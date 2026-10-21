https://anlatilaninotesi.com.tr/20261021/misirdan-turkiye-libya-deniz-yetki-muhtirasinin-onaylanmasina-iliskin-aciklama-reddediyoruz-1109742997.html
Mısır’dan Türkiye-Libya deniz yetki muhtırasının onaylanmasına ilişkin açıklama: 'Reddediyoruz'
Mısır’dan Türkiye-Libya deniz yetki muhtırasının onaylanmasına ilişkin açıklama: 'Reddediyoruz'
Sputnik Türkiye
Mısır Dışişleri Bakanlığı'nın resmi sitesinden yapılan açıklamada, Libya Temsilciler Meclisi'nin 2019'da Libya ve Türkiye arasında imzalanan deniz yetki... 21.10.2026, Sputnik Türkiye
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Mısır, Libya Temsilciler Meclisi'nin Türkiye ile 2019 yılında imzalanan deniz yetki alanlarının sınırlandırılmasına ilişkin mutabakat muhtırasını onaylamasına karşı çıkarak söz konusu anlaşmanın hukuken geçersiz olduğunu öne sürdü. Kahire yönetimi, mutabakatın Mısır’ın münhasır ekonomik bölgesi ve kıta sahanlığındaki egemenlik haklarını ihlal ettiğini ileri sürerken, bu anlaşmaya dayanılarak atılacak adımlara karşı haklarını uluslararası hukuk çerçevesinde koruyacağını savundu.Mısır Dışişleri Bakanlığı'nın resmi sitesinde yayımlanan metinde şu cümleler yer aldı:'Deniz hukuku ilkelerine aykırı'Söz konusu açıklamada, "Mısır Arap Cumhuriyeti ayrıca söz konusu Mutabakat Muhtırasının, deniz yetki alanlarının sınırlandırılmasına ilişkin hakkaniyet ve adalet ilkelerini esas alan 1982 tarihli Birleşmiş Milletler Deniz Hukuku Sözleşmesi’nin münhasır ekonomik bölge ve kıta sahanlığının sınırlandırılmasına ilişkin hükümleri başta olmak üzere, uluslararası deniz hukuku ilkelerine aykırı olduğunu vurgulamaktadır. Muhtıranın, Mısır’ın münhasır ekonomik bölgesindeki ve kıta sahanlığındaki egemenlik haklarına açıkça halel getirdiğini belirtmektedir" cümleleri yer aldı.Metin şu cümleler ile sonlandırıldı:Libya Temsilciler Meclisi onaylamıştıLibya Temsilciler Meclisi, 2019'da Libya ve Türkiye arasında imzalanan deniz yetki alanlarının belirlenmesine ilişkin mutabakat muhtırasını onaylamıştı.Libya Temsilciler Meclisinden yapılan açıklamada, Meclisin Bingazi’de toplandığı belirtilmişti.Temsilciler Meclisinin Ulusal Mutabakat Hükümeti ile Türkiye arasında Akdeniz'deki deniz yetki alanlarının sınırlandırılmasına ilişkin 2019’da imzalanan Mutabakat Muhtırasını oy birliğiyle onayladığı kaydedilen açıklamada, şu ifadelere yer verilmişti:
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ortadoğu, mısır, libya, libya temsilciler meclisi, dışişleri bakanlığı, birleşmiş milletler (bm) genel merkezi, türkiye
ortadoğu, mısır, libya, libya temsilciler meclisi, dışişleri bakanlığı, birleşmiş milletler (bm) genel merkezi, türkiye
Mısır’dan Türkiye-Libya deniz yetki muhtırasının onaylanmasına ilişkin açıklama: 'Reddediyoruz'
Mısır Dışişleri Bakanlığı'nın resmi sitesinden yapılan açıklamada, Libya Temsilciler Meclisi'nin 2019'da Libya ve Türkiye arasında imzalanan deniz yetki alanlarının belirlenmesine ilişkin mutabakat muhtırasını onaylamasının reddedildiği ifade edildi.
