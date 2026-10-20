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OKAN ASLAN İLE GÜN ORTASI
Hayat ve zaman akıp giderken tüm koşuşturmaların arasında gündemin nabzını tutuyoruz.Ajandamızdaki detayları, son dakika gelişmelerini Gün Ortası’nda konuşuyoruz.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20261020/ticaret-bakanligindan-radyo-sputnike-odul-tuketici-masasi-sahnede-1109694137.html
Ticaret Bakanlığı’ndan Radyo Sputnik’e ödül: ‘Tüketici Masası’ sahnede
Ticaret Bakanlığı’ndan Radyo Sputnik’e ödül: ‘Tüketici Masası’ sahnede
Sputnik Türkiye
Radyo Sputnik’te yayınlanan Okan Aslan’la Gün Ortası programı Ticaret Bakanlığı tarafından düzenlenen 29. Geleneksek Tüketici Ödülleri Töreni’nde ödüle layık... 20.10.2026, Sputnik Türkiye
2026-10-20T11:58+0300
2026-10-20T12:50+0300
okan aslan i̇le gün ortasi
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radyo sputnik
ticaret bakanlığı
fethi yılmaz
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Ticaret Bakanlığı tarafından bu yıl 29.’su düzenlenen Geleneksel Tüketici Ödülleri Töreni, 20 Ekim 2026 Salı günü Ankara’da TOBB İkiz Kuleler Konferans Salonu’nda gerçekleştirildi. Ticaret Bakanı Prof. Dr. Ömer Bolat’ın katılımıyla düzenlenen törende, tüketici haklarının korunması ve kamuoyunda farkındalık oluşturulmasına katkı sağlayan isimler ve projeler ödüllendirildi.Gün Ortası sahnede‘Tüketici Masası’ndaki konuk ve gündemleri nedeniyle Radyo Sputnik frekanslarında hafta içi her gün 12.05–13.25 saatleri arasında yayınlanan Okan Aslan’la Gün Ortası programı Ticaret Bakanlığı tarafından 29 yıldır altı dalda verilen ana ödüllerden olan “2025 Yılı Radyo-Televizyon Programı Ödülü”ne layık görüldü.Törende ismi anons edilerek sahneye davet edilen program sunucusu ve gazeteci Okan Aslan, ödülünü ve başarı belgesini Ticaret Bakanı Prof. Dr. Ömer Bolat’ın elinden aldı. Tören sonrasında ödül alan tüm katılımcılar ve Bakan Bolat ile birlikte sahnede anı fotoğrafı çektirildi.Bakan Bolat: Tüketici haklarının Oscar’ıdırBakan Bolat, “Uyarılarıyla bizlere yön veren medya kuruluşlarına teşekkür ediyorum. Altı dalda verilen bu ödüller tüketici haklarının Oscar’ıdır” dedi. Bolat, ödül alan Radyo Sputnik'e teşekkür etti.Okan Aslan: Vatandaşın sesini duyurmak bizim için çok kıymetliÖdül töreninin ardından açıklamada bulunan Okan Aslan, programın amacına dikkat çekerek şunları söyledi:Fethi Yılmaz: Kamu yararına gazetecilik yapma sorumluluğunun bir karşılığıFethi Yılmaz ise alınan ödülün yayıncılık ilkeleri açısından önemini vurgulayarak şu ifadeleri kullandı:
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Okan Aslan
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radyo, radyo, radyo, radyo sputnik, ticaret bakanlığı, fethi yılmaz
radyo, radyo, radyo, radyo sputnik, ticaret bakanlığı, fethi yılmaz

