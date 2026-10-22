Gazeteci Doğan’dan ‘fon borsası’ kulisi: Yeni mağduriyetler oluşabilir

“Bu kriz ortaya çıktığından beri Borsa İstanbul çok ciddi düşüşler yaşıyor. Yatırımcılar çok büyük kayıplara uğruyor. Borsada on binlerce yatırım hesabı kapatıldı. Yabancı yatırımcılar, ellerindeki hisse portföylerini boşaltarak piyasadan çekiliyor.

‘Sermaye piyasasının sadece küçük bir kısmını ilgilendiriyor’, ‘Sistemik bir kriz değil’, ‘Paraları zaten iade edeceğiz’, ‘Vicdan muhasebesi yapıp haksız kazancını Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu’ndaki hesaba iade edenler bu işten sıyrılacak’ gibi algıların ortaya çıkması, bu krizin uzun yıllar sürecek etkilerinin hafife alınması anlamına geliyor. Çünkü bu fon krizi, Türkiye sermaye piyasaları açısından olağanüstü bir güven krizini tetikledi.

Diğer taraftan siyasi kulislerde tartışılan bir başka konu da Adalet Bakanı ve Hazine ve Maliye Bakanı’nın farklı kazanç limitlerinden söz ederek adli süreci gündeme getirmelerinin ardından ortaya çıktı. Kulislerde, ‘Daha önce insanları birtakım davalardan kurtarmak için FETÖ borsası kurulmuştu; şimdi de fon borsası kurulabilir’ deniliyor. Birtakım art niyetli kişilerin insanlarla temasa geçerek, ‘100 milyon kazandıysan 30-50 milyonunu getir, Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu’ndaki gönüllü hesaba iade et. Kalan para sende kalsın, biz bu sorunu bir şekilde çözebiliriz’ diyebileceği konuşuluyor. ‘Seni bu soruşturmanın dışında tutarız’ gibi vaatlerle bir fon borsası oluşturabilecekleri dile getiriliyor.

Ekonomi kulislerinde konuşulan konulardan biri de bunun önüne geçilmesi. TBMM’de fon yasasıyla ilgili düzenlemelerin bir an önce yasalaştırılması için çalışmalar hızlandırıldı. Şayet yasada bu açıklar kapatılmazsa önümüzdeki süreçte fon mağdurlarının üzerine bir de fon borsası mağdurlarının eklenebileceği söyleniyor. Bu da kulislerde dile getirilen iddialar arasında.”