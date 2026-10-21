Doç. Dr. Mutlu: ‘Avrupa, ABD’nin peşinden gitmenin bedelini ödüyor’

“Bugün Fransa’da baktığınız zaman halkın yüzde 60’ından fazlası NATO karşıtı. O halkı ‘ucuz’ söylemlerle manipüle edemezsiniz. Macron yaptırdığı araştırmalarda kendi tabanının da NATO karşıtı olduğunu gördü ve birdenbire ‘NATO’nun beyin ölümü başladı’ diye bir söylem geliştirdi. O yüzden Fransa çok şeylere gebe. Sisteme karşı bir isyan var, zaten sürdürülebilir bir sistem değil. Üretimde çok geri kaldılar. Fransız sanayisi nükleer santralleri kapatmayarak Almanya’dan bir iki adım öne geçip bir rehavet dönemi geçirdi. Ancak açıkça bakmak gerekirse Çin’e, Hindistan, Vietnam gibi güçlere karşı çok geride kaldılar. Bu sürdürülemezliğin üzerine bir de tutup Rusya’ya ambargo koydular. Doğalgazdan, petrolden mahrum kaldılar; ABD’den her şeyi iki katına almaya başladılar. Almanya da aynı, çok farklı değil. ABD de dalga geçiyor gibi gidip Rusya’dan dizel aldı.

Belçika başbakanının ‘Eskiden mutlu vasallardık. Şimdi mutsuz kölelere dönüştük’ diye bir lafı vardı. Avrupa mutsuz kölelere dönüştü gibi gözüküyor. Bakalım bu işin içinden nasıl çıkacaklar? Bunlar Ukrayna’da ABD’nin kuyruğuna takılmanın bedeli. İngiltere’ye bakın, orası da çok hafif değil. Son İngiltere başbakanını kimse hatırlayamıyor.

Dijital dünyada hiçbir şeyi kolay gizleyemiyorsunuz. İnsanlar internetten devletin bütün mali tablosunu görebiliyor. Artık gençleri basit öykülerle manipüle edemezsiniz. Sarı yeleklilerin 1 yıl ara ile yeniden sahaya çıkması tesadüf olamaz; bu sefer öğrencilerin, halkın diğer kesimlerinin katılması tesadüf değil. Bu sürdürülemezlik bu hareketlerle yavaş yavaş devleti bir yere yönlendiriyor. ABD’den kopuş yaşanacak. Ama tabii Rusya ile de barışmak zorunda. Aksi takdirde işler çok kötü olacak.”