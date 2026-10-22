PHP’de iki kritik güvenlik açığı: Dünya genelinde siber alarm verildi, peki bu ne anlama geliyor?

“Dünya cayır cayır yanıyor. Neden yanıyor? Çünkü bir güvenlik açığı. İnternetin yüzde 70’inden fazlasını etkileyen bir güvenlik açığımız var. Pek çok insanın adını hayatında duymadığı bir yazılım, günlük hayatımızın görünmeyen parçalarından bir tanesi. Bir haber sitesinin arkasında, bir mağazanın siparişlerini yöneten sistemde, bir okulun, belediyenin veya şirketin internet altyapısında yer alıyor olabilir. Hikayenin adı PHP to Shell. Dünyanın çok yaygın kullandığı bir yazılımın içinde iki tehlikeli unsur bulundu. Bazı koşullarda bu kusurlar, dışarıdan gelen kötü niyetli kişilere normalde erişemeyecekleri bir işlem yaptırma olasılığı sağlıyor. 21 Ekim'de güvenlik düzeltmeleri yayınlandı ve dünya bir anda kendi bilgisayar odalarını gözden geçirmeye başladı. Avrupa'da bazı devlet kurumlarının siteleri tedbir amacıyla kapatıldı. Japonya'da bankacılık hizmetlerinin bazı parçaları geçici olarak durduruldu. Güney Kore ulusal alarm seviyesini yükseltti. Amerika'da üst düzey kurumlar güvenlik değerlendirmeleri yaptı. Türkiye'de de ulusal taramalar ve resmi uyarılar başladı. Ama bir güvenlik kusuru bulundu demek, bir saldırı gerçekleştiği anlamına gelmiyor. Bir saldırı denendi demek, kişisel bilgiler mutlaka çalındı anlamına da gelmiyor.”