https://anlatilaninotesi.com.tr/20261023/adana-ekoloji-platformu-avrupanin-copluguyuz-1109810005.html

Adana Ekoloji Platformu: “Avrupa’nın çöplüğüyüz”

Adana Ekoloji Platformu: “Avrupa’nın çöplüğüyüz”

Sputnik Türkiye

Mustafa Hoş'la Yol Arkadaşı'nın bugünkü konuğu Adana Ekoloji Platformu’ndan Yaşar Gökoğlu oldu. Gökoğlu, Avrupa’dan Adana’ya gönderilen çöplerin akıbetini... 23.10.2026, Sputnik Türkiye

2026-10-23T19:00+0300

2026-10-23T19:00+0300

2026-10-23T19:00+0300

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Mustafa Hoş’la Yol Arkadaşı’na konuk olan Adana Ekoloji Platformu’ndan Yaşar Gökoğlu, Avrupa’dan Türkiye’ye gönderilen plastik atıkların önemli bölümünün Adana’ya taşındığını öne sürdü. Atıkların yerleşim yerlerinin yakınlarında ayrıştırıldığını, geri kalanının ise yakıldığını veya çevreye döküldüğünü belirten Gökoğlu, “3-5 kişi bu plastik çöp işinden para kazanacak diye” halk sağlığının ve doğanın riske atıldığını söyledi. Gökoğlu, plastik atık ithalatının yasaklanması çağrısı yaptı.“Yurttaşın ev yaptığı yerin 50 metre yanına plastik atık tesisi kuruluyor”Adana’da plastik atık işleme faaliyetlerinin yerleşim alanlarına yakın noktalarda yürütüldüğünü belirten Yaşar Gökoğlu, imar planlarında konut alanı olarak gösterilen bölgelerin hemen yakınına plastik atık işletmelerinin kurulduğunu söyledi.Gökoğlu, Seyhan ilçesinin Sarıhamzalı, Yeşilova, Şakirpaşa ve Küçükdikili mahallelerinde bu faaliyetlerin yoğunlaştığını, Yüreğir ilçesinde de benzer işletmeler bulunduğunu ifade etti.Yerel yönetimlere yaptıkları başvurularda, işletmelerin ilgili bakanlıktan izin aldığı yanıtını aldıklarını aktaran Gökoğlu, atık işleme faaliyetlerinin çevrede yaşayanların günlük hayatını olumsuz etkilediğini savundu.Kendi evinin de bu alanlara yakın olduğunu belirten Gökoğlu, “Hemen onun dibinde, 100 metre mesafede oturan yurttaşlar var. Defalarca onlarla konuştum. Kapılarını, pencerelerini açamaz vaziyetteler” dedi.“Avrupa’dan 650 bin ton plastik atık geliyor”Çin’in 2017’de plastik atık ithalatını kısıtlamasının ardından Avrupa ülkelerinin atıklarını göndermek için Türkiye’ye yöneldiğini belirten Gökoğlu, Avrupa istatistiklerine dayandırdığı açıklamasında İngiltere ve Avrupa ülkelerinden Türkiye’ye yılda yaklaşık 650 bin ton plastik atık gönderildiğini söyledi.Gökoğlu, bu miktarın 1 milyon tona yaklaştığını tahmin ettiklerini ve atıkların yüzde 60’ının Adana’ya geldiğini öne sürdü.Atıkların Mersin Limanı üzerinden konteynerlerle getirildiğini ve ardından tırlarla Adana’ya taşındığını anlatan Gökoğlu, kentteki mevcut plastik atık işletmelerinin bu yoğunlaşmada etkili olduğunu savundu.“Atıkların yüzde 60-70’i dökülüyor veya yakılıyor”Plastik atık balyalarının bazı işletmelerin içine sığmadığında yanlarındaki boş arazilere yayıldığını ve burada ayrıştırıldığını öne süren Gökoğlu, geri dönüşüme girmeyen atıkların çevreye bırakıldığını iddia etti.Gökoğlu, “İş yerinin içine sığmadığı zaman yanındaki boş arsaya açıp saçıp içinden ayıklama yapıyorlar. Kalan yüzde 60-70’ini ya döküyorlar ya yakıyorlar ya kanallara döküyorlar” diye konuştu.Bu uygulamaların çevre ve insan sağlığı üzerindeki etkilerinin araştırılması gerektiğini vurgulayan Gökoğlu, plastik atıkların yalnızca işletmelerin bulunduğu bölgeleri değil, daha geniş bir coğrafyayı etkileyebileceğini söyledi.“Adana’nın plastik atıkları denizlere kadar ulaşıyor”Gökoğlu, Adana’daki plastik atıkların denizlere ulaşan kirlilikle bağlantılı olduğunu savundu. Atıkların çevreye yayıldığını belirten Gökoğlu, denizlerdeki plastik kirliliğine ilişkin bilimsel çalışmaların da bu açıdan önem taşıdığını ifade etti.Gökoğlu, “Turizm beldelerine turistler niye geliyor? Denize girmek için değil mi? Adana’nın plastik atıkları, mikroplastikler, daha büyük plastik parçacıklar hep buradan kaynaklanıyor” dedi.Atıkların üzerinde İngilizce, Fransızca ve Almanca ifadeler bulunan ambalajların görüldüğünü söyleyen Gökoğlu, bu durumun Avrupa’dan gelen atıklara ilişkin iddiaları desteklediğini savundu.“Plastik atık ithalatını yasaklayın”Plastik atık ticaretine ilişkin tartışmaların sona ermesi için ithalatın yasaklanması gerektiğini savunan Gökoğlu, çevreyi ve halk sağlığını koruyacak önlemlerin alınmasını istedi.Gökoğlu, “Niyet okumaya kalkmayın. Çok kolayı var. Plastik atık ithalatını yasaklayın. Yasaklayın, bitsin bu tartışma. Avrupa’da ne yapılıyorsa Türkiye’de de o yapılsın” ifadelerini kullandı.

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