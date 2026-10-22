https://anlatilaninotesi.com.tr/20261022/19-verona-avrasya-ekonomi-forumu-basladi-turkiyenin-diplomatik-girisimleri-cok-kutuplu-dunyadaki-1109764489.html
19. Verona Avrasya Ekonomi Forumu başladı: Türkiye’nin diplomatik girişimleri çok kutuplu dünyadaki rolünü güçlendiriyor
19. Verona Avrasya Ekonomi Forumu başladı: Türkiye’nin diplomatik girişimleri çok kutuplu dünyadaki rolünü güçlendiriyor
Sputnik Türkiye
19. Verona Avrasya Ekonomi Forumu İstanbul’da başladı. Forum Başkanı Antonio Fallico, Türkiye’nin Rusya-Ukrayna görüşmelerine ev sahipliği yapması ve Suriye... 22.10.2026, Sputnik Türkiye
2026-10-22T12:34+0300
2026-10-22T12:34+0300
2026-10-22T12:34+0300
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19. verona avrasya ekonomi forumu
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19. Verona Avrasya Ekonomi Forumu, İstanbul’da başladı. Forumun başkanlığını yürüten Conoscere Eurasia Derneği Kurucusu ve Başkanı Antonio Fallico, açılış konuşmasında Türkiye’nin uluslararası krizlerin çözümüne yönelik girişimlerini, çok kutuplu dünya düzeninin oluşumunu ve küresel ekonomideki gelişmeleri değerlendirdi. ‘Türkiye, çok kutuplu dünya düzeninin bir unsuru’ Türkiye’nin özellikle Rusya-Ukrayna krizinde yürüttüğü diplomatik girişimlere dikkat çeken Fallico, İstanbul’un iki ülke arasındaki görüşmelere ev sahipliği yaptığını hatırlattı. Türkiye’nin girişimlerinin gerilimi azalttığını ifade eden Fallico, bu yaklaşımın Moskova ile önemli temasların sürdürülmesine, yaptırım politikasının reddedilmesine ve Türkiye’nin diplomatik etkisini artırmasına katkı sağladığını söyledi. ‘Türkiye’nin diplomatik girişimleri uluslararası konumunu güçlendiriyor’ Fallico, Türkiye’nin girişimlerin de ülkenin uluslararası konumunu güçlendirdiğini kaydetti. Fallico, bu faaliyetlerin Türkiye’yi oluşmakta olan çok kutuplu dünya düzeninin bir parçası hâline getirdiğini belirterek, uluslararası sistemde güç merkezlerinin çeşitlendiğine dikkat çekti: ‘İran savaşı küresel ekonomi ve ticareti etkiliyor’ Fallico, bu yılın önemli gelişmeleri arasında İsrail ile ticari ilişkilerde yaşanan gerilimleri, siyasi anlaşmazlıkları ve Türkiye sınırlarına yakın bölgelerde devam eden çatışmaları gösterdi: ‘ABD, çatışmanın yol açtığı küresel krizden çıkış yolu bulmakta zorlandı’ İran ve Basra Körfezi çevresindeki savaşın yalnızca bölgesel güvenlik dengelerini etkilemediğini belirten Fallico, gelişmelerin dünya ekonomisi, finans sistemi ve küresel ticaret üzerinde de sonuçlar doğurduğunu söyledi: ‘Avrupa Birliği, ABD’ye bağımlı hale geldi’ Avrupa Birliği’nin ABD’ye bağımlılığı konusuna dikkat çeken Fallico, özellikle Amerikan gazı ve petrolüne yönelik tedarik bağımlılığının arttığını ifade etti: ‘Avrupa’da ilişkiler; parayı kim ödüyorsa kararı o verir prensibinde ilerliyor’ Avrupa’nın güvenlik politikalarında da ekonomik ilişkilerin belirleyici olduğunu savunan Fallico, “Parayı kim ödüyorsa kararları da o verir” yaklaşımının öne çıktığını söyledi: ‘BRICS modeli; Batı’ya karşı değil, Batı olmadan ilerliyor’ BRICS’in uluslararası sistemdeki rolünü de değerlendiren Fallico, yapının üye ülkeler arasında gönüllülük ve uzlaşma esasına dayalı bir iş birliği biçimi sunduğunu belirtti. Fallico, BRICS’in büyük ülkeler arasında hiyerarşik olmayan bir ilişki modeli oluşturduğunu ifade ederek, yapının Batı ülkelerine karşı konumlanmak yerine Batı’dan bağımsız bir iş birliği alanı sunduğunu savundu. Fallico, bu yaklaşımı “Batı’ya karşı değil, Batı olmadan” sözleriyle özetledi. BRICS modelinin tarihte benzeri görülmemiş bir iş birliği biçimi olduğunu söyleyen Fallico, yapının genişlemesiyle birlikte farklı, hatta birbiriyle çatışan görüşlere sahip ülkelerin de aynı platformda yer aldığına dikkat çekti. Fallico, Hindistan, Çin, İran ve Birleşik Arap Emirlikleri gibi ülkelerin farklı görüş ve çıkarlarına rağmen BRICS bünyesinde bir araya geldiğini belirtti.
