ARTNOUVA başladı: Binin üzerinde sanatçı eserlerini sergiliyor

“Fuarımızda 102 katılımcının çatısı altında bin 240 sanatçı var; bunun 200’ü yurt dışından gelen sanatçılar. 21 ülkeden sanatçımız var. Fuarımız yalnızca bir eserin satın alınması konusunda uzmanlaşmış değil, aynı zamanda iletişim kurmak açısından da çok önem arz ediyor. Fuarların ana amacı da bu ilişkilerin kurulması, yeni projeleri eşlik edilmesi.

Her gün söyleşilerimiz var; fuarımız süresince 24 söyleşi, 18 workshop gerçekleşecek. Bu anlamda fuarımız Ankara’ya yeni bir soluk olacak diye düşünüyoruz.

Güzel sanatlar liseleri ve fakültelerinin öğrencileri ücretsiz fuarımızı gezebiliyorlar.”