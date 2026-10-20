https://anlatilaninotesi.com.tr/20261020/ticaret-bakanligindan-radyo-sputnike-odul-tuketici-masasi-sahnede-1109694137.html

Ticaret Bakanlığı’ndan Radyo Sputnik’e ödül: ‘Tüketici Masası’ sahnede

Ticaret Bakanlığı’ndan Radyo Sputnik’e ödül: ‘Tüketici Masası’ sahnede

Sputnik Türkiye

Radyo Sputnik’te yayınlanan Okan Aslan’la Gün Ortası programı Ticaret Bakanlığı tarafından düzenlenen 29. Geleneksek Tüketici Ödülleri Töreni’nde ödüle layık... 20.10.2026, Sputnik Türkiye

2026-10-20T11:58+0300

2026-10-20T11:58+0300

2026-10-20T12:50+0300

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ticaret bakanlığı

fethi yılmaz

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Ticaret Bakanlığı tarafından bu yıl 29.’su düzenlenen Geleneksel Tüketici Ödülleri Töreni, 20 Ekim 2026 Salı günü Ankara’da TOBB İkiz Kuleler Konferans Salonu’nda gerçekleştirildi. Ticaret Bakanı Prof. Dr. Ömer Bolat’ın katılımıyla düzenlenen törende, tüketici haklarının korunması ve kamuoyunda farkındalık oluşturulmasına katkı sağlayan isimler ve projeler ödüllendirildi.Gün Ortası sahnede‘Tüketici Masası’ndaki konuk ve gündemleri nedeniyle Radyo Sputnik frekanslarında hafta içi her gün 12.05–13.25 saatleri arasında yayınlanan Okan Aslan’la Gün Ortası programı Ticaret Bakanlığı tarafından 29 yıldır altı dalda verilen ana ödüllerden olan “2025 Yılı Radyo-Televizyon Programı Ödülü”ne layık görüldü.Törende ismi anons edilerek sahneye davet edilen program sunucusu ve gazeteci Okan Aslan, ödülünü ve başarı belgesini Ticaret Bakanı Prof. Dr. Ömer Bolat’ın elinden aldı. Tören sonrasında ödül alan tüm katılımcılar ve Bakan Bolat ile birlikte sahnede anı fotoğrafı çektirildi.Bakan Bolat: Tüketici haklarının Oscar’ıdırBakan Bolat, “Uyarılarıyla bizlere yön veren medya kuruluşlarına teşekkür ediyorum. Altı dalda verilen bu ödüller tüketici haklarının Oscar’ıdır” dedi. Bolat, ödül alan Radyo Sputnik'e teşekkür etti.Okan Aslan: Vatandaşın sesini duyurmak bizim için çok kıymetliÖdül töreninin ardından açıklamada bulunan Okan Aslan, programın amacına dikkat çekerek şunları söyledi:Fethi Yılmaz: Kamu yararına gazetecilik yapma sorumluluğunun bir karşılığıFethi Yılmaz ise alınan ödülün yayıncılık ilkeleri açısından önemini vurgulayarak şu ifadeleri kullandı:

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2026

Okan Aslan https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/0b/09/1077236947_512:0:2560:2048_100x100_80_0_0_aa6272cc6f94406d8cf86e01efedc89b.jpg

Okan Aslan https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/0b/09/1077236947_512:0:2560:2048_100x100_80_0_0_aa6272cc6f94406d8cf86e01efedc89b.jpg

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Okan Aslan https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/0b/09/1077236947_512:0:2560:2048_100x100_80_0_0_aa6272cc6f94406d8cf86e01efedc89b.jpg

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