Turhan Çömez anlattı: Türk kadınların yumurtaları İsrail'e nasıl satılıyor?

Aslına bakarsanız bu çok ama çok ciddi bir skandal, çok vahim bir durum. Ve maalesef bu aslında Türkiye'de yeterince anlaşılamadı ve gerekli tepki ve ilgiyi de görmedi. Onun bir kere altını çizmek istiyorum. Bilinen bir gerçekti bu. Fakat bir ihbar üzerine, bir şikayet üzerine yapılmış soruşturmanın ardından tutuklamalar geldi ve tablo net bir şekilde ortaya çıktı. Arkasında İsrail var, kısmen İngiltere var. İsrail'de çocuk sahibi olmak, fazla sayıda çocuk sahibi olmak bir devlet politikası. Devlet bunu özellikle teşvik ediyor ve destekliyor. Aileleri destekliyor, klinikleri destekliyor. Fakat bazı kadınlar belli rahatsızlıklarla veyahut da belli bir yaşın üzerinde sahip olduğu yumurtalarını kullanamıyorlar. Veya onlardan çocuk sahibi olamıyorlar veya etkin bir şekilde gebek alamıyorlar. Özetle bunu söyleyeyim. Fakat dünyada artık yeni modern teknolojiler var, teknikler var. Başkasının yumurtasını yani yumurtalığındaki yumurtasını alarak bunu dışarıda dövülüyorlar, embryo haline getiriyorlar yani bebeğin ilk hücresi haline getiriyorlar. Ve bunu gerçekte yumurtası olmayan bir kadının rahmi içerisinde depoluyorlar, implante ediyorlar veya yerleştiriyorlar. Genetik yapısı farklı ama kendi rahminde başka bir çocuğa sahip oluyor anne. Özetle bu. İsrail Sağlık Bakanlığı bu politikaya özellikle destek olduğu için, teşvik olduğu için, çocuk sayısı artsın diye bu politikalara katkı sağladığı için bu bahse konu ülkelerdeki kliniklerle anlaşmış. Oraya doktorlar göndermiş. Buraya dışarıdan getirilecek yani Gürcistan'da, Kuzey Kıbrıs, Türk Cumhuriyeti ve Arnavutluk'ta bulunan kliniklere dışarıdan getirilmiş kadınların yumurtalıklarındaki yumurtaları alın, bunları depolayın, bunları bizim ülkemize getirin. Burada biz bunu İsrail kadınlara uygulayalım diyor. Politikası bu. Türkiye'de çeteler var. Bu çeteler genç kadınlara diyor ki biz sizi Kuzey Kıbrıs, Türk Cumhuriyeti'ne götürelim, Gürcistan'a götürelim, Arnavutluğa götürelim. Orada bir tedaviye maruz kalacaksınız. Yumurtalıklarınızdaki yumurtaların bir kısmını özel bir tedavi yöntemiyle alacağız. Bunun için size para vereceğiz. Maalesef bu insan ticareti değil ama yumurta ticareti, insanın ilk öncül hücresinin ticareti ki çok büyük bir suç. Genç kadınları Türkiye'den alıp götürüyorlar. Bu hedef ülkelerde yani Kuzey Kıbrıs, Türk Cumhuriyeti'nde, Gürcistan'da ve Arnavutluk'ta otellerde ağırlıyorlar, misafir ediyorlar. Bunlara 10-12 gün hormon tedavisi veriyorlar dışarıdan. Verilen bu tedaviyle kadınların yumurtalıklarındaki yumurtalar büyümeye başlıyor, sayısı artıyor ve kullanılabilir hale gelmeye başlıyor. İşte burada özel yöntemlerle, bunu iğneyle ya da başka yöntemlerle alarak, ultrason eşliğinde alarak donduruyorlar ve muhafaza ediyorlar. Her işlemde 5 ila 15 hücrenin ya da yumurtanın alındığı söyleniyor tıbbi olarak. Bu, kadının veya dondurun verici hanımın kapasitesine veya şartlarına bağlı. Bundan sonra bu alınmış olan yumurta hücresini bir spermle döllendirerek embryo haline getiriyorlar, donduruyorlar. Ve bunu daha sonra bir İsrailli, bir başka... Tabii İsrail olarak tek ülke gibi sınırlamak istemiyorum. Devlet politikası olduğu için İsrail'i öne çıkarttım, başka ülkelerden de olabilir. Kadınlara diyorlar ki, belimizde genç bir kadının, 20 yaşında bir kadının yumurtası var, döllenmiş durumda. Sen eğer taşıyıcı anne olmak istiyorsan sana bunu verelim. Zaten bu konuda arayış içerisinde olan kadınlar var. Çok yüklüce miktar paralar vererek bu tedaviyi alıyorlar ve çocuklarını doğuruyorlar. Bu çok vahim bir durum. Gerçekten insan haklarına aykırı bir durum. Organ nakli gibi bir şey. İstismar edilmiş bir kadın var, bir para karşılığında. 1500-2000 Euro aldığı söyleniyor işlem başına. Bir çete var bu organizasyonu yapan. Hedef ülkelerde klinikler var. Bu işi koordineli bir şekilde yapan, işlemi gerçekleştiren klinikler var. Kuzey Kıbrıs, Türk Cumhuriyeti, Gürcistan ve Anavutluk. Bir de bunu alan kadınlar var. Ağırlıklı olarak İsrail, bir kısmı da İngiltere'den geliyor. Ve yine söyleyeceğim, bu İsrail'in bir devlet politikası. Bunun için çok yüklüce miktar paralar ödeniyor. Ortada aslında bir dram var. İnsan hakları ihlali var. Büyük bir suç var. Şebeke var. Korkunç bir tablo söz konusu. Bu yumurta ücresini, embryoyu alan kadın aslında doğacak olan bebeğin genetik koduna sahip değil. Normalde anneden babadan alır ama bunlar o genetik koda sahip değil. Onlar sadece o bebeğin taşıyıcısı. Evet onlardan doğuyor. Onların çocuğu, onların karnında, onların rahmi içerisinde büyüyor. Ama çocuğun genetik yapısı asıl donör. Yani bu hücreyi veren annenin. Özetle şunu söylüyorum. Kadın İsrailli, karnındaki çocuk veya bebek Türk. O bebeğe kimse sen bir taşıyıcı annenin çocuğusun, senin annen aslında falanca ülkeden getirilmiş genç bir kadındı, resmi de buydu, adı da buydu demeyecek. Dolayısıyla bunun geri dönük olarak bilinmesi, bulunması tatik olarak mümkün görünmüyor. Ama gerçekten insan hakları, ihlali, büyük bir skandal, yani organ mafyası olmasa bile bunu yumurta mafyası olarak görmek lazım.