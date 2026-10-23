“Mekke Anlaşması tüm kapıları açıyor, asker göndermenin önünde engel yok”

“Suudi, Katar, Mısır ve İsrasil basınına bakınca karşılıklı birtakım iddiaların öne sürüldüğü ya da birbiriyle çok farklı vurguların yapıldığı makalelere rastladım. İsrail’de, bunun İsrail için bir tehlike oluşturabileceğini savunanlar da var fırsat olacağını savunanlar da var. İsrail’de ‘ABD’nin İran’a karşı olması ve Suudilerin İran ile rekabet yaşaması bizi rahatlatır’ diyenler de var. Suudi Arabistan ve Türkiye’nin bir araya gelmesinden ötürü ‘Sünni eksen’ vurgusunun önlerine çıkabileceğini düşünüyorlar. Suudi Arabistan’da ise Şarkul Avsat gazetesinde anlaşmanın olumlu bir anlaşma olduğu ve bölge barışına katkıda bulunacağı yorumları yapılıyor. Katar benim çok ilgimi çekti. Katar’ın Suudi Arabistan ile yaşadığı tarihsel rekabet içinde kendisini yalnız hissetmesiyle de ilgili. Katar, anlaşmanın kendilerince tarafsız bir şekilde teknik eksikliklerine vurgu yapıyor. ‘Türkiye, İran ile ne yapacak, tavır alabilir mi?’, ‘Suudi Arabistan, Pakistan’ın yanında net biçimde yer alabilir mi?’ diye soruyorlar. Suudi Arabistan’ın Hindistan ile 50 milyar dolarlık bir ticaret hacmi olduğunu söylüyorlar. ‘Hindistan ile Pakistan arasındaki sorunlar düşünülünce Suudi Arabistan tavır alabilecek mi?’ diyorlar. Anlaşmanın uygulanabilirliği bakımından bu ülkelerin sahip oldukları diğer ikili ya da çoklu ilişkiler sebebiyle zorluklarla karşılaşabilecekleri ve anlaşmanın pratiğe geçirilemeyeceği eleştirisi var. Pakistan ile İran’ın aslında herhangi bir sorun yaşamadığı ve Pakistan’ın da aynı pozisyonda olacağı vurgusu yapılıyor. Her üç ülke için bu anlaşmanın hayata geçirilmemesi için birtakım sebepler olacağı vurgusu var. Tam da böyle bir ortamda bu anlaşma Meclis’e getirilmiş durumda. Komisyonda muhalefet eleştiri getirecektir. Ayrıca Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın kullandığı ‘seferberlik’ kelimesi bundan 100 sene önce de Yemen ile ilgili kullanılmıştı. Erdoğan bunu seçerek mi kullandı bilmiyoruz ancak ‘Yemen’e asker mi gönderiyoruz?’ anlamında söylemiş olabilir. Muhalefetin görüşü ise tam tersi. Yemen’e asker gönderme kapısının da açık olduğunu iddia ediyorlar. Bu anlaşma Meclis’e bu tartışmalarla gelmiş olacak”