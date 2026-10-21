“Mekke Anlaşması ile Orta Doğu’nun NATO’su kuruldu”

“Her ne kadar Türkiye’yi koruyacak anlaşma maddeleri söz konusu olsa bile giderek işin içinden çıkılmayacak şekilde bu savaşa müdahil olacağız gibi duruyor. Buradaki en korkunç senaryo Türk ordusunun sahada var olması. Bu, çok üzücü sonuçlara yol açabilir. Türk ordusu bölgedeki en güçlü ordulardan biri ancak dünyanın en reel kuvvetli ordusu olarak gösterilen ABD ordusu dahi bataklığa saplanmış durumda. Yemen, İran savaşının bir cephesi ayrıca. Yemen, İran’ın bölgede Batılıların ifadesiyle ‘vekil ağlarıyla ördüğü’ bağlantıların bir uzantısı. Bugün Yemen ile girilen çatışma, Orta Doğu’da devam eden çatışmaların parçası haline getirebilir. ABD ile ilişkiler, iç ekonomik ve siyasi sorunlar ile Türk savunma sanayine yeni alan açma meselesi olabilir. ABD’nin son model teçhizatlarının İran’da en ucuz şekilde üretilen dronelar ve insansız deniz araçlarıyla baş edemediğini de görüyoruz. Teknolojik üstünlükten ziyade sahada çok daha farklı bir savaş stratejisi var. Bu, Türkiye’yi bataklığa sürükleyebilir. Bölgesel savaşın bir aktörü haline getirebilir. Bu işin etik meselesi de var. Emperyalist bir savaşta kamuoyunun gözünde mahkum edilmiş bir tarafın yani İsrail ve ABD’nin yanında yer almak Türkiye’nin imajını da etkileyecektir. Türkiye, bu testten 2003’te geçmişti. Türkiye 2003’te Irak Savaşı esnasında dik duran nadir ülkelerden biriydi. Yemen’de Suudilerin neden ilerleyemediği bir soru işareti. Dünyanın en güçlü ordusu tarafından desteklenen bir krallık olan Suudi Arabistan Yemen’de ilerleyemiyor. Bu Yemen’in coğrafyası ve demografik yapısıyla ilgili. Burası çetrefilli bir coğrafya. Osmanlı’ya da problem yaratmış bir coğrafa. Osmanlı’dan önce Pers İmparatorluğu’na da problem yaratmış bir coğrafya. Yemen’i iyi analiz etmeden, bizden binlerce kilometre uzakta olan bir meseleye karşı gaza gelip angaje olmamak gerekiyor. Bunun en önemli nedeni iç siyasi ve ekonomik tablonun kötü bir halde olması. 1950’deki Türk Barışseverler Cemiyeti’ne gönderme yapacak olursak ‘Kore nere Mehmet nere?’ gibi ‘Yemen nere Mehmet nere?’ demek lazım. Çok büyük zarar görebileceğimiz bir aşamadayız.Mekke Anlaşması’nın adı ilk anons edildiğinde ismi itibarıyla soru işaretleri olmuştu. Reklamcılıktan komplo teorilerine kadar uzanan bir ‘önceden programlama’ kavramını gördük. Bunun yaşandığını düşünüyorum. İsmi Mekke konuldu ve aylar sonra Mekke’ye güya Husiler tarafından saldırı düzenlendi. Şu anki çatışmanın iki tarafı da Müslüman. İslam için en kutsal yer Mekke’dir. Karşı propagandaya yenik düşmemek adına buraya saldırı düzenleyeceğini düşünmek mümkün değil. Bir taraf teokratik bir krallık, diğer tarafta ise Şiilik ile, İran ile bağlar söz konusu. İki tarafın da vurgusu İslam. Husiler İslam düşmanı olsalar dahi bu propagandaya yenik düşmemek için Mekke’ye saldırı düzenlemezdi. Bu saldırı yalanları, anlaşmaya neden Mekke adının verildiğini gösteriyor. Mekke’nin Suudi rejimi altında nasıl kirletildiğini, İslam’ın kutsal dediği toprakların Amerikan emperyalizmine nasıl pay edilmeye çalışıldığını görüyoruz. Karşımıza korkunç tablolar çıkarılıyor. Buralarda Batılılara yönelik konserler, etkinlikler düzenlendi. Bunlara tepki gösterilmedi ancak bir anda Husilerin Mekke’ye saldırdığı söylendi ve Türk askerinin kutsal topraklara dönme görevi gündeme getirildi. Bunları kimse dikkate almıyor”