Meme kanserinde erken tanı ve psikolojik destek: Uzmanlardan kritik uyarılar

“Bir kadın kanser kelimesini duyduğunda dünyası başına yıkılıyor. Çünkü zihnimizde her zaman kanser sonucu ölümle sonuçlanacak gibi canlanabiliyor. Maalesef bu yüzden de hemen geleceğe dair kaygılarımız belki geride bırakacağımızı düşündüğümüz kişiler çocuklarımız eşimiz ya da ailemiz aklımıza geliyor. Bununla beraber tabii ki bu hastalık kişinin hayatında belli bir dönemde meydana geliyor ve o süreçteki rutinleri işe gidiyorsa işi planları hepsi alt üst oluyor. Ve bu yüzden çok büyük bir şok tepkisiyle karşılaşıyoruz biz genelde özellikle rutin taramalarda çıktığında kişiler hiç beklemedikleri bir sonuçla karşılaştıkları için zorlanabiliyorlar. Ancak tüm bu belirtiler aslında kişinin ilk duyduğundaki belki ağlaması, öfkesi ya da kaygıları normal kabul ettiğimiz tepkiler. Sonrasında biz tanıyı aldıktan sonra oturup en az birkaç gün kişinin kendisine vakit ayırıp durumu değerlendirmesini istiyoruz. Tabii ki elbette bunu güvenilir bir hekimle beraber güvendiği hekimiyle beraber yapmasını istiyoruz. Çünkü bu noktada kişi bu kaygıya işte çocuklarıyla alakalı kaygılar olabilir kendi geleceği belki bedensel özellikleri yaşayacağı yan etkiler değişimler bunlarla ilgili çoğu zamanda aslında gerçekçi olmayan birçok düşünce. En umumsuz senaryo diyoruz ya kişinin aklına gelebilir. Bunlarla baş ederken hem yakın desteği yani yakınlarımızdan gördüğümüz destek hem de güvenliğimiz bir hekimle bu yola devam etmek çok kıymetli. Çünkü bütün bu kaygıların yönetilebilir olduğu aynı zamanda da bu süreçte normal olduğunu biz vurguluyoruz. Tabii ki artık günümüzde özellikle kanser tanıtı alan hastalarımıza psikolojik desteğin de bu süreçte tanı anından itibaren çok kıymetli olduğunu da bu yüzden vurguluyoruz. Çünkü bu belirtilerin hepsi baş edilebilir belirtiler ancak bu süreçte elbette ilk tanı anında zorlanmalar da mevcut. Yani yakınımıza evet iyi niyetle olmakla beraber bir başkasının öyküsünü anlatmak, o da işte meme kanseri atlatmıştı bak böyle olmuştu. Ya da işte sen güçlüsün, sen başarırsın, senin çocukların var, güçlü olmak zorundasın gibi söylemler. Maalesef ki kişiyi motive etmekten ziyade duygularını saklamasına, bastırmasına, üzerinde çok ciddi bir yük, sorumluluk hissetmesine sebebiyet verebilir. Çünkü kişi bazen gerçekten güçlü olamayabilir. Kadınlar genellikle bize şunu söyler der ki ben güçlü hissetmiyorum ve güçlü olmak da istemiyorum şu anda. Yani yorgunum, zor bir şeyle baş etmeye çalışıyorum ve bazen de yıkılabilirim, bazen zorlanabilirim. Mesela işte ameliyat oldu diyelim 2'ye sonrasında tedavi sürecimiz var süreç boyunca kadın hiçbir belirti vermiyor. Bütün duygularını saklıyor ve sonra bütün süreç tam anlamıyla bitti, tedavimiz bitti atlattık dediğimiz noktada kadın çok ciddi bir depresif belirti vermeye, kaygı bozukluğu yaşamaya başlayabiliyor. Yani o zamana kadar içinde tuttuğu her şey bir noktadan sonra patlıyor ya da farklı şekilde ortaya çıkabiliyor.”