Mısır, Libya Temsilciler Meclisi'nin Türkiye ile 2019 yılında imzalanan deniz yetki alanlarının sınırlandırılmasına ilişkin mutabakat muhtırasını onaylamasına karşı çıkarak söz konusu anlaşmanın hukuken geçersiz olduğunu öne sürdü.
Kahire yönetimi, mutabakatın Mısır’ın münhasır ekonomik bölgesi ve kıta sahanlığındaki egemenlik haklarını ihlal ettiğini ileri sürerken, bu anlaşmaya dayanılarak atılacak adımlara karşı haklarını uluslararası hukuk çerçevesinde koruyacağını savundu.
Mısır Dışişleri Bakanlığı'nın resmi sitesinde yayımlanan metinde şu cümleler yer aldı:
Mısır Arap Cumhuriyeti, Libya Temsilciler Meclisi'nin Fayiz es-Serrac ile Türkiye Cumhuriyeti arasında 2019 yılında Akdeniz’de deniz yetki alanlarının sınırlandırılmasına ilişkin imzalanan Mutabakat Muhtırasının onaylamasını kesin bir dille reddettiğini ifade etmektedir. Mısır, söz konusu muhtıranın mutlak surette hükümsüz olduğunu ve hiçbir hukuki sonuç doğurmadığını bir kez daha vurgulamakta; Libya Temsilciler Meclisi tarafından onaylanmasının Mısır bakımından herhangi bir hukuki sonuç doğurmayacağını teyit etmektedir.
'Deniz hukuku ilkelerine aykırı'
Söz konusu açıklamada, "Mısır Arap Cumhuriyeti ayrıca söz konusu Mutabakat Muhtırasının, deniz yetki alanlarının sınırlandırılmasına ilişkin hakkaniyet ve adalet ilkelerini esas alan 1982 tarihli Birleşmiş Milletler Deniz Hukuku Sözleşmesi’nin münhasır ekonomik bölge ve kıta sahanlığının sınırlandırılmasına ilişkin hükümleri başta olmak üzere, uluslararası deniz hukuku ilkelerine aykırı olduğunu vurgulamaktadır. Muhtıranın, Mısır’ın münhasır ekonomik bölgesindeki ve kıta sahanlığındaki egemenlik haklarına açıkça halel getirdiğini belirtmektedir" cümleleri yer aldı.
Metin şu cümleler ile sonlandırıldı:
Mısır Arap Cumhuriyeti, söz konusu Mutabakat Muhtırası'na daha önce de kesin bir şekilde itiraz etmiş olduğunu hatırlatmaktadır. Mısır, muhtıraya ve herhangi bir tarafça bu muhtıraya dayanılarak gerçekleştirilecek, ilan edilmiş Mısır deniz sınırlarıyla çelişen her türlü işlem ve tasarrufa yönelik itirazını yinelemekte; uluslararası hukukun kendisine tanıdığı hakları koruma ve bu hakların ihlaline yönelik her türlü girişime karşı koyma hakkını saklı tuttuğunu beyan etmektedir.
Libya Temsilciler Meclisi onaylamıştı
Libya Temsilciler Meclisi, 2019'da Libya ve Türkiye arasında imzalanan deniz yetki alanlarının belirlenmesine ilişkin mutabakat muhtırasını onaylamıştı.
Libya Temsilciler Meclisinden yapılan açıklamada, Meclisin Bingazi’de toplandığı belirtilmişti.
Temsilciler Meclisinin Ulusal Mutabakat Hükümeti ile Türkiye arasında Akdeniz'deki deniz yetki alanlarının sınırlandırılmasına ilişkin 2019’da imzalanan Mutabakat Muhtırasını oy birliğiyle onayladığı kaydedilen açıklamada, şu ifadelere yer verilmişti:
Temsilciler Meclisi ayrıca, Ulusal Mutabakat Hükümeti ile Türk hükümeti arasında imzalanan iki mutabakat zaptının onaylanmasının reddine ilişkin 2020 tarihli (1) sayılı Temsilciler Meclisi Kararını oy birliğiyle iptal etti.