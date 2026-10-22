PHP’de iki kritik güvenlik açığı: Dünya genelinde siber alarm verildi, peki bu ne anlama geliyor?
Serhat Ayan
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İnternet sitelerinin yüzde 70'inden fazlasında kullanılan PHP programlama dilinde iki kritik güvenlik açığı tespit edildi. Dünya çapında yetkililer, devlet sitelerini geçici olarak devre dışı bıraktı. Gazeteci Serhat Ayan, konuyu Yapay Zeka Günlüğü programında detaylandırdı.
PHP’de ortaya çıkan kritik güvenlik açıkları, internet altyapısının ne kadar büyük bir bölümünün aynı yazılımlara bağlı olduğunu bir kez daha gündeme getirdi.
Güvenlik açığının saldırıya uğranıldığı anlamına gelmediği vurgulanırken, bazı sistemlerde açığın kötü niyetli kişiler tarafından yoklandığına ilişkin kayıtların ortaya çıkması endişeyi artırdı.
Konuyu Yapay Zeka Günlüğü programında değerlendiren gazeteci Serhat Ayan, yaşanan süreci şöyle anlattı:
“Dünya cayır cayır yanıyor. Neden yanıyor? Çünkü bir güvenlik açığı. İnternetin yüzde 70’inden fazlasını etkileyen bir güvenlik açığımız var. Pek çok insanın adını hayatında duymadığı bir yazılım, günlük hayatımızın görünmeyen parçalarından bir tanesi. Bir haber sitesinin arkasında, bir mağazanın siparişlerini yöneten sistemde, bir okulun, belediyenin veya şirketin internet altyapısında yer alıyor olabilir. Hikayenin adı PHP to Shell. Dünyanın çok yaygın kullandığı bir yazılımın içinde iki tehlikeli unsur bulundu. Bazı koşullarda bu kusurlar, dışarıdan gelen kötü niyetli kişilere normalde erişemeyecekleri bir işlem yaptırma olasılığı sağlıyor. 21 Ekim'de güvenlik düzeltmeleri yayınlandı ve dünya bir anda kendi bilgisayar odalarını gözden geçirmeye başladı. Avrupa'da bazı devlet kurumlarının siteleri tedbir amacıyla kapatıldı. Japonya'da bankacılık hizmetlerinin bazı parçaları geçici olarak durduruldu. Güney Kore ulusal alarm seviyesini yükseltti. Amerika'da üst düzey kurumlar güvenlik değerlendirmeleri yaptı. Türkiye'de de ulusal taramalar ve resmi uyarılar başladı. Ama bir güvenlik kusuru bulundu demek, bir saldırı gerçekleştiği anlamına gelmiyor. Bir saldırı denendi demek, kişisel bilgiler mutlaka çalındı anlamına da gelmiyor.”
‘Sorun bir gecede doğmadı’
Bir kurumun kendi sitesini kapatması, saldırganların o siteye girdiğini göstermiyor. Ama bunların hiçbiri tehlikeyi küçümsemek için yeterli gerekçe değil. Çünkü sorun bir gecede doğmadı. 2024 yılında bazı tehlikeli davranışların işaretleri bu dünyada görüldü. Ardından düzeltmeler geldi. 2026 yazında, ağustos ayında güvenlik araştırmacıları eski şüpheyi daha somut hale getiren çalışmalar yaptı. Farklı ekipler, yeni araştırma araçlarından yararlanıp ciddi sonuçlara gidebilen bazı yollar gösterdi. Sonra geliştiricilere gizli güvenlik bildirimleri gönderildi ve yama çalışmaları başlandı. Daha da önemlisi, güvenlik araştırmacıları açığın kamuoyuna açıklanmasından önce bu kapının yoklandığına ilişkin kayıt ortaya koydu. Amazon'un güvenlik araştırmacıları, gerçek kurumları takip eden dijital tuzaklar kullandı. Bu ağda 17 Ekim 2026 tarihinde yeni PHP güvenlik kusurlarından yararlanmaya yönelik bir girişim kaydedildi. Ancak bu girişimin gerçek bir banka veya devlet sisteminde başarıya ulaştığı kanıtlanmış değil. Yani birisinin bilgilerimizi çaldığı anlamına gelmiyor ama çalmadığını da kanıtlayamıyoruz. Ortada çok ciddi bir sıkıntı var.”