https://anlatilaninotesi.com.tr/20261021/artik-bitkiler-neye-ihtiyac-duyduklarini-soyleyecek-1109745818.html

"Artık bitkiler neye ihtiyaç duyduklarını söyleyecek"

"Artık bitkiler neye ihtiyaç duyduklarını söyleyecek"

Sputnik Türkiye

Gazeteci Serhat Ayan, bitkilerin dokularında oluşan elektriksel sinyalleri analiz ederek su, ışık ve besin ihtiyaçlarını belirlemeyi amaçlayan yapay zekâ... 21.10.2026, Sputnik Türkiye

2026-10-21T18:29+0300

2026-10-21T18:29+0300

2026-10-21T18:29+0300

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Yeni Şeyler Rehberi programında konuşan Gazeteci Serhat Ayan, bitkilerin ihtiyaçlarını elektriksel sinyaller aracılığıyla tespit etmeyi amaçlayan teknolojiyi değerlendirdi. Ayan, sistemin tarımsal ölçüm cihazlarına kıyasla daha düşük maliyetli sensörlerle çalışmasının hedeflendiğini ve su tüketiminde tasarruf sağlayabileceğinin öngörüldüğünü söyledi.Bitkilerin su ve ışık ihtiyacı yapay zekâyla belirlenebilecekElectric Plant girişiminin bitkilerin dokularında oluşan elektriksel sinyalleri analiz eden bir sistem geliştirdiğini anlatan Ayan, bu sinyallerin bitkilerin çevresel koşullara verdikleri tepkileri anlamak için kullanılabileceğini ifade etti:“Bitki aslında bunları bize söyleyebilir”“Bombadil” adı verilen modelin, bitkilerin ihtiyaçlarının daha iyi anlaşılmasını sağlamasının amaçlandığını belirten Ayan, bitkilerin yalnızca sulanıp büyümeleri beklenen canlılar olarak görülmemesi gerektiğini söyledi:Yaklaşık 125 bitki türünün sinyalleri analiz ediliyorAyan’ın aktardığı bilgilere göre şirketin kurucuları Justin Mast ve Leif von Cronss, üç yıllık veri toplama sürecinin ardından yaklaşık 125 bitki türünün elektriksel sinyallerini yorumlayabilen bir model oluşturdu. Sistemde, ağaçların kabuğunun altındaki canlı dokuya yerleştirilen küçük sensörlerden yararlanılıyor.Ayan şu bilgileri aktardı:Daha düşük maliyetle su tasarrufu hedefleniyorMevcut tarımsal ölçüm cihazlarının maliyetinin binlerce dolara ulaşabildiğini belirten Ayan, Electric Plant’in daha düşük maliyetli sensörler geliştirmeyi hedeflediğini söyledi. Sistemin su tüketiminde yüzde 20 veya daha fazla tasarruf sağlayabileceğinin öngörüldüğünü aktaran Ayan, bu tahminlerin henüz bağımsız kuruluşlarca doğrulanmadığını da vurguladı.Ayan sözlerini şöyle bitirdi:

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2026

Serhat Ayan https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/103204/86/1032048631_138:0:801:663_100x100_80_0_0_58eb37d6ef7689030fff4d60e6d411fe.jpg

Serhat Ayan https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/103204/86/1032048631_138:0:801:663_100x100_80_0_0_58eb37d6ef7689030fff4d60e6d411fe.jpg

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Serhat Ayan https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/103204/86/1032048631_138:0:801:663_100x100_80_0_0_58eb37d6ef7689030fff4d60e6d411fe.jpg

radyo, radyo, radyo, radyo sputnik, amerika, ağaç, i̇l kültür ve tabiat varlıklarını koruma kurulu