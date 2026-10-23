https://anlatilaninotesi.com.tr/20261023/7-ilde-mustehcenlik-ve-fuhus-operasyonu-45-gozalti-1109811546.html
7 ilde müstehcenlik ve fuhuş operasyonu: 45 gözaltı
7 ilde müstehcenlik ve fuhuş operasyonu: 45 gözaltı
Sputnik Türkiye
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca, internet ve sosyal medya üzerinden müstehcenlik ve fuhuş suçlarına ilişkin paylaşımlar yaptıkları belirlenen şüphelilere... 23.10.2026, Sputnik Türkiye
2026-10-23T20:03+0300
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müstehcenlik
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Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekiplerinin yürüttüğü çalışmalar kapsamında, 'müstehcenlik' ve 'fuhuş' suçlarını oluşturabilecek içeriklerin sosyal medya ve internet ortamında paylaşıldığı tespit edildi.Ankara merkezli operasyonlar Diyarbakır, Mardin, Çankırı, İstanbul, Bolu ve Antalya'da eş zamanlı gerçekleştirildi. Operasyonlarda, 54 şüpheliden 45'i gözaltına alındı. Şüphelilerden birinin yurt dışında, birinin ise cezaevinde bulunduğu belirlendi.Diğer şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmaların sürdüğü, belirlenen adreslerde arama ve el koyma işlemlerinin yapıldığı bildirildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20261023/ankarada-kara-para-aklama-operasyonu-650-milyon-liralik-malvarligi-inceleniyor-1109811384.html
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ankara, fuhuş, fuhuş operasyonu, müstehcenlik, müstehcen video, müstehcen görüntü, müstehcenlik
7 ilde müstehcenlik ve fuhuş operasyonu: 45 gözaltı
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca, internet ve sosyal medya üzerinden müstehcenlik ve fuhuş suçlarına ilişkin paylaşımlar yaptıkları belirlenen şüphelilere yönelik 7 ilde operasyon düzenlendi. Operasyonlarda, 54 şüpheliden 45'i gözaltına alındı.
Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekiplerinin yürüttüğü çalışmalar kapsamında, 'müstehcenlik' ve 'fuhuş' suçlarını oluşturabilecek içeriklerin sosyal medya ve internet ortamında paylaşıldığı tespit edildi.
Ankara merkezli operasyonlar Diyarbakır, Mardin, Çankırı, İstanbul, Bolu ve Antalya'da eş zamanlı gerçekleştirildi. Operasyonlarda, 54 şüpheliden 45'i gözaltına alındı. Şüphelilerden birinin yurt dışında, birinin ise cezaevinde bulunduğu belirlendi.
Diğer şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmaların sürdüğü, belirlenen adreslerde arama ve el koyma işlemlerinin yapıldığı bildirildi.