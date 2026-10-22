https://anlatilaninotesi.com.tr/20261022/eski-tff-baskan-vekili-lutfi-aribogan-hakkinda-5-yila-kadar-hapis-talebi--1109771352.html
Eski TFF Başkan Vekili Lütfi Arıboğan hakkında 5 yıla kadar hapis talebi
Eski TFF Başkan Vekili Lütfi Arıboğan hakkında 5 yıla kadar hapis talebi
Sputnik Türkiye
Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) "futbolda şike" kumpasına ilişkin soruşturma kapsamında adli kontrol tedbiri uygulanan şüpheli Lütfi Arıboğan hakkında 5... 22.10.2026, Sputnik Türkiye
2026-10-22T15:31+0300
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i̇stanbul
fetullahçı terör örgütü
lütfi arıboğan
şike
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FETÖ'nün "futbolda şike kumpası" soruşturmasında Lütfi Arıboğan'a 5 yıla kadar hapis istemi.İddianame düzenlendiİstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, FETÖ'nün "futbolda şike" kumpasına ilişkin şüpheli Lütfi Arıboğan hakkındaki soruşturma tamamlandı.Arıboğan hakkında, "FETÖ silahlı terör örgütüne üye olmamakla birlikte örgüte bilerek ve isteyerek yardım etme" suçundan 2 yıl 6 aydan 5 yıla kadar hapis cezası istendi.İddianame değerlendirilmek üzere İstanbul 25. Ağır Ceza Mahkemesine gönderildi.Öte yandan hakkında soruşturma yürütülen şüpheliler Ahmet Gülüm, İlhan Helvacı ve Ebru Köksal için takipsizlik kararı verildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260421/feto-sanigi-firari-eski-emniyet-muduru-hayati-basdag-yakalandi-baykala-yonelik-kaset-kumpasi-1105174305.html
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fetö, i̇stanbul, fetullahçı terör örgütü, lütfi arıboğan, şike
fetö, i̇stanbul, fetullahçı terör örgütü, lütfi arıboğan, şike
Eski TFF Başkan Vekili Lütfi Arıboğan hakkında 5 yıla kadar hapis talebi
Ayrıntılar geliyor
Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) "futbolda şike" kumpasına ilişkin soruşturma kapsamında adli kontrol tedbiri uygulanan şüpheli Lütfi Arıboğan hakkında 5 yıla kadar hapis cezası istemiyle iddianame düzenlendi.
FETÖ'nün "futbolda şike kumpası" soruşturmasında Lütfi Arıboğan'a 5 yıla kadar hapis istemi.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, FETÖ'nün "futbolda şike" kumpasına ilişkin şüpheli Lütfi Arıboğan hakkındaki soruşturma tamamlandı.
Arıboğan hakkında, "FETÖ silahlı terör örgütüne üye olmamakla birlikte örgüte bilerek ve isteyerek yardım etme" suçundan 2 yıl 6 aydan 5 yıla kadar hapis cezası istendi.
İddianame değerlendirilmek üzere İstanbul 25. Ağır Ceza Mahkemesine gönderildi.
Öte yandan hakkında soruşturma yürütülen şüpheliler Ahmet Gülüm, İlhan Helvacı ve Ebru Köksal için takipsizlik kararı verildi.