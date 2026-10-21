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YENİ ŞEYLER REHBERİ
Teknoloji alanında yaşanan tüm gelişmeler, trendler ve teknolojinin günlük hayata yansımaları, Serhat Ayan'ın hazırlayıp sunduğu Yeni Şeyler Rehberi'nde.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20261021/artik-bitkiler-neye-ihtiyac-duyduklarini-soyleyecek-1109745818.html
"Artık bitkiler neye ihtiyaç duyduklarını söyleyecek"
"Artık bitkiler neye ihtiyaç duyduklarını söyleyecek"
Sputnik Türkiye
Gazeteci Serhat Ayan, bitkilerin dokularında oluşan elektriksel sinyalleri analiz ederek su, ışık ve besin ihtiyaçlarını belirlemeyi amaçlayan yapay zekâ... 21.10.2026, Sputnik Türkiye
2026-10-21T18:29+0300
2026-10-21T18:29+0300
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Yeni Şeyler Rehberi programında konuşan Gazeteci Serhat Ayan, bitkilerin ihtiyaçlarını elektriksel sinyaller aracılığıyla tespit etmeyi amaçlayan teknolojiyi değerlendirdi. Ayan, sistemin tarımsal ölçüm cihazlarına kıyasla daha düşük maliyetli sensörlerle çalışmasının hedeflendiğini ve su tüketiminde tasarruf sağlayabileceğinin öngörüldüğünü söyledi.Bitkilerin su ve ışık ihtiyacı yapay zekâyla belirlenebilecekElectric Plant girişiminin bitkilerin dokularında oluşan elektriksel sinyalleri analiz eden bir sistem geliştirdiğini anlatan Ayan, bu sinyallerin bitkilerin çevresel koşullara verdikleri tepkileri anlamak için kullanılabileceğini ifade etti:“Bitki aslında bunları bize söyleyebilir”“Bombadil” adı verilen modelin, bitkilerin ihtiyaçlarının daha iyi anlaşılmasını sağlamasının amaçlandığını belirten Ayan, bitkilerin yalnızca sulanıp büyümeleri beklenen canlılar olarak görülmemesi gerektiğini söyledi:Yaklaşık 125 bitki türünün sinyalleri analiz ediliyorAyan’ın aktardığı bilgilere göre şirketin kurucuları Justin Mast ve Leif von Cronss, üç yıllık veri toplama sürecinin ardından yaklaşık 125 bitki türünün elektriksel sinyallerini yorumlayabilen bir model oluşturdu. Sistemde, ağaçların kabuğunun altındaki canlı dokuya yerleştirilen küçük sensörlerden yararlanılıyor.Ayan şu bilgileri aktardı:Daha düşük maliyetle su tasarrufu hedefleniyorMevcut tarımsal ölçüm cihazlarının maliyetinin binlerce dolara ulaşabildiğini belirten Ayan, Electric Plant’in daha düşük maliyetli sensörler geliştirmeyi hedeflediğini söyledi. Sistemin su tüketiminde yüzde 20 veya daha fazla tasarruf sağlayabileceğinin öngörüldüğünü aktaran Ayan, bu tahminlerin henüz bağımsız kuruluşlarca doğrulanmadığını da vurguladı.Ayan sözlerini şöyle bitirdi:
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radyo, radyo, radyo, radyo sputnik, amerika, ağaç, i̇l kültür ve tabiat varlıklarını koruma kurulu

"Artık bitkiler neye ihtiyaç duyduklarını söyleyecek"

18:29 21.10.2026
© SputnikYeni şeyler rehberi
Yeni şeyler rehberi - Sputnik Türkiye, 1920, 21.10.2026
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Serhat Ayan - Sputnik Türkiye
Serhat Ayan
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Gazeteci Serhat Ayan, bitkilerin dokularında oluşan elektriksel sinyalleri analiz ederek su, ışık ve besin ihtiyaçlarını belirlemeyi amaçlayan yapay zekâ sistemini anlattı. Ayan, sistemin henüz bağımsız kuruluşlar tarafından doğrulanmadığına dikkat çekti.
Yeni Şeyler Rehberi programında konuşan Gazeteci Serhat Ayan, bitkilerin ihtiyaçlarını elektriksel sinyaller aracılığıyla tespit etmeyi amaçlayan teknolojiyi değerlendirdi. Ayan, sistemin tarımsal ölçüm cihazlarına kıyasla daha düşük maliyetli sensörlerle çalışmasının hedeflendiğini ve su tüketiminde tasarruf sağlayabileceğinin öngörüldüğünü söyledi.

