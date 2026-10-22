https://anlatilaninotesi.com.tr/20261022/fon-duzenlemesinde-200-bin-yatirimci-icin-hak-kaybi-endisesi-1109759735.html

Fon düzenlemesinde 200 bin yatırımcı için hak kaybı endişesi

Fon düzenlemesinde 200 bin yatırımcı için hak kaybı endişesi

Sputnik Türkiye

Gazeteci Güçlü Özgan’ın, Radyo Sputnik’teki Yeri ve Zamanı programında bugünkü konu başlıklarından biri, Meclis’te görüşülen fon teklifi oldu. Teklifte yapılan... 22.10.2026, Sputnik Türkiye

2026-10-22T10:37+0300

2026-10-22T10:37+0300

2026-10-22T10:37+0300

yeri̇ ve zamani

radyo sputnik

radyo

radyo

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/02/02/1103196948_0:0:3640:2048_1920x0_80_0_0_09872d6b2bcdf566d13943f560d57bc2.jpg

Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde görüşülen fon teklifinin 3. maddesinde AK Parti milletvekillerinin önergesiyle değişiklik yapıldı. Düzenlemeyle, 17 Eylül’den önce TEFAS’a iletilen ancak fon temerrüdü ya da fiyat açıklanmaması nedeniyle gerçekleşmeyen iade talimatları yüzünden payları bloke olan yatırımcılar da tasfiye kapsamına alındı.Muhalefet ise düzenlemenin yatırımcıların alacaklarına doğrudan ulaşmasını engelleyebileceğini savunarak değişikliğe tepki gösterdi.Konuyu Yeri ve Zamanı programında değerlendiren gazeteci Güçlü Özgan, teklifin ilk beş maddesinin Meclis’te kabul edildiğini belirterek şöyle konuştu:'Muhalefet en az 200 bin yatırımcının etkileneceğini söylüyor'Özgan, değişikliğin özellikle 17 Eylül’den önce satış talimatı verdiği halde parasını alamayan yatırımcıları ilgilendirdiğini belirtti:'Düzenlemenin SPK Kanunu’na aykırı olduğu savunuluyor'Özgan, muhalefetin düzenlemenin Sermaye Piyasası Kanunu’nun 79. maddesine aykırı olduğu görüşünde olduğunu da aktardı:'Kaç yatırımcının ne kadar alacağı olduğu bilinmiyor'Özgan, düzenlemenin kapsamındaki yatırımcı sayısı ve toplam alacak miktarına ilişkin net verilerin paylaşılmadığına dikkat çekti:

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Güçlü Özgan https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/04/05/1069200038_0:65:1368:1433_100x100_80_0_0_bebb40a968dd1405e3666f22e2395ffa.jpg

Güçlü Özgan https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/04/05/1069200038_0:65:1368:1433_100x100_80_0_0_bebb40a968dd1405e3666f22e2395ffa.jpg

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Güçlü Özgan https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/04/05/1069200038_0:65:1368:1433_100x100_80_0_0_bebb40a968dd1405e3666f22e2395ffa.jpg

radyo sputnik, radyo, radyo