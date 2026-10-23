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MELİS ELMEN'LE ÇALIŞMA HAYATIM
Ne zaman emekli olurum?’, ‘Ne kadar prim ödemem lazım?’, ‘Emekli maaşıma yüzde kaç zam gelir?’, ‘Tazminat hakkım var mı?’... SGK Uzmanı Melis Elmen, her cuma saat 15.00’te Çalışma Hayatım programında kafanıza takılan soruları yanıtlıyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20261023/issizlik-maasinda-yeni-hesaplama-donemi-1109808199.html
İşsizlik maaşında yeni hesaplama dönemi
İşsizlik maaşında yeni hesaplama dönemi
Sputnik Türkiye
Sosyal Güvenlik Uzmanı Melis Elmen, Radyo Sputnik’teki Çalışma Hayatım programında bu hafta, işsizlik maaşlarıyla ilgili yeni hesaplama dönemine dair detayları... 23.10.2026, Sputnik Türkiye
2026-10-23T17:38+0300
2026-10-23T17:38+0300
meli̇s elmen'le çalişma hayatim
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İşsizlik maaşının hesaplanmasında birden fazla iş yerinde sigortalı çalışanları ilgilendiren yeni bir gelişme yaşandı. Kamu Denetçiliği Kurumu, birden fazla iş yerinden elde edilen kazançların hesaplanma yöntemini hukuka ve hakkaniyete aykırı buldu. Kararın ardından, eksik hesaplanan işsizlik ödeneği için çalışana fark ödemesi yapıldı. Sosyal Güvenlik Uzmanı Melis Elmen, Radyo Sputnik’teki Çalışma Hayatım programında konuya ilişkin ayrıntıları anlattı. Elmen, kararın tüm çalışanları kapsayan genel bir işsizlik maaşı artışı anlamına gelmediğini vurguladı.Elmen, şöyle anlattı:
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radyo sputnik, radyo, radyo, kamu denetçiliği kurumu (kdk), i̇şkur, sgk, melis elmen, işsizlik maaşı
radyo sputnik, radyo, radyo, kamu denetçiliği kurumu (kdk), i̇şkur, sgk, melis elmen, işsizlik maaşı

İşsizlik maaşında yeni hesaplama dönemi

17:38 23.10.2026
SGK Uzmanı Melis Elmen: Asgari ücret için rakamın bir an önce açıklanması gerekiyor
SGK Uzmanı Melis Elmen: Asgari ücret için rakamın bir an önce açıklanması gerekiyor - Sputnik Türkiye, 1920, 23.10.2026
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Melis Elmen
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Sosyal Güvenlik Uzmanı Melis Elmen, Radyo Sputnik’teki Çalışma Hayatım programında bu hafta, işsizlik maaşlarıyla ilgili yeni hesaplama dönemine dair detayları aktardı. Elmen, “Bu durum tüm çalışanları kapsayan bir işsizlik maaşı artışı değil” dedi.
İşsizlik maaşının hesaplanmasında birden fazla iş yerinde sigortalı çalışanları ilgilendiren yeni bir gelişme yaşandı. Kamu Denetçiliği Kurumu, birden fazla iş yerinden elde edilen kazançların hesaplanma yöntemini hukuka ve hakkaniyete aykırı buldu. Kararın ardından, eksik hesaplanan işsizlik ödeneği için çalışana fark ödemesi yapıldı.
Sosyal Güvenlik Uzmanı Melis Elmen, Radyo Sputnik’teki Çalışma Hayatım programında konuya ilişkin ayrıntıları anlattı. Elmen, kararın tüm çalışanları kapsayan genel bir işsizlik maaşı artışı anlamına gelmediğini vurguladı.
Elmen, şöyle anlattı:
“İşsizlik maaşlarında yeni bir hesaplama dönemi geldi. Peki kimler için geçerli? İki iş yerinde çalışanlar var, özellikle doktorlar, iş sağlığı güvenliği uzmanları gibi mesleklere sahip olanlar iki iş yerinde çalışabiliyorlar. Kazançlar emekli aylığına yansıyor. Ama burada işsizlik maaşı alınırken son brüte bakılıyordu, asgariden işsizlik maaşı veriliyordu. Burada dikkat çekici bir karar alındı. Kamu Denetçiliği Kurumu işsizlik maaşı hesaplamasında yapılan uygulamayı hukuka ve hakkaniyete aykırı buldu. Bir kişinin iki farklı iş yerinde sigortalı çalışması mümkün. İki farklı iş yerinde bulunsa da işsizlik ödeneğine başvuran bir vatandaş var. İŞKUR bu kişinin iki iş yerinden aldığı kazançları toplamak yerine aritmetik ortalamasını alarak hesaplama yapıyor. Kişinin toplam kazançtan değil daha düşük bir kazançtan işsizlik maaşı veriliyor. Kişi de buna itiraz ediyor. Bu konu Kamu Denetçiliği Kurumu’na taşınıyor. Kurum, çalışanın kazancının düşürülmesini mevzuata aykırı buluyor. İŞKUR bu kararın ardından çalışana fark ödemesini de gerçekleştiriyor. İşsizlik maaşı bir sosyal yardım değil, zaten sizin her ay çalıştıkça o SGK priminizin içinde bu kesintiyi ödüyorsunuz. Dolayısıyla çalışanın prime esas kazançlarının doğru değerlendirilmesi gerekiyor. İşsizlik sigortasının temel amacı kişinin işini kaybetmesi durumunda yaşadığı gelir kaybını belirli bir ölçüde telafi etmektir. Burada tüm çalışanları kapsayan bir işsizlik maaşı artışından söz etmiyorum, bu iki veya daha fazla iş yerinde sigortalı bildirimi yapılanlar için geçerli.”
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