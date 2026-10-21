https://anlatilaninotesi.com.tr/20261021/manifest-grubunun-kurucusu-tolga-akis-hakkinda-iddianame-hazirlandi-3-yil-hapis-cezasi-istendi--1109742602.html
Manifest grubunun kurucusu Tolga Akış hakkında iddianame hazırlandı: 3 yıl hapis cezası istendi
Manifest grubunun kurucusu Tolga Akış hakkında iddianame hazırlandı: 3 yıl hapis cezası istendi
Sputnik Türkiye
Manifest müzik grubunun kurucusu Tolga Akış hakkında müstehcenlik suçlamasıyla 3 yıla kadar hapis cezası talep edildi. 21.10.2026, Sputnik Türkiye
2026-10-21T17:10+0300
2026-10-21T17:10+0300
2026-10-21T17:10+0300
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tolga akış
manifest
manifest grubu
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Manifest müzik grubunun kurucusu Tolga Akış hakkında müstehcenlik suçlamasıyla 3 yıla kadar hapis cezası talep edildi.
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tolga akış, manifest, manifest grubu
tolga akış, manifest, manifest grubu
Manifest grubunun kurucusu Tolga Akış hakkında iddianame hazırlandı: 3 yıl hapis cezası istendi
Manifest müzik grubunun kurucusu Tolga Akış hakkında müstehcenlik suçlamasıyla 3 yıla kadar hapis cezası talep edildi.
Manifest müzik grubunun kurucusu Tolga Akış hakkında müstehcenlik suçlamasıyla 3 yıla kadar hapis cezası talep edildi.