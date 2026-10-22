https://anlatilaninotesi.com.tr/20261022/iyi-partili-erhan-usta-fon-vurgununda-mafya-tureyecek-fon-borsasi-ortaya-cikacak-1109777739.html

İYİ Partili Erhan Usta: Fon vurgununda mafya türeyecek; 'fon borsası' ortaya çıkacak!

İYİ Partili Erhan Usta: Fon vurgununda mafya türeyecek; 'fon borsası' ortaya çıkacak!

Sputnik Türkiye

Mustafa Hoş'la Yol Arkadaşı'nın bugünkü konuğu İYİ Parti Kalkınma Politikaları Başkanı ve Samsun Milletvekili Erhan Usta oldu. Usta, dün gece TBMM’de... 22.10.2026, Sputnik Türkiye

2026-10-22T19:05+0300

2026-10-22T19:05+0300

2026-10-22T19:05+0300

mustafa hoş i̇le yol arkadaşi

mustafa hoş

i̇yi̇ parti

radyo sputnik

radyo

radyo

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/07/11/1097967008_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_d2f009ae00afadc581d9b944a9ca0c00.png

Mustafa Hoş’la Yol Arkadaşı’na konuk olan İYİ Parti Kalkınma Politikaları Başkanı ve Samsun Milletvekili Erhan Usta, TBMM’de fon mağdurlarına ilişkin düzenleme kapsamında yaşanan tartışmaları değerlendirdi. Usta, yatırımcıların hukuki yollara başvurma hakkının kısıtlandığını savunarak, düzenlemenin yeni mağduriyetlere ve bir “fon borsası” oluşmasına yol açabileceği uyarısında bulundu. Usta, “Bu ülkede zaten sistem yok. Devlet organları çalışmıyor. Kurumların çalışmadığı bir ülkede bunun olmaması mümkün mü? Değil” dedi.“SPK 11 gün içerisinde fikrini değiştiriyor”Erhan Usta, fon mağdurlarının hukuki statüsüne ilişkin değerlendirmelerde bulunarak, süreç içinde Sermaye Piyasası Kurulu’nun (SPK) yaklaşımının değiştiğini öne sürdü.Usta, başlangıçta alacaklı konumunda olduğu değerlendirilen yatırımcıların daha sonra tasfiye sürecine tabi tutulacak kişiler olarak tanımlanmaya başlandığını belirtti. Düzenlemenin, yatırımcıların alacaklı mı yoksa fonun hissedarı mı sayılacağı konusunda önemli sonuçlar doğurduğunu ifade etti.Usta, “SPK 11 gün içerisinde bir şey oluyor ve fikrini değiştiriyor. Sonradan alacaklı pozisyonda olan bu PBLK dediğimiz insanların, bu yatırımcıların tasfiyeye tabi olduğunu söylemeye başladılar” diye konuştu.“Mahkeme yolunu kapatmaya çalıştılar”TBMM’de gece saatlerinde verilen önergeyi eleştiren Usta, düzenlemenin yatırımcıların mahkemeye başvurarak haklarını aramasını zorlaştıracağını savundu.Usta, “Dava yoluyla insanların haklarını aramasını kapatmak için dün akşamki önergeyi getirdiler. Orada artık çok net bir şekilde söylüyorlar: ‘Bunlar tasfiyeye tabidir, alacaklı pozisyonda değildir’ diyorlar” ifadelerini kullandı.Düzenlemenin hukuka ve anayasal ilkelere aykırı olduğunu ileri süren Usta, ilgili işlemleri yürütecek bürokratlara da sorumsuzluk getirildiğini savundu.“Fon borsası çıkacak”Usta, fon mağdurlarının haklarının korunmaması halinde yeni istismar alanlarının ortaya çıkabileceği uyarısında bulundu. FETÖ soruşturmaları döneminde oluştuğunu söylediği “FETÖ borsası” ile İBB soruşturmaları kapsamında gündeme gelen “İBB borsası” iddialarını örnek gösterdi.Usta, “Nasıl FETÖ borsası oldu? Bu memlekette FETÖ ile mücadelede adil yargılama yapılmadığı için bir FETÖ borsası oluştu. Parasını veren veya FETÖ’cü olmadığı hâlde tehdit edilen insanlar oldu. İnsanlardan para alındı. Bir borsa oluştu ya, burada da fon borsası çıkacak” dedi.Bu tür yapıların ortaya çıkmasını önlemek için yasal düzenlemenin adil ve şeffaf bir zeminde hazırlanması gerektiğini belirten Usta, aksi durumda mağduriyetlerin derinleşebileceğini savundu.“Havuzu en adil hukuk içerisinde doldurmalıyız”Fon mağdurlarının zararlarının karşılanması için oluşturulacak kaynak havuzunun adil bir biçimde yönetilmesi gerektiğini ifade eden Usta, düzenlemenin hem küçük hem de büyük yatırımcıların haklarını gözetmesi gerektiğini söyledi.Usta, “Havuza kaynağı en fazla gelecek şekilde, en adil hukuk içerisinde gelecek şekilde o havuzu dolduracağız. O zaman mağduriyetler az olur. Büyük yatırımcının parasını da verirsiniz, küçük yatırımcının parasını da verirsiniz” diye konuştu.“Milletvekilleri verilen talimat doğrultusunda el kaldırıyor”TBMM’deki görüşmeler sırasında bazı milletvekillerinin koridorlarda kendisine hak verdiğini ancak Genel Kurul’da önergeye destek verdiğini öne süren Usta, milletvekillerinin iradelerinin dışında hareket ettirildiğini savundu.Usta, “Koridorda size farklı bir şey söylüyorlar. ‘Haklısınız’ diyorlar ama içeride, ellerine tutuşturulan önerge her neyse, bir milletvekili olarak gerçekten bunları söylerken sıkılıyorum. Nihayetinde onlar da milletvekili. Ama maalesef Türkiye’de durum bu. Ne olduğunu bilmiyorlar. İradeleri farklı bile olmuş olsa, verilen talimat çerçevesinde o önergeye el kaldırıyorlar” ifadelerini kullandı.

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Mustafa Hoş https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/09/0c/1087944891_0:0:1066:1066_100x100_80_0_0_d8776e702f597f7516859ec50f08f8c0.jpg

Mustafa Hoş https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/09/0c/1087944891_0:0:1066:1066_100x100_80_0_0_d8776e702f597f7516859ec50f08f8c0.jpg

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Mustafa Hoş https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/09/0c/1087944891_0:0:1066:1066_100x100_80_0_0_d8776e702f597f7516859ec50f08f8c0.jpg

mustafa hoş, i̇yi̇ parti, radyo sputnik, radyo, radyo