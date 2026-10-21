https://anlatilaninotesi.com.tr/20261021/iskenderun-devlet-hastanesindeki-gocme-riski-yillar-oncesinden-tespit-edilmis-1109725961.html

İskenderun Devlet Hastanesi’ndeki göçme riski yıllar öncesinden tespit edilmiş

İskenderun Devlet Hastanesi’ndeki göçme riski yıllar öncesinden tespit edilmiş

Sputnik Türkiye

Gazeteci Güçlü Özgan’ın, Radyo Sputnik’teki Yeri ve Zamanı programında bugünkü konu başlıklarından biri, 6 Şubat depremlerinde yıkılan İskenderun Devlet... 21.10.2026, Sputnik Türkiye

2026-10-21T09:46+0300

2026-10-21T09:46+0300

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6 Şubat depremlerinde yıkılan İskenderun Devlet Hastanesi’ne ilişkin davada hazırlanan yeni bilirkişi raporu, binanın depremden yıllar önce taşıdığı risklere ilişkin dikkat çekici tespitler ortaya koydu.Raporda, hastanede 2012 yılında göçme riski tespit edilmesine rağmen binanın kullanılmaya devam edildiği belirtildi. Kurum yetkilileri ile ilgili yerel yöneticilerin sorumluluğuna da dikkat çekildi.Konuyu Yeri ve Zamanı programında değerlendiren gazeteci Güçlü Özgan, bilirkişi raporundaki tespitleri aktardı.Özgan, şöyle konuştu:'Hastanenin kullanılmaması gerekiyordu'Özgan, bilirkişi raporunda binanın taşıyıcı sistemi ve daha önce hazırlanan performans raporlarına ilişkin tespitlere de yer verildiğini söyledi:'Göçme riski yıllar öncesinden tespit edilmişti'Özgan, hastanenin yıllar önce riskli olduğunun belirlenmesine rağmen gerekli adımların atılmadığını belirterek sözlerini şöyle tamamladı:

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2026

Güçlü Özgan https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/04/05/1069200038_0:65:1368:1433_100x100_80_0_0_bebb40a968dd1405e3666f22e2395ffa.jpg

Güçlü Özgan https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/04/05/1069200038_0:65:1368:1433_100x100_80_0_0_bebb40a968dd1405e3666f22e2395ffa.jpg

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