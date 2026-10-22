"Macron meşruiyetini yitirdi, 'Eylemler Le Pen'e yarar' tartışmaları apolitik"

“Fransa’da 2005’te banliyöler alt üst olmuştu. Temeli polis şiddetine, ırkçılığa ve sosyal devletin aşınmasına dair itirazlardı. Sonrasında bir dizi toplumsal hareket oldu. Küresel ölçekte şiddetli çatışmaları toplayan bir bir sivil toplum kuruluşuna göre Fransa’da son beş yılda günde ortalama 20,5 gösteri gerçekleşiyor. Başka ülkelerdekinin neredeyse üç katı. Bu veriyi analiz edenler ‘Bu eylemlerin yüzde 2’si bir isyana düşerken şu an minimum yüzde 25’i bu kategoride’ diyor. Bu, direncin boyutu hakkında önemli şeyler söylüyor. Sokak politik bir aktör ve Fransa’da sürekli direniş var. İnsanlar artık sokağa çıktığında yalnız olmayacağını biliyor. Sokakta sadece solcular yok. Sağcıların da sürekli mobilize olduğu bir durum var. Son gösteriler niteliksel sıçramayı gösteriyor. Kamusal alanı dönüştürme ve politik müdahale olmadan bu tür hareketlerin sonuç üretmekte zorlanacağını düşünüyorum. Bu eylemlerin politik bir güce evrilmesi gerekiyor ancak bunu seçimin ötesinde düşünmek zorundayız. Sarı Yelekliler temsili sistemin sorgulanmasını içinde barındırıyor. İktidar eylemleri bastırabilme gücüne sahip olabilir ancak Fransa’da sokağın siyasi aktörlüğüne bir şey dayatabilme gücü yok. İktidar açısından bir çöküşün resmi var. Macron kamusal hizmetleri kısarak bütçe yapmaya çalıştı. Şu an sendikalılar ve partililerle görüşeceğini söylüyor. Bastırma aygıtı dışında meşruiyetini yitirmiş bir Macron hükümetiyle karşı karşıyayız. Kendi kendiyle konuşan Macron’un başka bir kabiliyeti yok. ‘Eylemler Le Pen’e mi yarar?’ tartışmaları çok apolitik bir tartışma. Anketler Le Pen’i zaten ilk turda yüzde 30’un üzerinde gösteriyor. Burada Le Pen’e karşı 2002’den beri devrede olan cumhuriyetçi cephenin artık işlemeyeceğini görüyoruz. Muhafazakarlar ve kısmen milliyetçiler Le Pen’e kaymış durumda. Böyle bir atmosferde aşırı sağı durduracak güç dip dalga ve halk hareketi. Bu gösteriler sayesinde seçim kampanyaları ister istemez yakıt fiyatlarını, yaşam maliyetlerini almak zorunda. Bu da Melenchon’un en güçlü olduğu alan. Sosyalist Parti saflarında mücadele eden Melenchon 2017 sonrasında politik aktörlerle ittifak yapmayacağını söylüyordu. Gelinen konjonktürde Melenchon’un eski politikasına geri çekileceğini düşünüyorum. Kendisini halka teslim etmekten başka çaresi yok. Ayrıca Boyun Eğmeyen Fransa hiçbir partinin olmadığı ölçüde bile halkın organik bir parçası. Bu da partinin halk hareketine karşı kayıtsız kalamayacağını gösteriyor. Sokağa çıkanların gençlere odaklanmak gerek. Gençlerin seçimlere katılımı oldukça zayıf. Bunlar artık Melenchon’a oy vereceğini söylüyor. Melenchon tüm saldırıları püskürtürse ikinci tura rahatlıkla kalır. Bu yüzden Le Pen, Melenchon’a karşı yüzde 70 ile kazanamaz diye düşünüyorum. Le Pen’i yenilgiye uğratabilecek hareket Melenchon. 1936’da Halk Cephesi iktidara geldiğinde Fransız sermayesi ülkeyi terk etmişti. Melenchon kazanırsa benzer bir eğilimin olacağını söyleyebiliriz. Fransız medyasının yüzde 70’i bir grup oligarkın elinde. Aşırı sağın yakın dönemde bu oligarklarla gizli görüşmeler yaptığını biliyoruz. Le Pen’i sosyal yönünden ötürü bir tür sol olarak değerlendiriyorlar ancak bunlar halk hareketi olduğunda muhafazakar bir refleks sergiliyorlar. Müesses nizama olduğu kadar oligarklara tehdit olmadıklarını söylüyorlar. Sermayedarlar, asıl tehdidin sol olduğunu söylüyorlar. Fransız Cumhuriyetçi Cephe için yeni şeytan Melenchon ve radikal sol”