın Sovyetler Birliği’ne yakınlaşması ve Türkiye’nin NATO ile ABD eksenindeki dış politikası çerçevesinde gelişen sürecin, Bulgaristan’daki Türk azınlığın yaşamını etkilediğini belirtti.1950’de Türkiye’ye göç etmek zorunda kalan Türklerin ciddi bir mağduriyet yaşadığını söyleyen Aracı, insanların yanlarına yalnızca giysi ve temel ihtiyaçlarını alarak ülkeyi terk etmelerinin istendiğini ifade etti.Aracı, göç edenlerin yaşadığı ekonomik ve toplumsal sorunları anlatırken, Edirne Tren İstasyonu’nda kürklerini satmaya çalışan kadınların hikâyesine de değindi. Bu görüntülerin, göçmenlerin içinde bulunduğu koşulları ve yaşadıkları kayıpları ortaya koyduğunu belirtti.‘Mustafa, sahip olduklarıyla güçlü görünmeye çalışan bir karakter’Aracı, romandaki Mustafa karakterinin kişiliğini ve güçle kurduğu ilişkiyi de anlattı.Mustafa’nın kendisini yetenekleriyle veya sosyal çevresindeki duruşuyla değil, sahip olduklarıyla var etmeye çalıştığını belirten Aracı, karakterin farklı dönemlerde değişen siyasi akımlara ve güç odaklarına uyum sağlayarak kendi konumunu koruduğunu söyledi.Aracı, Mustafa’nın dünyasını şöyle anlattı:Mustafa’nın yalnızca sahip olduklarını biriktirmeye değil, bunları başkalarına göstermeye de önem verdiğini belirten Aracı, karakterin çevresindeki insanlarla kurduğu ilişkilerin de bu anlayış üzerinden şekillendiğini ifade etti.‘İnsanlar kendi istedikleri gibi değil, kendilerine biçilen rolleri yaşıyor’Romanda insanların inançları, aidiyetleri ve toplumsal rollerinin de önemli bir yer tuttuğunu belirten Aracı, kişilerin kimi zaman kendi duygularından çok toplumsal beklentilerin ve inanç sistemlerinin yönlendirmesiyle hareket ettiğini söyledi.Bu durumun yalnızca aşk ilişkileri üzerinden değerlendirilmemesi gerektiğini kaydeden Aracı, insanların kariyerleri ve toplumsal konumları bakımından da benzer baskılarla karşılaşabildiğini dile getirdi.Aracı, romandaki karakterlerin yaşadıkları üzerinden insanların kendi hayatlarını ne ölçüde özgürce kurabildiklerini sorguladığını belirtti.

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Serhat Sarısözen https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/102623/04/1026230424_0:0:1000:1000_100x100_80_0_0_2c20be80dbc7849b6c6da82a2150c4b6.jpg

Serhat Sarısözen https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/102623/04/1026230424_0:0:1000:1000_100x100_80_0_0_2c20be80dbc7849b6c6da82a2150c4b6.jpg

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Serhat Sarısözen https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/102623/04/1026230424_0:0:1000:1000_100x100_80_0_0_2c20be80dbc7849b6c6da82a2150c4b6.jpg

radyo sputnik, radyo, radyo, serhat sarısözen