https://anlatilaninotesi.com.tr/20261022/19-verona-avrasya-ekonomi-forumu-basladi-turkiyenin-diplomatik-girisimleri-cok-kutuplu-dunyadaki-1109764489.html

19. Verona Avrasya Ekonomi Forumu başladı: Türkiye’nin diplomatik girişimleri çok kutuplu dünyadaki rolünü güçlendiriyor

19. Verona Avrasya Ekonomi Forumu başladı: Türkiye’nin diplomatik girişimleri çok kutuplu dünyadaki rolünü güçlendiriyor

Sputnik Türkiye

19. Verona Avrasya Ekonomi Forumu İstanbul’da başladı. Forum Başkanı Antonio Fallico, Türkiye’nin Rusya-Ukrayna görüşmelerine ev sahipliği yapması ve Suriye... 22.10.2026, Sputnik Türkiye

2026-10-22T12:34+0300

2026-10-22T12:34+0300

2026-10-22T12:34+0300

dünya

türkiye

abd

i̇ran

brics

avrupa birliği

hindistan

19. verona avrasya ekonomi forumu

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19. Verona Avrasya Ekonomi Forumu, İstanbul’da başladı. Forumun başkanlığını yürüten Conoscere Eurasia Derneği Kurucusu ve Başkanı Antonio Fallico, açılış konuşmasında Türkiye’nin uluslararası krizlerin çözümüne yönelik girişimlerini, çok kutuplu dünya düzeninin oluşumunu ve küresel ekonomideki gelişmeleri değerlendirdi. ‘Türkiye, çok kutuplu dünya düzeninin bir unsuru’ Türkiye’nin özellikle Rusya-Ukrayna krizinde yürüttüğü diplomatik girişimlere dikkat çeken Fallico, İstanbul’un iki ülke arasındaki görüşmelere ev sahipliği yaptığını hatırlattı. Türkiye’nin girişimlerinin gerilimi azalttığını ifade eden Fallico, bu yaklaşımın Moskova ile önemli temasların sürdürülmesine, yaptırım politikasının reddedilmesine ve Türkiye’nin diplomatik etkisini artırmasına katkı sağladığını söyledi. ‘Türkiye’nin diplomatik girişimleri uluslararası konumunu güçlendiriyor’ Fallico, Türkiye’nin girişimlerin de ülkenin uluslararası konumunu güçlendirdiğini kaydetti. Fallico, bu faaliyetlerin Türkiye’yi oluşmakta olan çok kutuplu dünya düzeninin bir parçası hâline getirdiğini belirterek, uluslararası sistemde güç merkezlerinin çeşitlendiğine dikkat çekti: ‘İran savaşı küresel ekonomi ve ticareti etkiliyor’ Fallico, bu yılın önemli gelişmeleri arasında İsrail ile ticari ilişkilerde yaşanan gerilimleri, siyasi anlaşmazlıkları ve Türkiye sınırlarına yakın bölgelerde devam eden çatışmaları gösterdi: ‘ABD, çatışmanın yol açtığı küresel krizden çıkış yolu bulmakta zorlandı’ İran ve Basra Körfezi çevresindeki savaşın yalnızca bölgesel güvenlik dengelerini etkilemediğini belirten Fallico, gelişmelerin dünya ekonomisi, finans sistemi ve küresel ticaret üzerinde de sonuçlar doğurduğunu söyledi: ‘Avrupa Birliği, ABD’ye bağımlı hale geldi’ Avrupa Birliği’nin ABD’ye bağımlılığı konusuna dikkat çeken Fallico, özellikle Amerikan gazı ve petrolüne yönelik tedarik bağımlılığının arttığını ifade etti: ‘Avrupa’da ilişkiler; parayı kim ödüyorsa kararı o verir prensibinde ilerliyor’ Avrupa’nın güvenlik politikalarında da ekonomik ilişkilerin belirleyici olduğunu savunan Fallico, “Parayı kim ödüyorsa kararları da o verir” yaklaşımının öne çıktığını söyledi: ‘BRICS modeli; Batı’ya karşı değil, Batı olmadan ilerliyor’ BRICS’in uluslararası sistemdeki rolünü de değerlendiren Fallico, yapının üye ülkeler arasında gönüllülük ve uzlaşma esasına dayalı bir iş birliği biçimi sunduğunu belirtti. Fallico, BRICS’in büyük ülkeler arasında hiyerarşik olmayan bir ilişki modeli oluşturduğunu ifade ederek, yapının Batı ülkelerine karşı konumlanmak yerine Batı’dan bağımsız bir iş birliği alanı sunduğunu savundu. Fallico, bu yaklaşımı “Batı’ya karşı değil, Batı olmadan” sözleriyle özetledi. BRICS modelinin tarihte benzeri görülmemiş bir iş birliği biçimi olduğunu söyleyen Fallico, yapının genişlemesiyle birlikte farklı, hatta birbiriyle çatışan görüşlere sahip ülkelerin de aynı platformda yer aldığına dikkat çekti. Fallico, Hindistan, Çin, İran ve Birleşik Arap Emirlikleri gibi ülkelerin farklı görüş ve çıkarlarına rağmen BRICS bünyesinde bir araya geldiğini belirtti.

abd

i̇ran

hindistan

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2026

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türkiye, abd, i̇ran, brics, avrupa birliği, hindistan, 19. verona avrasya ekonomi forumu