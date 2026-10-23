https://anlatilaninotesi.com.tr/20261023/tuketici-guveni-son-9-ayin-en-dusuk-seviyesinde-gozler-secim-surecinde-1109790678.html

Tüketici güveni son 9 ayın en düşük seviyesinde: Gözler seçim sürecinde

Tüketici güveni son 9 ayın en düşük seviyesinde: Gözler seçim sürecinde

Sputnik Türkiye

Gazeteci Güçlü Özgan’ın, Radyo Sputnik’teki Yeri ve Zamanı programında bugünkü konu başlıklarından biri, tüketici güven endeksindeki düşüş oldu. Endeksin... 23.10.2026, Sputnik Türkiye

2026-10-23T11:04+0300

2026-10-23T11:04+0300

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Tüketici güven endeksi ekim ayında aylık bazda yüzde 7,7 azalarak 84,8’e geriledi. Böylece endeks, 2026 yılının son 9 ayındaki en düşük seviyesine indi.Konuyu Yeri ve Zamanı programında değerlendiren gazeteci Güçlü Özgan, tüketici güvenindeki değişim ile geçmiş seçimlerde ortaya çıkan sonuçlar arasındaki ilişkiyi değerlendirdi.Özgan, şöyle konuştu:Özgan, geçmiş seçim dönemlerindeki tüketici güven endeksi verilerini hatırlatarak özellikle 2007, 2014 ve 2015 seçimlerine dikkat çekti:'2019’da güven endeksi 81 seviyesindeydi'Özgan, tüketici güveninin daha düşük olduğu seçim dönemlerinde ortaya çıkan sonuçları da hatırlattı:'Seçime kadar bu tabloyu değiştirmeye çalışacaklar'Özgan, tüketici güven endeksindeki mevcut seviyenin seçim tartışmaları açısından da izlenmesi gerektiğini belirterek şu değerlendirmeyi yaptı:

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2026

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