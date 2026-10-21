https://anlatilaninotesi.com.tr/20261021/disisleri-bakani-fidan-turkiye-libya-deniz-yetki-anlasmasi-hakkinda-konustu-son-derece-mesru-bir-1109745278.html

Dışişleri Bakanı Fidan, Türkiye-Libya deniz yetki anlaşması hakkında konuştu: 'Son derece meşru bir anlaşma'

Dışişleri Bakanı Fidan, Türkiye-Libya deniz yetki anlaşması hakkında konuştu: 'Son derece meşru bir anlaşma'

Sputnik Türkiye

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Libya Temsilciler Meclisinin Türkiye ile Libya arasında 2019'da imzalanan deniz yetki alanları anlaşmasını kabul etmesini Türk... 21.10.2026, Sputnik Türkiye

2026-10-21T18:15+0300

2026-10-21T18:15+0300

2026-10-21T18:15+0300

türki̇ye

hakan fidan

libya

belçika

türkiye

deniz kuvvetleri komutanlığı

deniz

anlaşma

deniz yetki alanlarının sınırlandırılmasına i̇lişkin anlaşma

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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Belçika'nın başkenti Brüksel'e gerçekleştirdiği ziyaret kapsamında basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.Bakan Fidan, Belçika hükümeti, NATO ve Avrupa Birliği (AB) ile ilişkilerin yanı sıra vatandaşlar ve sivil toplum kuruluşlarıyla ilgili konuları ele aldıkları yoğun bir mesai geçirdiklerini belirtti.Belçikalı mevkidaşıyla ikili ve bölgesel ilişkileri değerlendirdiklerini aktaran Bakan Fidan, Adalet Bakanı Akın Gürlek ve İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi ile Türkiye-Belçika Dışişleri, Adalet ve İçişleri Bakanları görüşmesini gerçekleştirdiklerini kaydetti. Fidan, 2016'dan bu yana faaliyet gösteren 3+3 platformunun faydalı bir mekanizma olduğunu vurguladı.Brüksel'de NATO Genel Sekreteri Mark Rutte ile de görüştüğünü belirten Bakan Fidan, görüşmede Türkiye-NATO ilişkileri, NATO Ankara Zirvesi'nde alınan kararların takibi, Rusya-Ukrayna Krizi, Körfez ve kriz bölgelerine ilişkin konuların ele alındığını bildirdi.AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas ile yaptığı görüşmeye de değinen Bakan Fidan, Türkiye-AB ilişkilerindeki tıkanıklıkların aşılması ve bölgesel gelişmelerin değerlendirildiğini ifade etti.Bakan Fidan, Rusya-Ukrayna Krizi, Hürmüz ve Babülmendep boğazları, enerji sorunları ve Karadeniz'deki gerginlik nedeniyle dünya piyasalarına ulaşamayan tahıl ürünlerinin de görüşmelerde gündeme geldiğini aktardı.AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ile de uzun bir görüşme gerçekleştirdiğini belirten Bakan Fidan, Türkiye-AB ilişkilerinin düzenli biçimde ele alınması gerektiğini vurgulayarak, "Bunlar için nitelikli, planlı, ısrarlı görüşmelerin devam etmesi elzem" dedi.Türkiye ve Libya deniz yetki alanları anlaşmasıLibya Temsilciler Meclisi'nin 2019'da imzalanan deniz yetki alanları mutabakat muhtırasını kabul etmesine ilişkin değerlendirmelerde bulunan Bakan Fidan, süreci yakından takip ettiğini ve gelinen noktayı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde yürütülen dış politika kapsamında bir diplomasi başarısı olarak gördüğünü belirtti.Anlaşmanın barış ve istikrarı destekleyen, kazan-kazan esasına dayalı bir anlayışla şekillendiğini kaydeden Bakan Fidan, "Tabii burada Libyalı kardeşlerimizin Türkiye'ye olan güveni ve Doğu Akdeniz'e gelecek olan istikrar fevkalade önemli" ifadelerini kullandı.'Bunların biz neden tepki gösterdiğini de biliyoruz'Anlaşmaya tepki gösteren ülkelerin tutumlarına da değinen Bakan Fidan, şunları söyledi:Bakan Fidan, Türk hukukçuların değerlendirmelerine göre anlaşmanın teknik açıdan 2019'dan itibaren yürürlükte olduğunu belirterek, Libya Temsilciler Meclisi'nde gerçekleştirilen işlemin onaylama değil, kabul işlemi olduğunu ifade etti. Bakan Fidan, "Biz 2019'dan itibaren bunu zaten geçerli bir anlaşma olarak görüyorduk" diye konuştu.'Başarılarımızı halkımıza yaşatmaya devam edeceğiz'Anlaşmanın Türk diplomasisi açısından bir başarı olduğunu yineleyen Bakan Fidan, sözlerini şöyle tamamladı:

https://anlatilaninotesi.com.tr/20261021/devlet-bahceliden-libya-mutabakati-mesaji-dogu-akdenizdeki-menfaatleri-guclendirdi-1109736556.html

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hakan fidan, libya, belçika, türkiye, deniz kuvvetleri komutanlığı, deniz, anlaşma, deniz yetki alanlarının sınırlandırılmasına i̇lişkin anlaşma