İşsizlik maaşında yeni hesaplama dönemi

“İşsizlik maaşlarında yeni bir hesaplama dönemi geldi. Peki kimler için geçerli? İki iş yerinde çalışanlar var, özellikle doktorlar, iş sağlığı güvenliği uzmanları gibi mesleklere sahip olanlar iki iş yerinde çalışabiliyorlar. Kazançlar emekli aylığına yansıyor. Ama burada işsizlik maaşı alınırken son brüte bakılıyordu, asgariden işsizlik maaşı veriliyordu. Burada dikkat çekici bir karar alındı. Kamu Denetçiliği Kurumu işsizlik maaşı hesaplamasında yapılan uygulamayı hukuka ve hakkaniyete aykırı buldu. Bir kişinin iki farklı iş yerinde sigortalı çalışması mümkün. İki farklı iş yerinde bulunsa da işsizlik ödeneğine başvuran bir vatandaş var. İŞKUR bu kişinin iki iş yerinden aldığı kazançları toplamak yerine aritmetik ortalamasını alarak hesaplama yapıyor. Kişinin toplam kazançtan değil daha düşük bir kazançtan işsizlik maaşı veriliyor. Kişi de buna itiraz ediyor. Bu konu Kamu Denetçiliği Kurumu’na taşınıyor. Kurum, çalışanın kazancının düşürülmesini mevzuata aykırı buluyor. İŞKUR bu kararın ardından çalışana fark ödemesini de gerçekleştiriyor. İşsizlik maaşı bir sosyal yardım değil, zaten sizin her ay çalıştıkça o SGK priminizin içinde bu kesintiyi ödüyorsunuz. Dolayısıyla çalışanın prime esas kazançlarının doğru değerlendirilmesi gerekiyor. İşsizlik sigortasının temel amacı kişinin işini kaybetmesi durumunda yaşadığı gelir kaybını belirli bir ölçüde telafi etmektir. Burada tüm çalışanları kapsayan bir işsizlik maaşı artışından söz etmiyorum, bu iki veya daha fazla iş yerinde sigortalı bildirimi yapılanlar için geçerli.”