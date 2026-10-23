Tüketici güveni son 9 ayın en düşük seviyesinde: Gözler seçim sürecinde
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Gazeteci Güçlü Özgan’ın, Radyo Sputnik’teki Yeri ve Zamanı programında bugünkü konu başlıklarından biri, tüketici güven endeksindeki düşüş oldu. Endeksin ekimde 84,8’e gerilediğini aktaran Özgan, geçmiş seçim dönemlerindeki tüketici güveni ile iktidarın oy oranları arasındaki ilişkiye dikkat çekti.
Tüketici güven endeksi ekim ayında aylık bazda yüzde 7,7 azalarak 84,8’e geriledi. Böylece endeks, 2026 yılının son 9 ayındaki en düşük seviyesine indi.
Konuyu Yeri ve Zamanı programında değerlendiren gazeteci Güçlü Özgan, tüketici güvenindeki değişim ile geçmiş seçimlerde ortaya çıkan sonuçlar arasındaki ilişkiyi değerlendirdi.
Özgan, şöyle konuştu:
“Tüketici Güven Endeksi’nde ekim ayında aylık bazda yüzde 7,7’lik bir azalma var. Endeks 84,8’e geriledi. Son 9 ayın, yani 2026 yılı itibarıyla en düşük seviyesine düştüğünü görüyoruz. Geçmiş dönem tecrübelerimiz tüketici güven endeksi ile seçim sonuçları arasında bir ilişki olduğunu gösteriyor. Milletvekilliği ve Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde özellikle iktidarın oy oranıyla o dönemdeki tüketici güven endeksi arasında pozitif yönlü bir ilişki olduğunu görüyoruz.”
Özgan, geçmiş seçim dönemlerindeki tüketici güven endeksi verilerini hatırlatarak özellikle 2007, 2014 ve 2015 seçimlerine dikkat çekti:
“2007 ve 2011 genel seçimlerinde tüketici güven endeksi görece yüksek seviyelerdeyken AK Parti’nin güçlü sonuçlar aldığını görüyoruz. Mart 2004’te güven endeksi 104,9 seviyesindeydi. AK Parti’nin oy oranı yüzde 41,67’ydi ve İstanbul, Ankara dahil birçok büyükşehir belediyesini kazanmıştı. Temmuz 2007 seçimlerinde tüketici güven endeksi 93,9’du. AK Parti yüzde 46,66 oy alarak tek başına hükümet kuracak çoğunluğu sağlamıştı. Ağustos 2014 Cumhurbaşkanlığı seçiminde ise endeks 93,6 düzeyindeydi. Recep Tayyip Erdoğan yüzde 51,79 oy aldı.”
'2019’da güven endeksi 81 seviyesindeydi'
Özgan, tüketici güveninin daha düşük olduğu seçim dönemlerinde ortaya çıkan sonuçları da hatırlattı:
“Haziran 2015 seçimlerinde tüketici güven endeksi 89’du ve 90 bandının altındaydı. AK Parti o seçimde tek başına hükümet kuracak Meclis çoğunluğunu elde edemedi. Kasım 2015’e kadar tüketici güveninde yeniden bir toparlanma yaşandı ve tekrarlanan seçimlerde AK Parti yeniden tek başına hükümet kuracak çoğunluğa ulaştı. 2019 yerel seçimlerinde ise güven endeksi 81 seviyesindeydi. AK Parti yüzde 44 civarında oy almasına rağmen İstanbul ve Ankara dahil birçok büyükşehir belediyesini kaybetti.”
'Seçime kadar bu tabloyu değiştirmeye çalışacaklar'
Özgan, tüketici güven endeksindeki mevcut seviyenin seçim tartışmaları açısından da izlenmesi gerektiğini belirterek şu değerlendirmeyi yaptı:
“Şu anda 6 yıldır devam eden bir ekonomik krizden bahsediyoruz ve tüketici güven endeksi son 9 ayın en düşük seviyesine gerilemiş durumda. Hükümetin gündeminde erken seçim değil, öne alınmış bir seçim olduğunu düşünüyorum. Asıl soru, seçimlere kadar bu tabloyu değiştirmek için ne yapılacağı.Tüketici güven endeksi ile seçim sonuçları arasındaki ilişkinin farkında olan iktidarın bu tabloyu değiştirmeye çalışacağını düşünüyorum. Seçimler yaklaştıkça asgari ücret ve emekli aylıkları gibi başlıklarda daha farklı adımların gündeme gelmesi beklenebilir.”