https://anlatilaninotesi.com.tr/20261023/artnouva-basladi-binin-uzerinde-sanatci-eserlerini-sergiliyor-1109812106.html
ARTNOUVA başladı: Binin üzerinde sanatçı eserlerini sergiliyor
ARTNOUVA başladı: Binin üzerinde sanatçı eserlerini sergiliyor
Sputnik Türkiye
ArtNouva Sanat Fuarı’nın üçüncüsü ATO Congresium’da kapılarını açtı. 21-25 Ekim tarihleri arasında ziyaretçilerini ağırlayan fuar, Türkiye’nin ve dünyanın dört... 23.10.2026, Sputnik Türkiye
2026-10-23T20:42+0300
2026-10-23T20:42+0300
2026-10-23T20:42+0300
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Radyo Sputnik’te yayınlanan İsmet Özçelik’le Ankara Farkı programının konukları ATİS Fuarcılık Yönetim Kurulu Başkanı Bilgin Aygül ve ünlü ressam İbrahim Balaban’ın oğlu ressam Hasan Nâzım Balaban oldu.‘ArtNouva, 21 ülkeden bin 240 sanatçıyı Ankara’da buluşturdu’ArtNouva Sanat Fuarı’nın ayrıntılarını anlatan Aygül, güzel sanatlar lisesi ve fakültesi öğrencilerinin etkinliği ücretsiz ziyaret edebileceğini aktardı:‘Sanatçılara atölye desteği verilmeli’Aygül, özellikle heykeltıraş ve seramik sanatçılarının uygun çalışma alanı bulmakta zorlandığını söyledi. Belediyelere çağrıda bulunan Aygül, “Belediyelerden sanatçılarımıza atölye desteği vermelerini istiyoruz. Atölye sanatçılar ve özellikle heykeltıraşlar, seramikçiler için çok önemli bir sorun. Ortak kullanım atölyelerinin de içinde olabileceği bu tarz projelere ağırlık verilmeli” dedi.‘Sanatta KDV düşürülmeli’Sanat sektörünün gelişmesi için telif haklarının güçlendirilmesi ve sanatçılara teşvik sağlanması gerektiğini ifade eden Aygül, sözlerini şöyle sürdürdü:Ünlü ressam İbrahim Balaban’ın oğlu Hasan Nâzım Balaban, babasının Bursa Cezaevinde Nâzım Hikmet ile başlayan dostluğu ve anılarını anlattı.‘Nâzım Hikmet, babamı ‘ressam Yunus Emre’ diye anlatmış’Hasan Nâzım Balaban, babası İbrahim Balaban ile Nâzım Hikmet’in Bursa Cezaevindeki ilk karşılaşmasını anlattı. Balaban, babasının çizdiği portreden etkilenen Nâzım Hikmet’in, Kemal Tahir’e yazdığı mektuplarda ondan “ressam Yunus Emre” sözleriyle bahsettiğini aktardı:‘Nâzım Hikmet, Balaban’da kendi gençliğini gördü’
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İsmet Özçelik
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Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
İsmet Özçelik
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/02/0d/1066989326_0:0:192:192_100x100_80_0_0_ee8cef4f79fd9fdf6ceed2669b3bc23c.jpg
radyo, ato congresium, nazım hikmet, kültür & sanat, fuar
radyo, ato congresium, nazım hikmet, kültür & sanat, fuar
ARTNOUVA başladı: Binin üzerinde sanatçı eserlerini sergiliyor
ArtNouva Sanat Fuarı’nın üçüncüsü ATO Congresium’da kapılarını açtı. 21-25 Ekim tarihleri arasında ziyaretçilerini ağırlayan fuar, Türkiye’nin ve dünyanın dört bir yanından sanatçıları ve sanatseverleri bir araya getiriyor. Etkinliği düzenleyen ATİS Fuarcılık Yönetim Kurulu Başkanı Aygül, fuarın detaylarını Ankara Farkı programında anlattı.
Radyo Sputnik’te yayınlanan İsmet Özçelik’le Ankara Farkı programının konukları ATİS Fuarcılık Yönetim Kurulu Başkanı Bilgin Aygül ve ünlü ressam İbrahim Balaban’ın oğlu ressam Hasan Nâzım Balaban oldu.
