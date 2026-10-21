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Ekonomiden siyasete, dış politikadan spora, dünya ve Türkiye’de olup bitenler sonuçlarıyla Güçlü Özgan ile Yeri ve Zamanı programında konuşuluyor.
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İskenderun Devlet Hastanesi’ndeki göçme riski yıllar öncesinden tespit edilmiş
İskenderun Devlet Hastanesi’ndeki göçme riski yıllar öncesinden tespit edilmiş
Sputnik Türkiye
Gazeteci Güçlü Özgan’ın, Radyo Sputnik’teki Yeri ve Zamanı programında bugünkü konu başlıklarından biri, 6 Şubat depremlerinde yıkılan İskenderun Devlet... 21.10.2026, Sputnik Türkiye
2026-10-21T09:46+0300
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6 Şubat depremlerinde yıkılan İskenderun Devlet Hastanesi’ne ilişkin davada hazırlanan yeni bilirkişi raporu, binanın depremden yıllar önce taşıdığı risklere ilişkin dikkat çekici tespitler ortaya koydu.Raporda, hastanede 2012 yılında göçme riski tespit edilmesine rağmen binanın kullanılmaya devam edildiği belirtildi. Kurum yetkilileri ile ilgili yerel yöneticilerin sorumluluğuna da dikkat çekildi.Konuyu Yeri ve Zamanı programında değerlendiren gazeteci Güçlü Özgan, bilirkişi raporundaki tespitleri aktardı.Özgan, şöyle konuştu:'Hastanenin kullanılmaması gerekiyordu'Özgan, bilirkişi raporunda binanın taşıyıcı sistemi ve daha önce hazırlanan performans raporlarına ilişkin tespitlere de yer verildiğini söyledi:'Göçme riski yıllar öncesinden tespit edilmişti'Özgan, hastanenin yıllar önce riskli olduğunun belirlenmesine rağmen gerekli adımların atılmadığını belirterek sözlerini şöyle tamamladı:
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Güçlü Özgan
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radyo sputnik, radyo, radyo, i̇skenderun devlet hastanesi
radyo sputnik, radyo, radyo, i̇skenderun devlet hastanesi

İskenderun Devlet Hastanesi’ndeki göçme riski yıllar öncesinden tespit edilmiş

09:46 21.10.2026 (güncellendi: 09:48 21.10.2026)
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Güçlü Özgan
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Gazeteci Güçlü Özgan’ın, Radyo Sputnik’teki Yeri ve Zamanı programında bugünkü konu başlıklarından biri, 6 Şubat depremlerinde yıkılan İskenderun Devlet Hastanesi oldu. Özgan, bilirkişi raporunda hastanedeki göçme riskinin 2012’de tespit edildiğinin belirtildiğini aktardı.
6 Şubat depremlerinde yıkılan İskenderun Devlet Hastanesi’ne ilişkin davada hazırlanan yeni bilirkişi raporu, binanın depremden yıllar önce taşıdığı risklere ilişkin dikkat çekici tespitler ortaya koydu.
Raporda, hastanede 2012 yılında göçme riski tespit edilmesine rağmen binanın kullanılmaya devam edildiği belirtildi. Kurum yetkilileri ile ilgili yerel yöneticilerin sorumluluğuna da dikkat çekildi.
Konuyu Yeri ve Zamanı programında değerlendiren gazeteci Güçlü Özgan, bilirkişi raporundaki tespitleri aktardı.
Özgan, şöyle konuştu:
“İskenderun Devlet Hastanesi’nde 6 Şubat depremlerinde 125 kişi hayatını kaybetti. Davayla ilgili yeni bir bilirkişi raporu var. Raporda, İskenderun Devlet Hastanesi için 2012’de göçme riski tespit edilmesine rağmen hastanenin kullanılmaya devam edildiği belirtiliyor. Kurum yetkililerinden, İl Sağlık Müdürlüğü yetkililerinden ve yerel yöneticilerden bahsediliyor. Bu kişilerin asli kusurlu olduğu belirtiliyor.”

'Hastanenin kullanılmaması gerekiyordu'

Özgan, bilirkişi raporunda binanın taşıyıcı sistemi ve daha önce hazırlanan performans raporlarına ilişkin tespitlere de yer verildiğini söyledi:
“Bu hastanenin kullanılmaması gerekiyordu. Raporda, mevcut yapı durumu ve daha önce alınmış performans raporları dikkate alındığında yapıda malzeme kaynaklı kusurlar bulunduğu belirtiliyor. Taşıyıcı sisteme müdahaleler yapıldığı, alan açmak ya da kapatmak amacıyla yapının davranışını etkileyecek duvarların yerlerinin değiştirildiği ve yapının yaşı nedeniyle donatılarda korozyon oluştuğu ifade ediliyor.”

'Göçme riski yıllar öncesinden tespit edilmişti'

Özgan, hastanenin yıllar önce riskli olduğunun belirlenmesine rağmen gerekli adımların atılmadığını belirterek sözlerini şöyle tamamladı:
“Yıllar öncesinden göçme riski tespit edilmiş. Buna rağmen gerekli kararlar alınabilmiş mi, gerekli irade gösterilebilmiş mi? Yanıt, depremle birlikte ortaya çıkan tabloda var. 125 kişi o hastanede hayatını kaybetti.”
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