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Başak Koçak
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Başak Koçak
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/09/17/1088340050_0:173:750:923_100x100_80_0_0_4c72c9a794f2d0a6c919a7374cf331b6.jpg
türkiye, abd, i̇ran, brics, avrupa birliği, hindistan, 19. verona avrasya ekonomi forumu
türkiye, abd, i̇ran, brics, avrupa birliği, hindistan, 19. verona avrasya ekonomi forumu
19. Verona Avrasya Ekonomi Forumu başladı: Türkiye’nin diplomatik girişimleri çok kutuplu dünyadaki rolünü güçlendiriyor
Özel
19. Verona Avrasya Ekonomi Forumu İstanbul’da başladı. Forum Başkanı Antonio Fallico, Türkiye’nin Rusya-Ukrayna görüşmelerine ev sahipliği yapması ve Suriye, Gazze ile Afrika’daki girişimlerinin ülkenin diplomatik etkisini artırdığını söyledi.
19. Verona Avrasya Ekonomi Forumu, İstanbul’da başladı. Forumun başkanlığını yürüten Conoscere Eurasia Derneği Kurucusu ve Başkanı Antonio Fallico, açılış konuşmasında Türkiye’nin uluslararası krizlerin çözümüne yönelik girişimlerini, çok kutuplu dünya düzeninin oluşumunu ve küresel ekonomideki gelişmeleri değerlendirdi.
‘Türkiye, çok kutuplu dünya düzeninin bir unsuru’
Türkiye’nin özellikle Rusya-Ukrayna krizinde yürüttüğü diplomatik girişimlere dikkat çeken Fallico, İstanbul’un iki ülke arasındaki görüşmelere ev sahipliği yaptığını hatırlattı.
Türkiye’nin girişimlerinin gerilimi azalttığını ifade eden Fallico, bu yaklaşımın Moskova ile önemli temasların sürdürülmesine, yaptırım politikasının reddedilmesine ve Türkiye’nin diplomatik etkisini artırmasına katkı sağladığını söyledi.
‘Türkiye’nin diplomatik girişimleri uluslararası konumunu güçlendiriyor’
Fallico, Türkiye’nin girişimlerin de ülkenin uluslararası konumunu güçlendirdiğini kaydetti. Fallico, bu faaliyetlerin Türkiye’yi oluşmakta olan çok kutuplu dünya düzeninin bir parçası hâline getirdiğini belirterek, uluslararası sistemde güç merkezlerinin çeşitlendiğine dikkat çekti:
Başka büyük Türk girişimleri de var: Suriye’de, Gazze’de ve Afrika’da. Bütün bu faaliyetler, Türkiye’yi oluşum hâlindeki çok kutuplu dünya düzeninin bir unsuru hâline getiriyor. Gözlerimizin önünde şekillenen bu dünyada, bir ya da iki baskın gücün yerini, farklı büyüklüklerde çok sayıda güç merkezinin aldığı bir yapılanmanın ortaya çıktığını görüyoruz. Bu merkezler, uluslararası ilişkilerde öncelikle kendi çıkarlarını ve kendi ağırlıklarını koruma kapasitesine sahip.
‘İran savaşı küresel ekonomi ve ticareti etkiliyor’
Fallico, bu yılın önemli gelişmeleri arasında İsrail ile ticari ilişkilerde yaşanan gerilimleri, siyasi anlaşmazlıkları ve Türkiye sınırlarına yakın bölgelerde devam eden çatışmaları gösterdi:
Bu yıl dünyada gerçekleşen en. önemli gelişmeler arasında İsrail ile ticari ilişkilerde yaşanan çatışmaların, siyasi ve politik anlaşmazlıklara rağmen tırmanışını ve Türkiye sınırlarının yakınında, İran’da ve Basra Körfezi’nde devam eden savaşı sayabiliriz. Bu olaylar yalnızca jeopolitik durumu doğrudan etkileyerek istikrarsızlaştırmakla kalmıyor; dünya ekonomisini, finans sistemini ve küresel ticareti de etkiliyor.
