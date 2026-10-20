İstanbul’un dereleri nereye kayboldu?

“Peki derenin üzerini kapatınca ne olur? İstanbul’da bugün otomobillerin geçtiği yollarda eskiden dereler vardı. Bir dere normal günlerde küçük yatağından akarken çok fazla yağış olduğunda etrafa yayılıyor ve oralara taşkın ovası deniyor. Binalar, yollar ve duvarlar buraları kapattığında su için doğal geçici depolama alanı azalıyor ve toprak suyu ememiyor. Derede çok su olmasıyla çevredeki suyun yayılamaması birbirini güçlendiriyor. Şehrin kentleşmesinde sorun var. Orada belki de o derenin akması gerekiyor, etrafına evler dikilmemesi gerekiyor. Derelerin iki yakasına yapıyı engelleyen bir yasak vardı, 2013’te bu değiştirildi ve 100 metreye yakın yerde ev kuramazsınız söylemi 10 metreye indirildi. Bizim o 100 metrelik alana ihtiyacımız var demek ki, bunun 10 metreye düşürülmesini kimse anlatamaz anlatmamalı”