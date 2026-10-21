https://anlatilaninotesi.com.tr/20261021/avukati-anlatti-alparslan-kuytulun-emekli-maasina-bloke-mi-konuldu-1109746762.html

Avukatı anlattı: Alparslan Kuytul'un emekli maaşına bloke mi konuldu?

Avukatı anlattı: Alparslan Kuytul'un emekli maaşına bloke mi konuldu?

Sputnik Türkiye

Mustafa Hoş'la Yol Arkadaşı'nın bugünkü konuğu Alparslan Kuytul’un avukatı Alişan İnci oldu. İnci, müvekkilinin neden tutuklu olduğunu ve son durumunu canlı... 21.10.2026, Sputnik Türkiye

2026-10-21T18:59+0300

2026-10-21T18:59+0300

2026-10-21T18:59+0300

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Mustafa Hoş’la Yol Arkadaşı’na konuk olan Alparslan Kuytul’un avukatı Alişan İnci, müvekkilinin tutukluluk sürecini ve hakkındaki soruşturmalara ilişkin değerlendirmelerini anlattı. Kuytul’un 2018’den bu yana üç ayrı suç örgütü operasyonuyla karşı karşıya kaldığını belirten İnci, müvekkilinin Erzurum’da tutulduğunu ve suçsuzluğunu ispatlamaya çalıştığını söyledi. İnci, Kuytul’un emekli maaşına konulan blokenin itiraz üzerine kaldırıldığını, ailesinden kalan arazi ve tarlalar üzerindeki blokelerin ise devam ettiğini ifade etti.“Bu üçüncü suç örgütü operasyonu”Avukat Alişan İnci, Alparslan Kuytul hakkında yıllar içinde birden fazla suç örgütü operasyonu yürütüldüğünü belirterek süreci 2018’e kadar götürdü.İnci, ilk operasyonun 2018’de yapıldığını ve Kuytul’un bu süreçte Bolu F Tipi Cezaevi’nde 22 ay kaldığını söyledi. 2021’de gerçekleştirilen ikinci operasyonun ardından da yaklaşık bir yıl tutuklu kaldığını belirten İnci, son sürecin üçüncü operasyon olduğunu dile getirdi.İnci, “Bu üçüncü suç örgütü operasyonu. Herhalde Türkiye’de çok azdır bunun örneği. Son 10-15 yılda, daha doğrusu 2018’de ilk operasyon yapıldı, yine suç örgütü. Yine Alparslan Hoca o zaman tutuklandı. Bolu F Tipi’nde 22 ay yattı. Ardından 2021’de bir suç örgütü operasyonu daha yapıldı. Orada da yaklaşık bir yıl yattı” diye konuştu.“Adana’dan Erzurum’a gönderildi”Kuytul’un bulunduğu yere ve yargılama sürecine ilişkin konuşan İnci, müvekkilinin Adana’da yaşarken Erzurum’a gönderildiğini belirtti.İnci, “Alparslan Hoca üzerine bir sürü iddia, iftira atılarak, tek başına, Adana’da yaşarken bin kilometre öteye, Erzurum’a gönderildi. Suçsuzluğunu ispat etmeye çalışıyor. Kesinlikle sesi duyulmuyor” ifadelerini kullandı.İnci’nin bu sözleri, müvekkilinin tutukluluk sürecine ilişkin kendi değerlendirmelerini yansıtıyor.“Bu zulüm 2018’den beri devam ediyor”İnci, Kuytul ve aynı soruşturma süreçlerinde yer alan kişilerin mal varlıkları ve bankacılık işlemleri üzerinde yıllardır kısıtlamalar bulunduğunu öne sürdü.Kuytul’un yalnızca emekli maaşıyla ilgili değil, ailesinden miras kalan arazi ve tarlalar üzerinde de bloke bulunduğunu söyleyen İnci, 2018’deki operasyon kapsamında işlem yapılan bazı kişilerin hâlâ bankacılık işlemlerinde sorun yaşadığını savundu.İnci, “Mesela şu an babasından kalma, annesinden kalma bir arazisi, tarlası var. Orada da blokeler var. Yıllardır, 2018’den beri var. 2018’de alınan insanların hepsi hâlâ maaş hesabı açamıyor doğru dürüst. Yani bu zulüm yeni değil aslında. Yıllardır devam eden bir zulüm” dedi.Emekli maaşındaki bloke kaldırıldıMustafa Hoş’un emekli maaşına konulan blokenin devam edip etmediğini sorması üzerine İnci, yapılan itiraz sonucunda blokenin kaldırıldığını açıkladı.İnci’nin açıklamasına göre emekli maaşındaki bloke kaldırılmış olsa da Kuytul’un ailesinden kalan taşınmazları üzerindeki kısıtlamalar devam ediyor.

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