Bitkilerin su ve ışık ihtiyacı yapay zekâyla belirlenebilecek

Electric Plant girişiminin bitkilerin dokularında oluşan elektriksel sinyalleri analiz eden bir sistem geliştirdiğini anlatan Ayan, bu sinyallerin bitkilerin çevresel koşullara verdikleri tepkileri anlamak için kullanılabileceğini ifade etti:
“Amerika merkezli ‘Electric Plant’ diye bir girişim varmış. Electric Plant, yani bildiğiniz elektrikli bitki. Şöyle: Bitkilerin dokularında oluşan elektriksel sinyalleri analiz ediyorlarmış. Su, ışık ve besin ihtiyaçlarını belirlemeye çalışan bir yapay zekâ sistemi geliştirmişler. İnanılmaz, değil mi? Köklerine bakarak ne kadar su ve ne kadar ışık istediklerini belirlemişler.”

“Bitki aslında bunları bize söyleyebilir”

“Bombadil” adı verilen modelin, bitkilerin ihtiyaçlarının daha iyi anlaşılmasını sağlamasının amaçlandığını belirten Ayan, bitkilerin yalnızca sulanıp büyümeleri beklenen canlılar olarak görülmemesi gerektiğini söyledi:
“‘Bombadil’ adı verilen model, bitkilerin çevresel koşullara verdikleri tepkilerin yetiştiriciler tarafından kullanılabileceğini öngörüyormuş. Yani bitki aslında… Hani biz gideriz ya, ‘Bitki ne olacak? Ağaç, öyle duruyor, suluyorsun, meyve falan veriyor.’ Öyle değil. Aslında neye ihtiyacı var? Daha fazla ışığa mı ihtiyacı var, daha fazla suya mı? Gübreye mi ihtiyacı var? Bitki aslında bunları bize söyleyebilir konumdaymış, biz dinlemiyormuşuz. Dinlesek de anlamıyormuşuz tabii ki.”

Yaklaşık 125 bitki türünün sinyalleri analiz ediliyor

Ayan’ın aktardığı bilgilere göre şirketin kurucuları Justin Mast ve Leif von Cronss, üç yıllık veri toplama sürecinin ardından yaklaşık 125 bitki türünün elektriksel sinyallerini yorumlayabilen bir model oluşturdu. Sistemde, ağaçların kabuğunun altındaki canlı dokuya yerleştirilen küçük sensörlerden yararlanılıyor.
Ayan şu bilgileri aktardı:
“Şirketin kurucuları Justin Mast ve Leif von Cronss, üç yıldır topladıkları verilerle yaklaşık 125 bitki türünün elektriksel sinyallerini yorumlayabilen bir model oluşturmuşlar. Sistemde, ağacın kabuğunun altındaki canlı dokuya yerleştirilen küçük sensörler kullanmışlar. Ölçümler kablosuz bağlantıyla merkeze, oradan da bulut üzerinden yapay zekâya gönderiliyormuş.”

Daha düşük maliyetle su tasarrufu hedefleniyor

Mevcut tarımsal ölçüm cihazlarının maliyetinin binlerce dolara ulaşabildiğini belirten Ayan, Electric Plant’in daha düşük maliyetli sensörler geliştirmeyi hedeflediğini söyledi. Sistemin su tüketiminde yüzde 20 veya daha fazla tasarruf sağlayabileceğinin öngörüldüğünü aktaran Ayan, bu tahminlerin henüz bağımsız kuruluşlarca doğrulanmadığını da vurguladı.
Ayan sözlerini şöyle bitirdi:
“Electric Plant, mevcut tarımsal ölçüm cihazlarının binlerce dolara ulaşabilen maliyetine karşılık, kurdukları sensörleri onlarca dolar düzeyinde sunmayı hedefliyormuş. Yani bitkilerin ne istediğini, ne yaptığını binlerce dolarlık cihazlarla anlamaya çalışıyorsunuz ya, bunların 10 dolara ya da 100 dolara bunu yaptığını düşünebilirsiniz.
Su tüketiminde, mesela, yüzde 20 veya daha fazla tasarruf sağlanabileceğini öngörmüşler bu uygulamayla. Ama tabii şu ana kadar bu, henüz lansman aşamasında olan bir çalışma. Bağımsız kuruluşlar, bilim kuruluşları vesaire bunu henüz doğrulamamış efendim. Geçtiğimiz yatırım turunda da 11,2 milyon dolar toplamışlar ve giderek büyümeye devam ediyor.”
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