Fon düzenlemesinde 200 bin yatırımcı için hak kaybı endişesi
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Gazeteci Güçlü Özgan’ın, Radyo Sputnik’teki Yeri ve Zamanı programında bugünkü konu başlıklarından biri, Meclis’te görüşülen fon teklifi oldu. Teklifte yapılan değişikliğe dikkat çeken Özgan, muhalefetin en az 200 bin yatırımcının düzenlemeden etkilenebileceğini söylediğini aktardı.
Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde görüşülen fon teklifinin 3. maddesinde AK Parti milletvekillerinin önergesiyle değişiklik yapıldı. Düzenlemeyle, 17 Eylül’den önce TEFAS’a iletilen ancak fon temerrüdü ya da fiyat açıklanmaması nedeniyle gerçekleşmeyen iade talimatları yüzünden payları bloke olan yatırımcılar da tasfiye kapsamına alındı.
Muhalefet ise düzenlemenin yatırımcıların alacaklarına doğrudan ulaşmasını engelleyebileceğini savunarak değişikliğe tepki gösterdi.
Konuyu Yeri ve Zamanı programında değerlendiren gazeteci Güçlü Özgan, teklifin ilk beş maddesinin Meclis’te kabul edildiğini belirterek şöyle konuştu:
“İlk günden beri bu fon teklifini konuşuyoruz. Mağdurların kayıplarının nasıl giderileceğine yanıt verilmesi bekleniyordu. AK Parti milletvekillerinin verdiği önergeyle teklifin 3. maddesinde değişiklik yapıldı. 17 Eylül’den önce TEFAS’a iletilen ancak fon temerrüdü ya da fiyat açıklanmaması nedeniyle gerçekleşmeyen iade talimatları yüzünden payları bloke olan yatırımcılar da tasfiye kapsamına alındı.”
'Muhalefet en az 200 bin yatırımcının etkileneceğini söylüyor'
Özgan, değişikliğin özellikle 17 Eylül’den önce satış talimatı verdiği halde parasını alamayan yatırımcıları ilgilendirdiğini belirtti:
“Muhalefet, bu düzenlemeyle birlikte en az 200 bin yatırımcının hakkının etkileneceğini söylüyor. 17 Eylül’den önce satış talimatı veren ancak parasını alamayan yatırımcılar tasfiye kapsamına alınıyor. Düzenleme, tasfiye gerçekleştikten sonra hak sahiplerinin doğrudan alacaklarına ulaşacağını söylemiyor. Ödenmesi gereken paranın tasfiye havuzunda tutulması ve daha sonra dağıtılması öngörülüyor. Muhalefetin itirazı da tam olarak buna.”
'Düzenlemenin SPK Kanunu’na aykırı olduğu savunuluyor'
Özgan, muhalefetin düzenlemenin Sermaye Piyasası Kanunu’nun 79. maddesine aykırı olduğu görüşünde olduğunu da aktardı:
“Teklifin ilk beş maddesi şu an itibarıyla Meclis’te kabul edildi. Ancak muhalefet, yapılan düzenlemenin SPK Kanunu’nun 79. maddesine aykırı olduğunu söylüyor. Bu nedenle yasanın çıkmasının ardından meselenin Anayasa Mahkemesi’ne taşınacağı ifade ediliyor.”
'Kaç yatırımcının ne kadar alacağı olduğu bilinmiyor'
Özgan, düzenlemenin kapsamındaki yatırımcı sayısı ve toplam alacak miktarına ilişkin net verilerin paylaşılmadığına dikkat çekti:
“Gerçekten 200 bin yatırımcı mı etkilenecek, bunu bilmiyoruz. Hangi tutar aralığında kaç yatırımcı var? Bu yatırımcıların toplam alacağı ne kadar? Satış talimatı vermiş ancak parasını bekleyen yatırımcıların sayısı kaç? Ne Meclis’e gelen yetkililer bunları yanıtladı ne de şu an bu kanunu oylayan milletvekillerinin elinde bu rakamlar var. İlginç bir tablo.”