Ticaret Bakanlığı’ndan Radyo Sputnik’e ödül: ‘Tüketici Masası’ sahnede

11:58 20.10.2026 (güncellendi: 12:50 20.10.2026)
gün ortası
gün ortası - Sputnik Türkiye, 1920, 20.10.2026
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Okan Aslan
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Radyo Sputnik’te yayınlanan Okan Aslan’la Gün Ortası programı Ticaret Bakanlığı tarafından düzenlenen 29. Geleneksek Tüketici Ödülleri Töreni’nde ödüle layık görüldü. Okan Aslan ödülü, Ticaret Bakanı Prof. Dr. Ömer Bolat’ın elinden aldı.
Ticaret Bakanlığı tarafından bu yıl 29.’su düzenlenen Geleneksel Tüketici Ödülleri Töreni, 20 Ekim 2026 Salı günü Ankara’da TOBB İkiz Kuleler Konferans Salonu’nda gerçekleştirildi. Ticaret Bakanı Prof. Dr. Ömer Bolat’ın katılımıyla düzenlenen törende, tüketici haklarının korunması ve kamuoyunda farkındalık oluşturulmasına katkı sağlayan isimler ve projeler ödüllendirildi.
Ödül töreni
Ödül töreni - Sputnik Türkiye, 1920, 20.10.2026
Ödül töreni

Gün Ortası sahnede

‘Tüketici Masası’ndaki konuk ve gündemleri nedeniyle Radyo Sputnik frekanslarında hafta içi her gün 12.05–13.25 saatleri arasında yayınlanan Okan Aslan’la Gün Ortası programı Ticaret Bakanlığı tarafından 29 yıldır altı dalda verilen ana ödüllerden olan “2025 Yılı Radyo-Televizyon Programı Ödülü”ne layık görüldü.
Törende ismi anons edilerek sahneye davet edilen program sunucusu ve gazeteci Okan Aslan, ödülünü ve başarı belgesini Ticaret Bakanı Prof. Dr. Ömer Bolat’ın elinden aldı. Tören sonrasında ödül alan tüm katılımcılar ve Bakan Bolat ile birlikte sahnede anı fotoğrafı çektirildi.

Bakan Bolat: Tüketici haklarının Oscar’ıdır

Bakan Bolat, “Uyarılarıyla bizlere yön veren medya kuruluşlarına teşekkür ediyorum. Altı dalda verilen bu ödüller tüketici haklarının Oscar’ıdır” dedi. Bolat, ödül alan Radyo Sputnik'e teşekkür etti.
2025 Yılı Radyo-Televizyon Programı Ödülü
2025 Yılı Radyo-Televizyon Programı Ödülü - Sputnik Türkiye, 1920, 20.10.2026
2025 Yılı Radyo-Televizyon Programı Ödülü

Okan Aslan: Vatandaşın sesini duyurmak bizim için çok kıymetli

Ödül töreninin ardından açıklamada bulunan Okan Aslan, programın amacına dikkat çekerek şunları söyledi:
"Bu ödülü, tüketicilerin yaşadığı sorunları gündeme taşıyan ve hak arayışlarına ses olan ‘Tüketici Masası’ programımız adına aldım. Tüketici haklarının korunmasına katkı sunmak ve vatandaşın sesini duyurmak bizim için çok kıymetli. Bu çabamızı ödüllendiren Ticaret Bakanlığı’na teşekkür ediyorum."
Radyo Sputnik Haber Müdürü Fethi Yılmaz, Radyo Sputnik Haber Şefi Selin Yazıcı, Radyo Sputnik Programcısı Okan Aslan
Radyo Sputnik Haber Müdürü Fethi Yılmaz, Radyo Sputnik Haber Şefi Selin Yazıcı, Radyo Sputnik Programcısı Okan Aslan - Sputnik Türkiye, 1920, 20.10.2026
Radyo Sputnik Haber Müdürü Fethi Yılmaz, Radyo Sputnik Haber Şefi Selin Yazıcı, Radyo Sputnik Programcısı Okan Aslan

Fethi Yılmaz: Kamu yararına gazetecilik yapma sorumluluğunun bir karşılığı

Fethi Yılmaz ise alınan ödülün yayıncılık ilkeleri açısından önemini vurgulayarak şu ifadeleri kullandı:
"Okan Aslan’ın hazırlayıp sunduğu ‘Tüketici Masası’nın bu ödüle layık görülmesi, gazeteciliğin kamu yararına hizmet etme sorumluluğunun da bir karşılığı. Radyo Sputnik olarak vatandaşın sorunlarını gündeme taşımaya, tüketici hakları konusunda farkındalık yaratmaya devam edeceğiz."
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