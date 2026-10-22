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Cem Gürdeniz: Türkiye, Libya anlaşmasıyla çok büyük bir gol attı

Cem Gürdeniz: Türkiye, Libya anlaşmasıyla çok büyük bir gol attı

Sputnik Türkiye

Emekli Tümamiral Cem Gürdeniz, Türkiye ile Libya arasında imzalanan deniz yetki alanları anlaşmasının Mavi Vatan açısından önemine dikkat çekti. Libya'nın... 22.10.2026, Sputnik Türkiye

2026-10-22T16:39+0300

2026-10-22T16:39+0300

2026-10-22T16:39+0300

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Cem Gürdeniz, Ceyhun Bozkurt'la Bölgenin Kalbi programında, Libya anlaşmasının Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki konumu açısından taşıdığı önemi anlattı.“Türkiye ile Libya müttefik olmalı”Libya'nın Türkiye açısından stratejik bir konumda bulunduğunu belirten Gürdeniz, iki ülkenin birlikte hareket etmesi gerektiğini vurguladı.Gürdeniz şunları söyledi:Libya'nın fiilen ikiye bölünmüş olmasına rağmen Türkiye'nin doğudaki yönetimle de uzlaşı sağlamasını önemli bulan Gürdeniz, bu gelişmenin anlaşmaya yönelik itirazlar açısından da dikkat çekici olduğunu ifade etti.“Kıbrıs'ın AB'ye alınmasının temel nedenlerinden biri de budur”Gürdeniz, Kıbrıs'ın 2004 yılında Avrupa Birliği'ne alınmasını Doğu Akdeniz'deki enerji kaynakları ve deniz hâkimiyeti mücadelesiyle ilişkilendirdi. Avrupa'nın Rus gazına alternatif arayışında Doğu Akdeniz doğal gazının önem kazandığını belirten Gürdeniz, Avrupa Birliği'nin bölgedeki deniz alanlarında etkisini artırmayı hedeflediğini savundu.Gürdeniz şöyle konuştu:Türkiye'nin deniz yetki alanlarına ilişkin hak ve menfaatlerini korumaya yönelik mücadelesine de değinen Gürdeniz, Mavi Vatan'ın bu çerçevede ortaya çıktığını belirtti:“Türkiye, Libya anlaşmasıyla bunlara çok büyük bir gol attı”Türkiye ile Libya arasında 27 Kasım 2019'da imzalanan anlaşmanın önemine işaret eden Gürdeniz, Libya'nın bölünmüş olmasının anlaşmaya karşı kullanılan argümanlardan biri olduğunu söyledi. Libya'nın doğusundaki Hafter grubunun anlaşmaya uzun süre karşı çıktığını hatırlatan Gürdeniz, doğudaki yönetimle de uzlaşı sağlanmasını değerlendirdi:Avrupa Birliği'nin yetkisini sorguladıGürdeniz, Avrupa Birliği'nin uluslararası anlaşmaların geçerliliği hakkında açıklama yapma yetkisini de eleştirdi. Avrupa Birliği'nin bu konudaki tutumunu sorgulayan Gürdeniz, Birliğin bir mahkeme ya da Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi olmadığını belirtti:Chevron'un Yunanistan anlaşmasını gündeme getirdiGürdeniz, 25 Haziran 2025'te Chevron ile Yunan hükümeti arasında yapılan anlaşmaya da değindi. Anlaşma kapsamında Libya'nın hak iddia ettiği bir deniz alanında lisans verildiğini savunan Gürdeniz, Libya'nın konuyu Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'ne taşıdığını söyledi:

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