https://anlatilaninotesi.com.tr/20261021/misirdan-turkiye-libya-deniz-yetki-muhtirasinin-onaylanmasina-iliskin-aciklama-reddediyoruz-1109742997.html

Mısır’dan Türkiye-Libya deniz yetki muhtırasının onaylanmasına ilişkin açıklama: 'Reddediyoruz'

Mısır’dan Türkiye-Libya deniz yetki muhtırasının onaylanmasına ilişkin açıklama: 'Reddediyoruz'

Sputnik Türkiye

Mısır Dışişleri Bakanlığı'nın resmi sitesinden yapılan açıklamada, Libya Temsilciler Meclisi'nin 2019'da Libya ve Türkiye arasında imzalanan deniz yetki... 21.10.2026, Sputnik Türkiye

2026-10-21T17:28+0300

2026-10-21T17:28+0300

2026-10-21T17:28+0300

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Mısır, Libya Temsilciler Meclisi'nin Türkiye ile 2019 yılında imzalanan deniz yetki alanlarının sınırlandırılmasına ilişkin mutabakat muhtırasını onaylamasına karşı çıkarak söz konusu anlaşmanın hukuken geçersiz olduğunu öne sürdü. Kahire yönetimi, mutabakatın Mısır’ın münhasır ekonomik bölgesi ve kıta sahanlığındaki egemenlik haklarını ihlal ettiğini ileri sürerken, bu anlaşmaya dayanılarak atılacak adımlara karşı haklarını uluslararası hukuk çerçevesinde koruyacağını savundu.Mısır Dışişleri Bakanlığı'nın resmi sitesinde yayımlanan metinde şu cümleler yer aldı:'Deniz hukuku ilkelerine aykırı'Söz konusu açıklamada, "Mısır Arap Cumhuriyeti ayrıca söz konusu Mutabakat Muhtırasının, deniz yetki alanlarının sınırlandırılmasına ilişkin hakkaniyet ve adalet ilkelerini esas alan 1982 tarihli Birleşmiş Milletler Deniz Hukuku Sözleşmesi’nin münhasır ekonomik bölge ve kıta sahanlığının sınırlandırılmasına ilişkin hükümleri başta olmak üzere, uluslararası deniz hukuku ilkelerine aykırı olduğunu vurgulamaktadır. Muhtıranın, Mısır’ın münhasır ekonomik bölgesindeki ve kıta sahanlığındaki egemenlik haklarına açıkça halel getirdiğini belirtmektedir" cümleleri yer aldı.Metin şu cümleler ile sonlandırıldı:Libya Temsilciler Meclisi onaylamıştıLibya Temsilciler Meclisi, 2019'da Libya ve Türkiye arasında imzalanan deniz yetki alanlarının belirlenmesine ilişkin mutabakat muhtırasını onaylamıştı.Libya Temsilciler Meclisinden yapılan açıklamada, Meclisin Bingazi’de toplandığı belirtilmişti.Temsilciler Meclisinin Ulusal Mutabakat Hükümeti ile Türkiye arasında Akdeniz'deki deniz yetki alanlarının sınırlandırılmasına ilişkin 2019’da imzalanan Mutabakat Muhtırasını oy birliğiyle onayladığı kaydedilen açıklamada, şu ifadelere yer verilmişti:

https://anlatilaninotesi.com.tr/20261021/devlet-bahceliden-libya-mutabakati-mesaji-dogu-akdenizdeki-menfaatleri-guclendirdi-1109736556.html

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ortadoğu, mısır, libya, libya temsilciler meclisi, dışişleri bakanlığı, birleşmiş milletler (bm) genel merkezi, türkiye