‘ABD, çatışmanın yol açtığı küresel krizden çıkış yolu bulmakta zorlandı’
İran ve Basra Körfezi çevresindeki savaşın yalnızca bölgesel güvenlik dengelerini etkilemediğini belirten Fallico, gelişmelerin dünya ekonomisi, finans sistemi ve küresel ticaret üzerinde de sonuçlar doğurduğunu söyledi:
28 Şubat’ta İran’a yönelik saldırıyla başlayan savaşın analizinde, ABD’nin askerî ve siyasi hedeflerine ulaşamadığını kabul etmek artık genel bir değerlendirme hâline geldi. ABD, bu çatışmanın yol açtığı derin küresel krizden çıkış yolu bulmakta zorlanıyor. Doğru, İran askeri olarak yenilmedi ve kendisine yönelik askeri saldırılara karşılık verirken önemli kayıplar verdirdi. Devlet ve toplum ayakta kalmaya devam ediyor. Direniş, tüm beklentilerin ötesine geçiyor. Ancak başarısız operasyonların, hatta sonrasında hakkında konuşulmayan bazı operasyonların sonuçlarının ne olduğu aynı ölçüde kesin değil.
‘Avrupa Birliği, ABD’ye bağımlı hale geldi’
Avrupa Birliği’nin ABD’ye bağımlılığı konusuna dikkat çeken Fallico, özellikle Amerikan gazı ve petrolüne yönelik tedarik bağımlılığının arttığını ifade etti:
“Çin ve Hindistan başta olmak üzere coğrafi açıdan büyük ülkeler, ticaretteki gümrük tarifelerine ilişkin müzakerelerde çok daha temkinli ve güvenilir davranıyor. Ancak ABD’nin girişimleri başka alanlarda da sonuç veriyor. Grönland meselesi gündeme gelmişti. İşte şimdi, çevre sektörü de dâhil olmak üzere ABD’ye ek imkânlar tanıyan yeni bir anlaşma imzalandı. Avrupa Birliği, fiilen ABD’ye bağımlı bir duruma düşmüş durumda. Öncelikle Amerikan gazı ve petrolü tedarikine bağımlı hâle geldi.”
‘Avrupa’da ilişkiler; parayı kim ödüyorsa kararı o verir prensibinde ilerliyor’
Avrupa’nın güvenlik politikalarında da ekonomik ilişkilerin belirleyici olduğunu savunan Fallico, “Parayı kim ödüyorsa kararları da o verir” yaklaşımının öne çıktığını söyledi:
Avrupa’nın güvenliğiyle ilgili konularda bile ilişkiler, ‘Parayı kim ödüyorsa kararları da o verir’ mantığıyla düzenleniyor. Bütün bunlar ABD’nin yararına gerçekleşiyor. Dolayısıyla Avrupa Birliği’nin dünya sahnesinde siyasi açıdan marjinalleşmesi, karar alma merkezlerinin ve başta Afrika ile Orta Doğu olmak üzere uluslararası dosyaların dışında kalması şaşırtıcı olmamalı.
‘BRICS modeli; Batı’ya karşı değil, Batı olmadan ilerliyor’
BRICS’in uluslararası sistemdeki rolünü de değerlendiren Fallico, yapının üye ülkeler arasında gönüllülük ve uzlaşma esasına dayalı bir iş birliği biçimi sunduğunu belirtti. Fallico, BRICS’in büyük ülkeler arasında hiyerarşik olmayan bir ilişki modeli oluşturduğunu ifade ederek, yapının Batı ülkelerine karşı konumlanmak yerine Batı’dan bağımsız bir iş birliği alanı sunduğunu savundu. Fallico, bu yaklaşımı “Batı’ya karşı değil, Batı olmadan” sözleriyle özetledi.
BRICS modelinin tarihte benzeri görülmemiş bir iş birliği biçimi olduğunu söyleyen Fallico, yapının genişlemesiyle birlikte farklı, hatta birbiriyle çatışan görüşlere sahip ülkelerin de aynı platformda yer aldığına dikkat çekti.
Fallico, Hindistan, Çin, İran ve Birleşik Arap Emirlikleri gibi ülkelerin farklı görüş ve çıkarlarına rağmen BRICS bünyesinde bir araya geldiğini belirtti.