https://anlatilaninotesi.com.tr/20261022/eski-tff-baskan-vekili-lutfi-aribogan-hakkinda-5-yila-kadar-hapis-talebi--1109771352.html

Eski TFF Başkan Vekili Lütfi Arıboğan hakkında 5 yıla kadar hapis talebi

Eski TFF Başkan Vekili Lütfi Arıboğan hakkında 5 yıla kadar hapis talebi

Sputnik Türkiye

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) "futbolda şike" kumpasına ilişkin soruşturma kapsamında adli kontrol tedbiri uygulanan şüpheli Lütfi Arıboğan hakkında 5... 22.10.2026, Sputnik Türkiye

2026-10-22T15:31+0300

2026-10-22T15:31+0300

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fetö

i̇stanbul

fetullahçı terör örgütü

lütfi arıboğan

şike

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FETÖ'nün "futbolda şike kumpası" soruşturmasında Lütfi Arıboğan'a 5 yıla kadar hapis istemi.İddianame düzenlendiİstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, FETÖ'nün "futbolda şike" kumpasına ilişkin şüpheli Lütfi Arıboğan hakkındaki soruşturma tamamlandı.Arıboğan hakkında, "FETÖ silahlı terör örgütüne üye olmamakla birlikte örgüte bilerek ve isteyerek yardım etme" suçundan 2 yıl 6 aydan 5 yıla kadar hapis cezası istendi.İddianame değerlendirilmek üzere İstanbul 25. Ağır Ceza Mahkemesine gönderildi.Öte yandan hakkında soruşturma yürütülen şüpheliler Ahmet Gülüm, İlhan Helvacı ve Ebru Köksal için takipsizlik kararı verildi.

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