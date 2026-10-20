https://anlatilaninotesi.com.tr/20261020/yeni-anayasa-hazirliklari-daha-once-hangi-basliklarda-anlasilmis-hangi-basliklar-tartismaya-neden-1109703464.html

Yeni Anayasa hazırlıkları: Daha önce hangi başlıklarda anlaşılmış, hangileri tartışmaya neden olmuştu?

Yeni Anayasa hazırlıkları: Daha önce hangi başlıklarda anlaşılmış, hangileri tartışmaya neden olmuştu?

Sputnik Türkiye

Ankara’da yeni anayasa yapılması konuşunda çalışmalar hız kazandı. AK Parti teklif hazırlıklarında sonra yaklaşırken daha önce TBMM Anayasa Uzlaşma... 20.10.2026, Sputnik Türkiye

2026-10-20T15:30+0300

2026-10-20T15:30+0300

2026-10-20T15:33+0300

türkiye

tbmm

ak parti

anayasa uzlaşma komisyonu

neler oluyor?

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan TBMM’nin yeni yasama yılında yaptığı konuşmada yeni anayasa vurgusu yapmıştı. Cumhurbaşkanı Erdoğan “Bir nevi 'yamalı bohçaya' dönen 82 Anayasası'nın miadı artık dolmuştur. Türkiye'nin, 21. yüzyılda, büyük hedef ve iddialarını gerçekleştirmesi, ancak yeni, uzlaşmacı, özgürlükçü, katılımcı, sivil bir anayasa ile mümkündür. Demokrasimizin yeni anayasa ihtiyacının günden güne kendini daha fazla belli ettiğini görüyoruz. Burada şu hususu da açık yüreklilikle ifade etmek arzusundayım; AK Parti ve Cumhur İttifakı olarak yeni anayasayla ilgili olarak elbette biz kendi hazırlıklarımızı, hem de çok titiz bir şekilde yapıyoruz. Ama bu demek değildir ki diğer tüm fikirlere kapımızı kapatıyoruz. Yeni anayasanın hazırlık sürecinde her türlü fikre saygı duyarız, her düşünceyi ilgiyle dinleriz, her yapıcı teklifi hayırhahlıkla değerlendiririz. Yeni anayasanın kutuplaştırıcı değil uzlaştırıcı, ayrıştırıcı değil birleştirici, yasakçı değil özgürlükçü olması, farklılıklarda değil ortak noktalarda buluşturması temel ve sarsılmaz ilkemizdir." İfadelerini kullanmıştı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 2025'te yeni bir anayasa hazırlanması için 10 hukukçudan oluşan bir ekip görevlendirdiğini açıklanmıştı. O ekip içerisinde yer alan Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Mehmet Uçum geçtiğimiz hafta çalışmalarda sona yaklaşıldığını ifade etti. Anayasa konusunda daha önce TBMM’de Anayasa Uzlaşma Komisyonu kurulmuştu. 2011 yılından çalışmaya başlayan komisyon, 2015 yılana kadar süren çalışmaları sonucunda 60 madde üzerinde anlaşma sağlamış diğer maddelerde anlaşma olmamıştı.Anlaşılan başlıklarAnayasanın hazırlığı konusu yeniden gündeme geldiğinde anlaşılan ve anlaşılamayan maddeler bir kez daha hatırlandı. Uzlaşılan başlıklar Daha önce TBMM’de kurulan Anayasa Uzlaşma Komisyonu’nun üzerinde anlaştığı başlıklar şu şekilde oldu: İnsan Onuru ve Temel Haklar: İnsan onur ve haysiyetinin dokunulmazlığı anayasal güvenceye kavuşturulurken; yaşam hakkı, vücut bütünlüğü, işkence ve zorla çalıştırma yasağı ile kişi hürriyeti ve güvenliği ilkelerinde uzlaşı sağlanmıştı Kişisel Hayat ve Bilişim Özgürlüğü: Özel hayatın gizliliği, kişisel verilerin korunması, konut dokunulmazlığı, haberleşme hürriyeti ve bilgiye erişim hakkı ile internet özgürlüğü maddeleri üzerinde tam mutabakata varılmıştı. Sosyal ve Ekonomik Haklar: Sağlık hakkı, sosyal güvenlik, çevre hakkı, konut ve barınma hakkı, tüketici hakları ve sendika kurma hakkı temel güvenceler anlaşılan başlıklardı. Doğa ve Çevre Koruma: Kıyıların, ormanların, doğal kaynakların ve hayvanların korunması ile kamulaştırma ve özelleştirme süreçlerine ilişkin çerçevede ortak kararlar alınmıştı. Uzlaşılamayan başlıklar Partilerin anlaşamadıkları konular arsında temel siyasi yaklaşımlar ve devlet tasavvurlarındaki farklılıklar yer aldı. Anlaşılamayan başlıklar şu şekilde sıralandı: Vatandaşlık Tanımı: Siyasi partilerin anlaşamadığı başlıklardan bir tanesi olmuştu. Türkiye Cumhuriyeti Vatandaşı ve Türk vatandaşı kavramları üzerinden tartışmalar yaşanmıştı. Anayasanın İlk 4 Maddesi ve Değiştirilemezlik: Anayasa’nın ilk dört maddesin değişip değiştirilemeyeceği başlığı da daha önceki anayasa yazım aşamasının en önemli tartışmaları arasındaydı.

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türkiye, tbmm, ak parti, anayasa uzlaşma komisyonu, видео