‘ArtNouva, 21 ülkeden bin 240 sanatçıyı Ankara’da buluşturdu’
ArtNouva Sanat Fuarı’nın ayrıntılarını anlatan Aygül, güzel sanatlar lisesi ve fakültesi öğrencilerinin etkinliği ücretsiz ziyaret edebileceğini aktardı:
“Fuarımızda 102 katılımcının çatısı altında bin 240 sanatçı var; bunun 200’ü yurt dışından gelen sanatçılar. 21 ülkeden sanatçımız var. Fuarımız yalnızca bir eserin satın alınması konusunda uzmanlaşmış değil, aynı zamanda iletişim kurmak açısından da çok önem arz ediyor. Fuarların ana amacı da bu ilişkilerin kurulması, yeni projeleri eşlik edilmesi.
Her gün söyleşilerimiz var; fuarımız süresince 24 söyleşi, 18 workshop gerçekleşecek. Bu anlamda fuarımız Ankara’ya yeni bir soluk olacak diye düşünüyoruz.
Güzel sanatlar liseleri ve fakültelerinin öğrencileri ücretsiz fuarımızı gezebiliyorlar.”
‘Sanatçılara atölye desteği verilmeli’
Aygül, özellikle heykeltıraş ve seramik sanatçılarının uygun çalışma alanı bulmakta zorlandığını söyledi. Belediyelere çağrıda bulunan Aygül, “Belediyelerden sanatçılarımıza atölye desteği vermelerini istiyoruz. Atölye sanatçılar ve özellikle heykeltıraşlar, seramikçiler için çok önemli bir sorun. Ortak kullanım atölyelerinin de içinde olabileceği bu tarz projelere ağırlık verilmeli” dedi.
‘Sanatta KDV düşürülmeli’
Sanat sektörünün gelişmesi için telif haklarının güçlendirilmesi ve sanatçılara teşvik sağlanması gerektiğini ifade eden Aygül, sözlerini şöyle sürdürdü:
“Ülkemizde telif haklarının biraz daha güçlendirilmesi, bu piyasanın sağlıklı bir şekilde oluşması gerekir. Maalesef sanat sektörünün sorunları çok büyük. Yüzde 20 KDV var. Yani aldığınız herhangi bir ürün ile KDV’si eşit. Bir teşvik yok. KDV’si alınmamalı ve sanatçıya bir teşvik verilmeli diye düşünüyorum. En azından iç piyasada KDV yüzde 5’lere düşürülmeli. Çoğu kayıt dışı işlem gören bir sektör. Bunu kayıt altına almanın en doğru yolu da teşvik ve KDV’nin düşürülmesi.”
Ünlü ressam İbrahim Balaban’ın oğlu Hasan Nâzım Balaban, babasının Bursa Cezaevinde Nâzım Hikmet ile başlayan dostluğu ve anılarını anlattı.
‘Nâzım Hikmet, babamı ‘ressam Yunus Emre’ diye anlatmış’
Hasan Nâzım Balaban, babası İbrahim Balaban ile Nâzım Hikmet’in Bursa Cezaevindeki ilk karşılaşmasını anlattı. Balaban, babasının çizdiği portreden etkilenen Nâzım Hikmet’in, Kemal Tahir’e yazdığı mektuplarda ondan “ressam Yunus Emre” sözleriyle bahsettiğini aktardı:
“Babam hapishanede berberlik öğrenmiş. Nâzım bir gün berberhaneye geliyor. Babam ile o sırada sohbet ediyorlar. Nâzım, babamın bir portresini yapmış ‘Beğenmedim, yenisini yapacağım’ diyor ve babam da ‘yaptırmam’ diyor. Nazım nedenini sorduğunda ise babam ‘ben kendim yapıyorum’ diyor. Nâzım da ‘benimkini de yap o zaman’ diyerek cevap veriyor. Hemen kalem kâğıt getiriyorlar ve babam Nazım’ın portresini yapıyor. Nâzım Hikmet Kemal Tahir’e Mektuplar’da babamdan ‘Ben burada bir ressam Yunus Emre keşfettim’ diye bahsediyor.”
‘Nâzım Hikmet, Balaban’da kendi gençliğini gördü’
“Çok iyi dost oluyorlar. Hatta Nâzım bazı kitaplarında ‘Ben onda kendi gençliğimi gördüm’ diye yazıyor. Babam Nazım’a, Nâzım da babama sarılıyor, orada müthiş bir dayanışma oluyor. Hatta Nâzım bir süre sonra bütün boya ve fırçalarını babama veriyor.”