https://anlatilaninotesi.com.tr/20261022/spkdan-takas-kesinligi-ve-pblk-aciklamasi-kaydin-bulunmasi-tek-basina-takasin-basladigi-anlamina-1109773716.html

SPK'dan takas kesinliği ve PBLK açıklaması: 'Kaydın bulunması tek başına takasın başladığı anlamına gelmiyor'

SPK'dan takas kesinliği ve PBLK açıklaması: 'Kaydın bulunması tek başına takasın başladığı anlamına gelmiyor'

Sputnik Türkiye

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), tasfiye sürecinde, özellikle pay blokajı alt hesabı (PBLK) statüsündeki yatırımcılar bakımından, satış talimatlarının verilmiş... 22.10.2026, Sputnik Türkiye

2026-10-22T16:39+0300

2026-10-22T16:39+0300

2026-10-22T17:14+0300

ekonomi̇

spk

sermaye piyasası kurulu (spk)

tasfiye

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SPK'nin "Takas Kesinliği ve PBLK (pay blokajı alt hesabı) Hususlarına İlişkin Basın Duyurusu" kurulun internet sitesinde yayımlandı.Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde görüşülmekte olan kanun teklifi kapsamında kamuoyunda takas kesinliği ve pay blokajı konusunda tereddütlerin olduğunun anlaşıldığı belirtilen duyuruda, Sermaye Piyasası Kanunu’nun 79’uncu maddesinin birinci fıkrasında, sermaye piyasası araçlarına ilişkin takas talimat ve işlemleri ile ödeme işlemlerinin, ilgili kuruluşların faaliyetlerinin durdurulması veya tasfiye sürecine girmesi halinde dahi geri alınamayacağı ve iptal edilemeyeceğinin düzenlendiği bildirildi.Duyuruda, bu hükmün amacının gerçekleştirilen işlemlerde oluşan takas yükümlülüklerinin geri döndürülemez şekilde yürütülmesi ilkesi getirilerek sermaye piyasalarına duyulan güveni korumak olduğu kaydedildi."Ancak söz konusu hükmün Türkiye Elektronik Fon Alım Satım Platformu (TEFAS) üzerinden verilen tüm talimatlar bakımından, işlemin hangi aşamada olduğuna bakılmaksızın uygulanması gerektiğini ifade etmemektedir." ifadelerine yer verilen duyuruda, TEFAS'ın klasik organize piyasalardan farklı olarak, yatırım fonu katılma paylarının yatırımcılar tarafından fon kurucusundan alınmasına ve kurucuya iade edilmesine imkan sağlayan bir platform olduğu belirtildi.Duyuruda bu nedenle TEFAS’ta verilen her satış talimatının kendiliğinden tamamlanmış bir takas işlemi olmadığı belirtildi.Kanun teklifinde yer alan düzenleme, tamamlanmış işlemleri etkilemiyorDuyuruda, şu ifadelere yer verildi:Bu nedenle, henüz takası tamamlanmamış talimatların tasfiye kapsamına alınmasının fon varlıklarının yatırımcılar arasında adil dağıtılmasına katkı sağlayacağı vurgulanan duyuruda, nitekim pay blokaj kaydı bulunan kişilerin de 455 bin 758 fon payı sahibi arasında yer almakta olduğu ve ilave bir grup teşkil etmediği bildirildi.Duyuruda, "Kanun teklifinde yer alan düzenleme, tamamlanmış işlemleri etkilememektedir. Yalnızca henüz takas süreci tamamlanmamış talimatları kapsamaktadır. Bu talimatlar, tasfiye sonucunda elde edilen tutarlar üzerinden Kanun teklifi kapsamında diğer katılma payı sahipleriyle eşit koşullarda değerlendirilecektir." denildi.Düzenlemenin amacının anılan fon pay sahiplerinin hukuki statüsüne açıklık kazandırılması ve tasfiye kapsamında sahip oldukları hakların belirgin hale getirilmesi olduğu kaydedilen duyuruda, bu yönüyle düzenlemenin belirtilen amaçlara ulaşmak için gerekli ve ölçülü bir yaklaşım olarak değerlendirildiği kaydedildi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20261022/tasfiyedeki-fon-sayisi-131den-47ye-geriledi-1109768715.html

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spk, sermaye piyasası kurulu (spk), tasfiye